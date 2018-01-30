Что происходит с внешностью, если пить по 8 стаканов воды в день(1)

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Люблю!
19:45 29.01.2018
Люблю! / Красота и здоровье

Женщина опубликовала фотографии «до и после», на своем примере показав, чем полезна простая питьевая вода. Лучше мотивации не найти!

42-летняя Сара Смит долгое время страдала от головных болей и проблем с пищеварением. Невролог и диетолог, к которым она обратилась за помощью, порекомендовали ей выпивать не менее трех литров чистой воды в день.

 

В течение 28 дней она следовала предписаниям врачей и составляла дневник наблюдений за тем, как менялась ее внешность — которым поделилась с пользователями Twitter:

 

1-я неделя: На теле появились небольшие высыпания – это результат очищения организма от токсинов. Головные боли исчезли, улучшилась подвижность суставов.

 

2-я неделя: Тон кожи стал более однородным, начали исчезать морщины и синяки под глазами. Дыхание теперь было более свежим из-за сокращения количества чая.

 

3-я неделя: Темные круги под глазами и мимические морщины стали совсем незаметны. Кожа заметно подтянулась. Косметолог Сары обратил внимание на то, что у клеток эпидермиса улучшилась регенерация. Пропала сухость в глазах. Сара постройнела, поскольку из-за увеличения количества потребляемой воды она стала меньше есть.

 

4-я неделя: К концу 28-дневного периода Сара так описывала свое состояние: «Я чувствую себя более подтянутой, стройной и здоровой. Мой муж и друзья говорят, что я выгляжу на десять лет моложе».

 

Неплохой результат! И он точно стоит того, чтобы попробовать. Можно начать всего с нескольких стаканов воды в день – этого уже достаточно, чтобы изменить свою внешность к лучшему.

 

 

 

 

 

Домашний Очаг / Фото
Комментарии (1)
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Сара Моисеевена? 21:29 29:01:2018

так она на нашей улице! Ничего не знает, про воду?

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Люблю!
23.01.2018

Тихо, идет зима! 

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