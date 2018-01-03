В последние пять лет влияние Риги в Латвии стало шире в географическом смысле, территория агломерации выросла на 299 кв. км.

По численности населения и площади Рижская агломерация является крупнейшей в Балтии. Такой вывод позволили сделать данные о перечислениях подоходного налога между самоуправлениями, занятости, численности населения, трудовой и учебной миграции.

По сравнению с 2012 годом агломерация распространилась в направлении Скайсткалне и на территории Огрского края. Влияние Риги ощущается и на цесисском направлении. 10 лет назад тогдашний мэр столицы Андрис Аргалис считал, что в административную территорию Риги следовало бы включить Юрмалу, Марупе, Кекаву, Адажи, Гаркалне и Саласпилс.

Количество жителей столицы достигло бы в таком случае 1,2-1,3 млн, что позволило бы легче привлекать средства ЕС.