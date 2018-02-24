Министр образования и депутаты коалиции, выступая в прениях, не смогли привести ни одной убедительной причины для перевода образования на латышский язык обучения, кроме уже давно знакомого нам «Это Латвия – здесь все должно быть по-латышски!», рассказал в интервью радио Baltkom депутат от партии «Согласие» Борис Цилевич.

«Нам — представителям оппозиции в своих выступлениях пришлось достаточно подробно опровергнуть стереотипы и откровенную ложь, которая звучала из уст представителей коалиции, например о том, что нигде в Европе нет такого, чтобы государство финансировало образование на языках меньшинств, что является абсолютной неправдой и ситуация прямо противоположная. Или утверждения, что русские школы являются советским наследием, хотя на самом деле русские школы существуют уже более двух веков и так далее. Никаких рациональных оснований для реформы нет», — указал депутат.

Все эти крокодиловы слезы о том, что выпускники школ меньшинств не владеют латышским, не могут поступать в государственные вузы, не могут найти работу на рынке труда – абсолютное вранье. Никакой статистики на этот счет нет которая бы это доказывала, ситуация прямо противоположная.

На самом деле хорошая школа, которая реализует программу обучения национальных меньшинств, обеспечивают достаточно приличные знания латышского. Более того, выпускники школ нацменьшинств знают три языка, плюс второй иностранный, выпускники латышских школ знают только два языка, поэтому потом депутаты национального объединения начинают плакать о том, что выпускники латышских школ дискриминируются на рынке труда. Естественно, что каждый дополнительный язык для работодателя очень важен. Кроме того, это давно известный факт, установленный психологами, знание дополнительного языка улучшают и когнитивные способности и возможности адаптироваться», — напомнил Цилевич.

Напомним, Сейм в четверг концептуально одобрил постепенный перевод на обучение в общеобразовательных учебных заведениях только на латышском языке начиная с 1 сентября 2019 года. Перевод на обучение на латышском языке должен быть завершен в 2021/2022 учебном году.

В ходе прений, депутат Нацблока Янис Домбрава призвал «поставить точку на раскалывающем общество обучении, несмотря на позицию некоторых враждебных Латвийскому государству индивидов, в том числе находящихся в Сейме, и наконец перейти на единое обучение на госязыке».