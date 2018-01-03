Кабинет министров Латвии 5 декабря 2017 года принял концептуальное решение перевести все обучение в детских садах и школах национальных меньшинств на латышский язык. Проходившие протесты общественности правительство во внимание не приняло и решило продавливать ассимиляцию русских детей силой, — пишет латвийская газета «СЕГОДНЯ»

Что является причиной принятия латышскими правящими решения о силовом разрушении главных социальных институтов поддержания русской этничности — детсадов и школ — и какие цели оно ставит?

Власти говорят о желании к 100–летнему юбилею республики обеспечить все условия для формирования единой — латышской — политической нации. Сделать это планируется за счет навязывания русским детям «латышскости» в течение всего срока обучения. Дополнительно властями планируется формирование в русской среде антироссийских настроений посредством создания специальных русскоязычных СМИ. Местным спецслужбам поставлена задача продвинуть в руководство русских общественных организаций антироссийски настроенных лидеров. Для запугивания масс русского населения придумано два эффективных представления на набережной Даугавы. Во–первых, парады сильно подержанной натовской военной техники под бравурную музыку. Во–вторых, факельные шествия «коричневых» штурмовиков из числа членов национального объединения.

Последние будут еще громко кричать «Латвию — латышам» и распевать песни нацистских боевых батальонов.

Однако всем этим благим пожеланиям не суждено сбыться. Единую латышскую нацию надо было бы начинать строить с возвращения негражанам украденного у них гражданства. Потом следовало бы развивать латышскую литературу и язык, латышскую культуру, чтобы сделать их более привлекательными для инородцев. Требовалось озаботиться формированием единой галереи национальных героев, возвести в их честь памятники. Или кто–то надеется, что русские пойдут возлагать цветы на могилы высших чинов войск Ваффен СС Оскара Данкерса и Волдемара Вейса на Братском кладбище, начнут посещать спектакли, посвященные кровавому нацистскому палачу Герберту Цукурсу?

А кто пойдет в школу учить на латышском языке русских детей? Нормальные латышские учителя? Сейчас им не удается укомплектовать даже латышские школы! Инспекторы языковой инспекции и их добровольные помощники? Они на всю жизнь воспитают в русских детях ненависть не только к нынешнему правящему режиму, но и к представляемому ими этносу.

Тщетны надежды и на силовую ассимиляцию русского населения. Если по вине натовских военных или местных штурмовиков прольется русская кровь, то в ситуацию немедленно вмешается Россия. Так происходило в Приднестровье, Южной Осетии, Абхазии, Донбассе. Крым был присоединен к России ради того, чтобы не допустить жертв среди русского населения.

Почему же не имеющее реального значения предложение министра образования и науки К. Шадурскиса по ликвидации образования на русском языке было на ура принято премьером М. Кучинскисом и другими членами его кабинета?

Причина заключается в том, что нынешняя правящая элита от безысходности жаждет чуда. В последние четверть века идет стремительное сокращение численности латышского этноса. По данным официальной статистики, численность латышей сократилась с 1387 тысяч человек в 1989 году до 1209 тысяч человек в 2016–м. Реально их численность в Латвии уже давно упала ниже психологической черты в один миллион человек. Для сокрытия этого факта власти пошли на фальсификацию итогов переписи населения 2011 г. Сразу по ее завершении к полученным счетчиками данным было приписано более 200 000 человек, причем перерасчет сделали в пользу именно латышского этноса.

Жульничество со статистическими данными продолжается и поныне. Всех родившихся за границей латвийских граждан записывают латышами и приплюсовывают их к тем латышам, что родились в Латвии. Отсюда ежегодное сокращение числа латышей по естественным причинам на семь тысяч вдруг превратилось в их рост, а численность вымирающих нелатышей, напротив, возросла на семь тысяч.

Европейская статистика сохраняет объективность и фиксирует ежегодное превышение числа эмигрирующих латышей над числом иммигрирующих в семь–восемь тысяч человек.

Итого фактическое сокращение численности латышей в Латвии идет со скоростью около 15 000 человек в год. Еще полвека или чуть больше — и латышского этноса в Латвии уже не будет.

Нынешняя правящая элита хорошо знает положение вещей в сфере демографии. Однако, вместо того чтобы бороться за снижение смертности и повышение рождаемости, вместо того чтобы создавать новые рабочие места и повышать уровень жизни населения республики, она выдвигает различного рода химерические проекты.

Например, одно время правящими распространялась химера, что можно выставить России счет на 400 млрд. евро и она его безропотно оплатит. Потом об этом проекте тихонечко забыли.

Теперь продвигается химера, что спасти латышский этнос может ассимиляция инородцев. Национал–либералы хотят завозить и ассимилировать мигрантов из Африки. Национал–радикалы предлагают сконцентрировать усилия на ассимиляции местных русских.

Так что главной целью проводимой реформы русских школ является совсем не формирование латышской политической нации, а отвлечение внимания латышей от факта их стремительного вымирания. По–научному — от депопуляции.

В сложившейся ситуации русским нужно продолжать мирное противодействие реформе и спокойно ждать. В ближайшие пятьдесят лет они никак не ассимилируются, а вот ассимиляторам точно грозит депопуляция.

Александр ГАПОНЕНКО,

экономист, публицист.

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