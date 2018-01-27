Чудеса Э-здравоохранения: умерших людей приходится тоже отсылать на работу(11)

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Виталий Вавилкин
16:45 26.01.2018
Наша Латвия / Наша латвия

Как известно, с 1 января в Латвии была запущена обязательная система электронного здравоохранения, требующая от врачей всех записей именно в цифровом виде.

За последний месяц врачи и пациенты заметили множество ошибок системы, которые ощутимо усложняют жизнь и тем и другим. Одним из последних чудес поделился с журналистами „Bez Tabu” еще один врач, возмущающийся, что ему приходится отсылать мертвых людей обратно на работу.

 

Раньше, когда человек заболевал, открывал больничный, но умирал во время болезни, врачи писали на документе от руки, о кончине пациентов. Теперь же, когда Латвия вступила на дорогу э-здравоохранения, сделать этого больше нельзя – такой функции попросту не существует.

 

“На данный момент, чтобы больничный лист вступил в силу, а люди могли получить деньги, система предлагает лишь 2 пути – либо человек продолжает болеть, либо он начинает работать”, — рассказывает латвийских хирург Валдис Скулте.

 

Проблема в том, что новая система э-здравоохранения не избавила латвийцев от смерти. Врачам же после этого приходится отсылать усопших пациентов опять идти работать.

 

В Национальной службе здравоохранения объясняют, что работодатели о заболевании своих сотрудников теперь узнает строго в электронном виде. Даже если человек умер, больничный лист закрывается, и информация автоматически попадает в СГД. Таким образом работодатель может видеть период больничного. Доказать, что человек не явился на работу по причине смерти можно имея соответствующее свидетельство.

 

Vesti.lv / Фото
Комментарии (11)
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задница 17:16 26:01:2018

Место головы у разрабочиков этой системы.

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VD 18:00 26:01:2018

Глубже бери - в самой глубокой заднице!

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негр 17:18 26:01:2018

Латвийское правительство хуже фашистов.
Те, во время войны ставили эксперименты на живых людях, и эти тоже экспериментируют на латвийском народе. Интересно им, много ли он еще сможет вынести на своей шкуре их экспериментов?

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LL 17:51 26:01:2018

Kas šeit ir людях vai латвийском народ . Normāli cilvēki raksta latviski, bet pārējie ir tikai pārejas periods.

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Latviešu patriots 18:00 26:01:2018

LL. Piekrītu, Latvijā ir par daudz Latviski nerunājošu mēslu.

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ха-ха! 18:07 26:01:2018

Имбицилам по кайфу как их кучик имеет!

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кукиш 18:13 26:01:2018

Штурвал в руках, команда ВПЕРЕД!
Попробуем вот-так, потом наоборот!
И если не получится то это ничего,
Сегодня демократия - позволено ВСЕ!
Мы всем покажем ШИШ!
Моя профессия - ЛАТЫШ!

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кукиш 18:18 26:01:2018

Кучик тупой как пробка и красив как Квазимодо!
Ему подходит любая руководящая работа!
Поставит всех на место и всем покажет ШИШ!
Его профессия ЛАТЫШ!

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Встань и иди 18:16 26:01:2018

Решена проблема рабочих рук.

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апостол Александр 18:21 26:01:2018

АМИНЬ!

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+++ 19:31 26:01:2018

так они уменьшает безработицу для брюсселя

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Мнение
Na-olimpiadu-dopustili-rossijskih-sportsmenov-col15
Павел Кириллов
26.01.2018

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