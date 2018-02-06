При капитализме часть населения Латвии живет, как при коммунизме, — пишет латвийская газета «СЕГОДНЯ»

Как известно, в этом году должна начаться сенсационная реформа в госуправлении, которая, в частности, предусматривает и сокращение числа работников. При этом директор Госканцелярии Янис Цитсковскис на днях заявил, что простое сокращение вакансий не будет считаться сокращением работников. Иными словами, от министерств потребуют реальной «зачистки» 6 процентов сотрудников.

Подайте чиновнику на пропитание

Чемоданы паковать еще рано — по признанию самого господина Цитсковскиса, пока министерства еще только анализируют возможность кого–то сократить. Зато новые кошельки уже можно покупать — Госканцелярия начала подготовку к повышению зарплат чиновникам. Цель тоже озвучена — добиться, чтобы зарплата в госуправлении была бы на уровне не ниже 80 процентов от зарплат (на аналогичных должностях) в частном секторе.

Инициативы о повышении зарплат в госуправлении, по традиции, сопровождаются плачем и стенаниями: мол, текучка в министерствах огромная, имеющиеся зарплаты не мотивируют чиновников эффективно работать и работать вообще… Когда это слышишь, то так и хочется пожертвовать последнюю копеечку чиновнику — на пропитание.

Откуда такие данные?

Мы уже сообщали о том, что этим плачем о тяжелой чиновничьей доле представители Госканцелярии недавно поделились и с депутатами сейма. Руководители Госканцелярии представили исследование, из которого следовало, что доходы в госуправлении в разы ниже, чем в частном секторе.

Депутаты из комиссии по публичным расходам и ревизиям, мягко говоря, были удивлены такими данными и в ближайшее время намерены пригласить авторов исследования — специалистов компании Fontes. Парламентарии считают, что в действительности клерки уже давно получают жалованье, которое вполне сопоставимо с жалованьем в частной сфере.

Чиновники среднего и высшего звена зачастую зарабатывают даже больше, чем работники на аналогичных должностях в частной сфере. Происходит это за счет… премий, денежных призов и различного рода доплат, в том числе за совмещение должностей. Это давно отработанная практика в госуправлении: существуют длительно незаполняющиеся вакансии, и чиновники получают значительные доплаты, поскольку работают как бы и за себя, и за того парня.

Получите и распишитесь

Госконтроль недавно по итогам ревизии в министерствах констатировал, что те же премии в министерствах стали совершенно обыденным явлением и уже не зависят от качества выполняемой конкретным клерком работы.

Нынче каждый день мы узнаем об объемах средств, потраченных министерствами в минувшем году на премии, доплаты и денежные призы. Так, самое ударное ведомство в нашей стране — минздрав — на эти благородные цели потратил почти 200 тысяч евро! Минобороны истратило на премии и доплаты почти 300 тысяч евро. Разумеется, и остальные министерства не отставали в процессе премирования своих работников. В итоге на премии и доплаты были потрачены многие миллионы евро!

Частный бизнес отдыхает

Если же заглянуть в зарплатные ведомости министерств, то выяснится, что чиновники по уровню своих доходов уже давно догнали и перегнали работников частных фирм. Чиновники среднего и высшего звена получают «на руки» не менее 2000–2200 евро!

Кроме того, во многих министерствах возобновилась традиция с помощью «денежных призов» выплачивать клеркам по итогам года фактически вторую или, как раньше говорили, 13–ю зарплату. Многие чиновники в конце 2017–го вместе с премиями и призами заработали по 4–5 тысяч евро. Согласитесь, что подобными доходами могут похвастаться только топ–менеджеры крупных компаний и банков.

И новые зарплаты, и старые премии

Шеф Госканцелярии Я. Цитсковскис в одном из недавних интервью заявил, что нельзя «выезжать» только за счет премий и доплат, должен быть просто хороший основной оклад. И соответствующий законопроект — о повышении потолков окладов госуправленцев высшего звена — уже подготовлен. Он затронет около 2600 работников. Всего же в министерствах трудится 37 тысяч человек. Согласитесь, немало для такой компактной страны с постоянно уменьшающимся населением, как Латвия.

Впрочем, повышение окладов вовсе не означает, что исчезнут премии и доплаты. Они все равно будут. Поэтому в результате осуществления реформы к 2020 году, а может, и раньше, доходы работников госуправления вырастут минимум в два раза!

Справедливости ради заметим, что, по словам премьера Мариса Кучинскиса, рост зарплат произойдет лишь после сокращения части работников госуправления. Кроме того, глава правительства уверяет, что на повышение зарплат не будут выделяться дополнительные бюджетные ассигнования. На повышение зарплат пойдут те деньги, которые удастся сэкономить за счет сокращения чиновников.

Неужели так и будет? Поживем — увидим.

Эдуард ЭЛЬДАРОВ.