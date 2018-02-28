Российские деньги рвутся в Латвию, но их здесь не ждут, — пишет газета «СЕГОДНЯ»

Несмотря на все ограничения, регулярно вводимые латвийскими властями для иностранных инвесторов, жители РФ все еще считают покупку недвижимости в Латвии выгодным делом. Однако в официальной Риге на инвесторов с Востока смотрят все с большим подозрением.

Широкие возможности

О том, что про Латвию в России не забыли, пишет российская газета «Коммерсант». Нашу страну она перечисляет «среди наиболее интересных бюджетных вариантов инвестирования для россиян сегодня». Вдобавок россиянин после покупки квартиры или дома в Латвии может претендовать на получение вида на жительство.

«Латвия — единственная из прибалтийских стран, предлагающая сегодня данную программу (в Литве и Эстонии в приоритете вложения в бизнес и способность полностью обеспечить свое проживание в стране). И хотя с некоторого времени Латвия ужесточила порог входа — от 250 тыс. евро в семи крупнейших городах страны, она по–прежнему остается весьма привлекательной для российских инвесторов. А близость к России и отсутствие языкового барьера открывают широкие возможности не только для проживания и аренды, но и для ведения бизнеса в этой стране», — отмечает российское издание.

Второй по привлекательности для россиян является Греция — там порог вхождения инвестора с получением ВНЖ равняется латвийскому: 250 тыс. евро. Правда, в Греции выше налоги и больше разных поборов. Но и отдача от недвижимости тоже побольше будет.

Новое ужесточение

Тем временем латвийская программа по предоставлению видов на жительство в обмен на инвестиции в недвижимость хоть и ужалась в несколько раз, но все же пока работает несмотря ни на что. В 2012 году таких ВНЖ было выдано 2189, в 2013–м — 3146, в 2014–м — 4982. Затем латвийские власти начали ужесточать требования, и в 2015 году счастливых покупателей латвийского ВНЖ оказалось только 1145, а в 2016 году — лишь 489. Данных по 2017 году Управление по делам гражданства и миграции пока не предоставляет.

Однако латвийской элите все неймется. На днях национальное объединение подготовило очередные поправки к закону, предусматривающие сужение круга претендентов на покупку ВНЖ. Дескать, этого требует ситуация, сложившаяся вокруг ABLV Bank: не дадим окопаться в наших банках деньгам подозрительного происхождения. Националисты хотят вообще вычеркнуть из закона право на получение ВНЖ в обмен на инвестиции в недвижимость и капитал банков, оставив эту возможность лишь тем, кто вкладывает в основной капитал компаний, то есть в бизнес.

ЦИТАТА

«Националисты хотят вообще вычеркнуть из закона право на получение ВНЖ в обмен на инвестиции в недвижимость и капитал банков, оставив эту возможность лишь тем, кто вкладывает в основной капитал компаний, то есть в бизнес».

«Хотя Латвия ужесточила порог входа — от 250 тыс. евро в семи крупнейших городах страны, она по–прежнему остается весьма привлекательной для российских инвесторов».

Григорий АНТОНОВ.