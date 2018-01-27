Как известно, с 1 января в Латвии была запущена обязательная система электронного здравоохранения, требующая от врачей всех записей именно в цифровом виде.

За последний месяц врачи и пациенты заметили множество ошибок системы, которые ощутимо усложняют жизнь и тем и другим. Одним из последних чудес поделился с журналистами „Bez Tabu” еще один врач, возмущающийся, что ему приходится отсылать мертвых людей обратно на работу.

Раньше, когда человек заболевал, открывал больничный, но умирал во время болезни, врачи писали на документе от руки, о кончине пациентов. Теперь же, когда Латвия вступила на дорогу э-здравоохранения, сделать этого больше нельзя – такой функции попросту не существует.

“На данный момент, чтобы больничный лист вступил в силу, а люди могли получить деньги, система предлагает лишь 2 пути – либо человек продолжает болеть, либо он начинает работать”, — рассказывает латвийских хирург Валдис Скулте.

Проблема в том, что новая система э-здравоохранения не избавила латвийцев от смерти. Врачам же после этого приходится отсылать усопших пациентов опять идти работать.

В Национальной службе здравоохранения объясняют, что работодатели о заболевании своих сотрудников теперь узнает строго в электронном виде. Даже если человек умер, больничный лист закрывается, и информация автоматически попадает в СГД. Таким образом работодатель может видеть период больничного. Доказать, что человек не явился на работу по причине смерти можно имея соответствующее свидетельство.