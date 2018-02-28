Чужого нам не надо(5)

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газета Сегодня
17:00 28.02.2018
газета Сегодня

Российские деньги рвутся в Латвию, но их здесь не ждут, — пишет газета «СЕГОДНЯ»

Несмотря на все ограничения, регулярно вводимые латвийскими властями для иностранных инвесторов, жители РФ все еще считают покупку недвижимости в Латвии выгодным делом. Однако в официальной Риге на инвесторов с Востока смотрят все с большим подозрением.

 

Широкие возможности

 

О том, что про Латвию в России не забыли, пишет российская газета «Коммерсант». Нашу страну она перечисляет «среди наиболее интересных бюджетных вариантов инвестирования для россиян сегодня». Вдобавок россиянин после покупки квартиры или дома в Латвии может претендовать на получение вида на жительство.

 

«Латвия — единственная из прибалтийских стран, предлагающая сегодня данную программу (в Литве и Эстонии в приоритете вложения в бизнес и способность полностью обеспечить свое проживание в стране). И хотя с некоторого времени Латвия ужесточила порог входа — от 250 тыс. евро в семи крупнейших городах страны, она по–прежнему остается весьма привлекательной для российских инвесторов. А близость к России и отсутствие языкового барьера открывают широкие возможности не только для проживания и аренды, но и для ведения бизнеса в этой стране», — отмечает российское издание.

 

Второй по привлекательности для россиян является Греция — там порог вхождения инвестора с получением ВНЖ равняется латвийскому: 250 тыс. евро. Правда, в Греции выше налоги и больше разных поборов. Но и отдача от недвижимости тоже побольше будет.

 

Новое ужесточение

 

Тем временем латвийская программа по предоставлению видов на жительство в обмен на инвестиции в недвижимость хоть и ужалась в несколько раз, но все же пока работает несмотря ни на что. В 2012 году таких ВНЖ было выдано 2189, в 2013–м — 3146, в 2014–м — 4982. Затем латвийские власти начали ужесточать требования, и в 2015 году счастливых покупателей латвийского ВНЖ оказалось только 1145, а в 2016 году — лишь 489. Данных по 2017 году Управление по делам гражданства и миграции пока не предоставляет.

 

Однако латвийской элите все неймется. На днях национальное объединение подготовило очередные поправки к закону, предусматривающие сужение круга претендентов на покупку ВНЖ. Дескать, этого требует ситуация, сложившаяся вокруг ABLV Bank: не дадим окопаться в наших банках деньгам подозрительного происхождения. Националисты хотят вообще вычеркнуть из закона право на получение ВНЖ в обмен на инвестиции в недвижимость и капитал банков, оставив эту возможность лишь тем, кто вкладывает в основной капитал компаний, то есть в бизнес.

 

ЦИТАТА

 

«Националисты хотят вообще вычеркнуть из закона право на получение ВНЖ в обмен на инвестиции в недвижимость и капитал банков, оставив эту возможность лишь тем, кто вкладывает в основной капитал компаний, то есть в бизнес».

 

«Хотя Латвия ужесточила порог входа — от 250 тыс. евро в семи крупнейших городах страны, она по–прежнему остается весьма привлекательной для российских инвесторов».

 

Григорий АНТОНОВ.                       

Vesti.lv / Фото
Комментарии (5)
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Latviešu patriots 17:48 28:02:2018

Nacionālajai Apvienībai pilnīga taisnība! 100% atbalstu!

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ПРИВЕТ из ПСКОВА 18:17 28:02:2018

САМАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ СТРАНА ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ
БОЛГАРИЯ...
ЧЁРНОЕ МОРЕ...10 МЕСЯЦЕВ ГОДУ ЛЕТО....И САМАЯ ДЕШЁВАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
В
ЕВРОПЕ....

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Ivan 18:21 28:02:2018

Проект "латвия" закончен в 2016 году, куда рвутся вкладывать и кто непонятно, так как бизнес ушёл из страны основательно минимизируя потери, латыши не имеют уважения, денег не будет.

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ИвАн 18:40 28:02:2018

Чужого нам не надо, только своё, и то, что рядом.

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!!! 19:50 28:02:2018

7 krupnejshih gorodov strany !!! Ha-ha-ha !!! I gde zhe vy ih otkopali v Latvii ???

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Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
26.02.2018

ABLV с возу — бабе легче (8)

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