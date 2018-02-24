«Нам — представителям оппозиции в своих выступлениях пришлось достаточно подробно опровергнуть стереотипы и откровенную ложь, которая звучала из уст представителей коалиции, например о том, что нигде в Европе нет такого, чтобы государство финансировало образование на языках меньшинств, что является абсолютной неправдой и ситуация прямо противоположная. Или утверждения, что русские школы являются советским наследием, хотя на самом деле русские школы существуют уже более двух веков и так далее. Никаких рациональных оснований для реформы нет», — указал депутат.
Все эти крокодиловы слезы о том, что выпускники школ меньшинств не владеют латышским, не могут поступать в государственные вузы, не могут найти работу на рынке труда – абсолютное вранье. Никакой статистики на этот счет нет которая бы это доказывала, ситуация прямо противоположная.
На самом деле хорошая школа, которая реализует программу обучения национальных меньшинств, обеспечивают достаточно приличные знания латышского. Более того, выпускники школ нацменьшинств знают три языка, плюс второй иностранный, выпускники латышских школ знают только два языка, поэтому потом депутаты национального объединения начинают плакать о том, что выпускники латышских школ дискриминируются на рынке труда. Естественно, что каждый дополнительный язык для работодателя очень важен. Кроме того, это давно известный факт, установленный психологами, знание дополнительного языка улучшают и когнитивные способности и возможности адаптироваться», — напомнил Цилевич.
Напомним, Сейм в четверг концептуально одобрил постепенный перевод на обучение в общеобразовательных учебных заведениях только на латышском языке начиная с 1 сентября 2019 года. Перевод на обучение на латышском языке должен быть завершен в 2021/2022 учебном году.
В ходе прений, депутат Нацблока Янис Домбрава призвал «поставить точку на раскалывающем общество обучении, несмотря на позицию некоторых враждебных Латвийскому государству индивидов, в том числе находящихся в Сейме, и наконец перейти на единое обучение на госязыке».
Цилевич из ЦС, - всплывают в аккурат к выборам, говорят правильно и вроде бы верно, но Крым Наш! , а русский язык по-любому введём в обиход будущего обновлённого государства, иначе смерть латышам и некому из латышей протестовать, по причине повышенной смертности латышей от латышского нацистского режима.« ответить
Все вшивые выродки будут учится на гос языке или валите в скоторусь..молодец домбрава..« ответить
Ну чего будет известно, латыши педарасы не смогут пропагандировать латышские извращения, искореним латышскую педофилию, латышская и только латышская другой не будет проституция станет по настойчивым требованиям нищих латышей легальна, даже латышские прокуроры и силовики в нерабочее время смогут пополнять личный бюджет выполняя сексуальные услуги по вызову, латыши в таком случае смогут иметь прокурора или полицейского латышского легально, через кассу и уплату законного налога. Крышевания в таком прекрасном случае ненужно, так как латыши крышующие сами работают в сфере предоставления интимных услуг и доступны всем желающим абсолютно легально. Прекрасное латышское будущее , не правда-ли.« ответить
А не пора ли восстановить Саласпилс????« ответить
Цилевич и Хесина должны переживать за идиш или иврит, разве нет?« ответить
Это Латвия – здесь все должно быть по-латышски! Какие обяснения еще ж идяре нужны?« ответить
В твоей жопе должен,и ещё раз должен находиться член хозяина,ты понял гниль!!!« ответить
Сейчас нужно отстоять русский язык всеми путями вплоть до того, что не идти 1 сентября в школу в знак протеста. Это привлечёт внимание Европарламента, который не хочет замечать этих проблем в Латвии. Надо действовать сегодня, пока не поздно.« ответить
Пока надо собрать 1миллион подписей, уже есть 700 тысяч. Подписываемся!
О, никак опять нарисовался это "БОРЦУН" за права русскоязычных, который не один и не два года пахал вдоль и поперёк поляну межнациональных отношений и прав нацменьшинств.« ответить
Пахать то пахал на наши бюджетные деньги, - а где РЕЗУЛЬТАТ?
Нет ни результата и деньги налогоплательщиков профуканы на разные никому не нужные и ничего не принёсшие проекты.
поставить точку на раскалывающем общество обучении, ============Чтоб быть такими, как вы? Неприведи господи!!« ответить