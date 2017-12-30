Чтобы не осталось гор салатов. Рассчитываем продукты для праздника

При подготовке праздничного стола сложно удержаться от паники: еды не хватит, все останутся голодными, целую ночь сидеть, надо чтобы алкоголя и салатов хватило до самого утра. Эти навязчивые идеи доводят до того, что холодильник и балкон забиты остатками с праздничного стола, а через пару дней после Нового года их приходится массово выкидывать.

Чтобы избежать бессмысленной траты продуктов и сил, предлагаем произвести ревизию и еще раз посчитать – сколько еды нужно поставить на праздничный стол. Помогает это сделать шеф-повар Сергей Астафьев.

Обычно мы рассчитываем по 1 – 1,2 кг еды на человека. Это включает в себя закуски, горячее и десерт. Этого вполне достаточно, чтобы наесться. Но для новогодней ночи можно рассчитывать количество продуктов немного по-другому, ведь все готовят так, чтобы хватило на 1 и 2 января, чтобы в эти дни не возиться, а доедать то, что осталось от праздничного стола. Поэтому, чтобы был запас, можно просто посчитать пару дополнительных порций для каждого блюда. Кстати, это вас спасет, если придут нежданные гости.

Салаты. Один салат – примерно 200 граммов на человека. И это с запасом! Если салатов у вас будет несколько, постарайтесь, чтобы их общее количество укладывалось в 400-450 граммов на персону. Это с учетом доедания этих салатов 1 января.

Нарезка. Что хорошо в колбасе и сыре – это не скоропортящиеся продукты. Даже если останутся, то можно запаковать в пищевую пленку и доедать все каникулы. Я бы предложил покупать продукты для нарезки из расчета по 200 граммов на человека. Не каждой колбасы и сорта сыра, а всего. Этого же хватит для завтрака, если кто-то из гостей у вас задержится до утра. Если умножить 200 граммов на 8-10 человек, то получится приличная сумма, конечно, успокаивает только, что скорее всего закупленных колбас хватит на все каникулы.

Горячее. Я рассчитываю где-то по 450 граммов на человека. И это вместе с гарниром, а не одного мяса.

Десерт. Тут нормальное количество 150 граммов на персону. То есть если у вас на вечеринке будут 10 человек (с вами), то нужно покупать или печь 1,5 килограммовый торт.

Алкоголь. Тут нужно исходить из интересов компании, насколько ваши друзья много пьют. С расчетом количества алкоголя сложно вывести единую формулу. Потому что я, например, пью очень мало, а некоторые мои друзья – очень много. Лучше заранее знать, сколько таких много пьющих будет среди ваших гостей. Но если попытаться вывести среднюю формулу, то я бы рассчитывал так: для каждой женщины бутылка слабого алкоголя (вино, шампанское, вермут) и для каждого мужчины – бутылка крепкого алкоголя (виски, коньяк, водка). Тогда вне зависимости от того, будут ли пить вино мужчины, а виски – женщины, алкоголя вам должно хватить.

Безалкогольные напитки. Тут я бы посоветовал брать чем больше, тем лучше. Безалкогольных напитков уходит много, так как алкоголь нужно запивать, это раз, а наутро – похмеляться, бороться с обезвоживанием и так далее. Поэтому лучше пусть останутся соки, чем среди ночи вам придется искать работающий магазин, потому что запивка кончилась.