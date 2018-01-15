Чтобы никто не замерз…

В холодное время рижские ночные приюты будут работать круглосуточно.

Департамент благосостояния Рижской думы призывает жителей города не быть равнодушными и сообщать ответственным службам о местонахождении бездомных. Ведь сейчас похолодало, и ночуя на улице, в садовых домиках и подъездах, можно заболеть или замерзнуть.

Ваших сообщений ждут по телефонам: в рабочие дни 27023550, а по выходным и праздничным дням следует обращаться по телефону 112 или 113.

В Риге сейчас работает семь ночных приютов, которые софинансирует Рижская дума. В них 885 мест, а при необходимости количество мест может быть увеличено до тысячи. Сейчас они работают с 17 часов до 9 утра. Если же столбик термометра опустится ниже минус 10 градусов или же она держится на нуле градусов, но сила ветра достигает 10 метров в секунду, то ночные приюты перейдут на круглосуточный режим работы.

Ночные приюты для мужчин и женщин находятся по адресу:

• ул. Эспланадес 1, Болдерая,

• ул. Гайзиня 7. (Людей, находящихся в алкогольном опьянении, здесь принимают круглосуточно),

• ул. Эйженияс 1,

• ул. Аптиекас 1, корп.2,

• ул. Маскавас 208,

• ул. Мазъюмправас 8. (Здесь принимают бездомных с нарушениями движения),

• ул. Картупелю 8.

В приюте человека ждет постель, ужин, душ, медицинская помощь. Есть возможность получить консультацию социального работника.

В декабре прошедшего года услугами ночных приютов в среднем пользовалось 606 человек ежедневно, в январе 2018 года 655 человек в день. Это в среднем на 10 процентов меньше, чем год назад.

Правила таковы: два месяца в год лицо может находиться в приюте бесплатно. Если продолжительность пребывания в приюте превышает два месяца и человек не имеет статуса нуждающегося, то с него взимается плата в размере 0, 64 евро в сутки.

Кроме ночных приютов, в Риге, на ул. Католю 57, открыт Дневной центр для бездомных и малообеспеченных жителей. В среднем туда ежедневно обращается 157 человек в день. Здесь же есть склад, на котором можно получить одежду. Есть и библиотечный пункт, а также доступ в интернет.

Рижан призывают жертвовать теплую одежду, варежки, обувь, носки, одеяла. Но только в хорошем состоянии! Вещи принимают в приютах по адресу: ул. Маскавас 208, Эйженияс 1 и ул. Католю 57.