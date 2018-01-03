Чудовищный рост Риги и планы экспансии в регионы(1)

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Владимир Бучельников
21:11 03.01.2018
Наша Латвия / Рига

В последние пять лет влияние Риги в Латвии стало шире в географическом смысле, территория агломерации выросла на 299 кв. км.

По численности населения и площади Рижская агломерация является крупнейшей в Балтии. Такой вывод позволили сделать данные о перечислениях подоходного налога между самоуправлениями, занятости, численности населения, трудовой и учебной миграции. 

 

По сравнению с 2012 годом агломерация распространилась в направлении Скайсткалне и на территории Огрского края. Влияние Риги ощущается и на цесисском направлении. 10 лет назад тогдашний мэр столицы Андрис Аргалис считал, что в административную территорию Риги следовало бы включить Юрмалу, Марупе, Кекаву, Адажи, Гаркалне и Саласпилс. 

 

Количество жителей столицы достигло бы в таком случае 1,2-1,3 млн, что позволило бы легче привлекать средства ЕС. 

LETA / Фото
Комментарии (1)
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Latviešu patriots 21:25 03:01:2018

Теперь эта хитрость не поможет.
Выделения из фондов ЕС будут снижены в любом случае.
Скажу неприятную новость, по сравнению с 2018 годом, в 2019 они сокращены ещё на 50%.
А вот после 2020 прекратятся совсем и ЕС будет переформатирован.

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Мнение
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Павел Кириллов
02.01.2018

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