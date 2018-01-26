Что происходит с телом, когда вы едите ананас?

Одна из красивейших актрис XX столетия Софи Лорен утверждает, что именно ананас помог ей сохранить красоту и продлить молодость. Разберемся, стоит ли этому верить.

Лучшее средство для похудения

Формула «ешь и худей» в случае с ананасом действительно актуальна. В этом тропическом фрукте содержится витамин В1, отвечающий за обмен углеводов и, соответственно, помогающий быстрее терять лишний вес. При этом в ананасе почти не содержатся жиры, а калорийность составляет всего 48 ккал на 100 граммов, поэтому его очень часто включают в разного рода диеты.

Так, популярная диета для избавления от лишних сантиметров в талии рекомендует ежедневно съедать по одному большому ананасу (в течение дня разрешается съедать только его, разделив фрукт на четыре части). Именно к этому способу прибегает Софи Лорен: итальянка считает, что кислоты, содержащиеся в ананасе, способствуют выработке коллагена, количество которого в организме прямо пропорционально молодости кожи.

Но все-таки главной особенностью состава южного плода в контексте похудения является бромелаин —растительный фермент, расщепляющий белки в организме (кроме ананаса, только папайя и киви могут похвастаться таким свойством). Еще в начале прошлого века бромелаин считался первоклассным средством от лишнего веса. Это вещество содержится во всех частях ананаса, но в наибольших количествах в твердой сердцевине, которую принято выбрасывать. Так, завершая сытный обед (даже с относительно тяжелой пищей), используйте в качестве закуски пару ломтиков свежего ананаса — так вы значительно облегчите и ускорите процесс пищеварения.

Кусочками фруктового десерта можно и вовсе заменить вечерний прием пищи: в ананасе очень много клетчатки, которая нейтрализует чувство голода. Конечно, речь идет только о свежих плодах и свежевыжатых соках —консервированные аналоги лишены бромелаина и многих витаминов.

Уменьшению массы тела способствует и входящий в состав фрукта калий, который хорошо выводит из организма лишнюю жидкость.

Ананас сохраняет упругость груди

С возрастом женская грудь теряет упругость и форму. На помощь сегодня приходят и пластика, и всевозможные средства, и процедуры. Мало кто знает, что замедлить процесс старения поможет регулярное употребление ананаса. Этот сладкий фрукт богат антиоксидантами, такими как витамин С и бета-каротин, и является настоящим эликсиром молодости, восстанавливая эластичность кожи и предотвращая провисание груди.

Долой целлюлит

Ананас творит чудеса с нашим организмом не только изнутри, но и снаружи. Так, злейший враг всех женщин целлюлит, оказывается, боится бромелаина, которым, как мы помним, чрезвычайно богат ананас. Мало того, что фрукт помогает в борьбе с дряблой кожей при регулярном употреблении, весьма эффективным средством против «апельсиновой корки» станут ананасовые обертывания.

Нормальный РН-баланс кожи лица

Обладателям жирной кожи на заметку: ананас уменьшает выделение кожного секрета и, соответственно, избавляет кожу от воспалений. Также свежий сок плода эффективно заживляет поврежденные покровы за счет стимуляции кровообращения.

Иммунитет и лечебные свойства

Ананас является мощнейшим иммуномодулятором, что особенно актуально в холодное время года. Экзотический плод настолько богат витамином С, что для получения суточной нормы витамина достаточно съесть пару ломтиков ананаса в день. К слову, за счет его противовоспалительных свойств зимой рекомендуется употреблять не меньше одного свежего ананаса в неделю.

Фрукт весьма полезен при высоком давлении и сердечных болезнях, поскольку здорово прочищает и укрепляет сосуды и борется с отечностью. Включить ананас в рацион стоит и тем, кто страдает пиелонефритом, нарушением работы нервной системы, поджелудочной железы, имеет склонность к ангине, пневмонии, артритам. Употребляя ананас регулярно, мы очищаем кровь от холестерина и нормализуем гемоглобин, а также проводим профилактику онкологических заболеваний.

Резюмируя все вышесказанное, можно отметить, что ананас не только улучшает все жизненно важные процессы в организме и является отличным антиэйдж-средством, но и помогает худеть, фактически не прикладывая усилий.