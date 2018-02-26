Что происходит с телом, когда вы прекращаете есть сахар?

Любовь к сахару — это сладкий плен. Вы заблуждаетесь, думая, что сдаетесь в него добровольно. Тот факт, что этот белый порошок влияет на нас подобно наркотику, вовсе не миф. Сомневаетесь? Тогда попробуйте на время отказаться от него.

Доказано, что при употреблении сладкого в мозгу активизируются те же центры, что и при потреблении кокаина, причем зависимость от сахара возникает на пару дней раньше, чем от наркотика.

Врачи категоричны: потребление сладкой добавки необходимо снизить максимально или же отказаться от нее совсем (ничего страшного не случится, организм может получать глюкозу из липидов и протеинов). Хорошая новость — нам под силу это сделать, и эффект не заставит себя ждать. Рассказываем о чудесных переменах, которые произойдут немедленно после отказа от сахара.

Прилив сил

Известно, что чувство насыщения приходит лишь через 15-20 минут после еды. Со сладким та же история: отложив в сторону запеченные мюсли, шоколадный батончик или стакан сока (коробочные соки содержат больше сахара, чем газировка), вы сначала ощутите прилив самоуважения, а чуть позже — энергии и сил.

Улучшение настроения

В нейробиологии еду называют «естественной наградой», ведь она доставляет удовольствие мозгу. Пережить сахарную ломку в первый день сложно, будет хотеться еще и в больших дозах. Одержав верх над пагубной тягой к концу первого дня, вы заметите, что вам уже проще не смотреть в сторону сладкого, и раздражительность с перепадами настроения наплывают не так часто. На следующее утро вы ощутите синдром отмены и, чтобы не потянуться за запретным продуктом, захотите найти ему замену. Диетологи считают, это самое лучшее время, чтобы заполнить освободившееся от сахара место здоровой пищей. Смело вводите в рацион больше овощей, тогда уровень сахара в крови окончательно стабилизируется, и вы почувствуете облегчение и улучшение общего состояния.

Спокойный сон

В течение первых 3-4 дней тяга к сладкому будет посылать в мозг тревожные сигналы. В запущенных случаях дело может дойти до депрессивных состояний. Пытаясь «заесть» плохое настроение, мы испытаем желание вновь встать на порочный путь: ведь сладкое подарит нам эндорфины и удовольствие.

Опасная теория, ведь сахар не является антидепрессантом, как принято считать, наоборот, он запускает выработку кортизола, гормона стресса. Отсюда беспокойный сон со всеми вытекающими последствиями. Отказ от сахара способен наладить цикл здорового сна уже к концу первой недели. Это станет точкой отсчета для видимых изменений с телом.

Очищение кожи

На третью неделю после отказа от сахара вы заметите, что кожа стала более гладкой, а проявления акне (если такие были) уменьшатся чуть ли не в два раза. Оказывается, сахар является виновником воспалений на коже не только на лице, но и других участках тела. К примеру, результаты исследования, опубликованного в American Journal of Clinical Nutrition, говорят о том, что отказ от сладких газированных напитков сокращает проявления акне на 87%.

Улучшение памяти

Все мы знаем, что сладкое питает мозг, и еще в школе перед контрольной старались съесть шоколадный батончик. Однако есть и обратная сторона медали: доказано, что избыток сахара нарушает связи между клетками мозга и способность к обучению. Так, отказ от сахара даже на неделю поможет сберечь нервные клетки, память и острый ум.

Стройный силуэт

Через месяц после сахарной диеты вы почувствуете, что сбросили оковы. Избавившись от привычки поглощать сладкое, вы начнете налегать на овощи и зелень. Организм будет получать достаточно полезных веществ, чтобы забыть, что существует в режиме детокса, и вы ощутите бодрость и прилив сил. С одной лишь разницей: теперь в организме не копится сахар, который превращается в лишние килограммы, так что, скорее всего, окружающие заметят, что вы похудели.

Теперь ваша задача — удерживать эту планку и питаться продуктами, не содержащими сахар. Впрочем, при стойком эффекте диетологи разрешают раз в неделю устраивать себе читмил с поблажками из любимых лакомств — но не более.

В заключение в качестве мотивации всем зависимым от сладких лакомств хочется сообщить: чтобы ощутить все прелести жизни без сахара, достаточно отказаться от него на 10 дней. Такой детокс станет значимым шагом на пути полного избавления от зависимости.