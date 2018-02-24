Цилевич: откровенная ложь про школьную реформу(15)

Лента новостей
Премьера просят в отставку Французский биатлонист вступился за атлетов России Украина — на грани выживания Экс-вратарь России раскритиковал финал Олимпиады Франция готовится ограбить Европу Если ребенок пишет с ошибками: кто виноват и что делать Том Харди сыграет в фильме об Аль Капоне Европейская «стройка века» разорит Латвию и ЕС Стоит ли покупать новое авто?
Eще в разделе
Армия России окажется на пороге Риги через два дня Сотни людей протестовали против школьной реформы в центре Риги Ночью ограблен дом Римшевича в Лангстини Веганы ведут нездоровую пропаганду в латвийских школах История латвийских рабов в Великобритании
Владимир Бучельников
13:42 24.02.2018
Наша Латвия / Мнения

Министр образования и депутаты коалиции, выступая в прениях, не смогли привести ни одной убедительной причины для перевода образования на латышский язык обучения, кроме уже давно знакомого нам «Это Латвия – здесь все должно быть по-латышски!», рассказал в интервью радио Baltkom депутат от партии «Согласие» Борис Цилевич.

«Нам — представителям оппозиции в своих выступлениях пришлось достаточно подробно опровергнуть стереотипы и откровенную ложь, которая звучала из уст представителей коалиции, например о том, что нигде в Европе нет такого, чтобы государство финансировало образование на языках меньшинств, что является абсолютной неправдой и ситуация прямо противоположная. Или утверждения, что русские школы являются советским наследием, хотя на самом деле русские школы существуют уже более двух веков и так далее. Никаких рациональных оснований для реформы нет», — указал депутат.

 

Все эти крокодиловы слезы о том, что выпускники школ меньшинств не владеют латышским, не могут поступать в государственные вузы, не могут найти работу на рынке труда – абсолютное вранье. Никакой статистики на этот счет нет которая бы это доказывала, ситуация прямо противоположная.

 

На самом деле хорошая школа, которая реализует программу обучения национальных меньшинств, обеспечивают достаточно приличные знания латышского. Более того, выпускники школ нацменьшинств знают три языка, плюс второй иностранный, выпускники латышских школ знают только два языка, поэтому потом депутаты национального объединения начинают плакать о том, что выпускники латышских школ дискриминируются на рынке труда. Естественно, что каждый дополнительный язык для работодателя очень важен. Кроме того, это давно известный факт, установленный психологами, знание дополнительного языка улучшают и когнитивные способности и возможности адаптироваться», — напомнил Цилевич.

 

Напомним, Сейм в четверг концептуально одобрил постепенный перевод на обучение в общеобразовательных учебных заведениях только на латышском языке начиная с 1 сентября 2019 года. Перевод на обучение на латышском языке должен быть завершен в 2021/2022 учебном году.

 

В ходе прений, депутат Нацблока Янис Домбрава призвал «поставить точку на раскалывающем общество обучении, несмотря на позицию некоторых враждебных Латвийскому государству индивидов, в том числе находящихся в Сейме, и наконец перейти на единое обучение на госязыке». 

mixnews.lv / Фото
Комментарии (15)
Твой комментарий к статье:

Правила пользования комментариями

Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.

Profile_default
Ivan 14:55 24:02:2018

Цилевич из ЦС, - всплывают в аккурат к выборам, говорят правильно и вроде бы верно, но Крым Наш! , а русский язык по-любому введём в обиход будущего обновлённого государства, иначе смерть латышам и некому из латышей протестовать, по причине повышенной смертности латышей от латышского нацистского режима.

« ответить
Profile_default
Ваня 19:14 24:02:2018

Все вшивые выродки будут учится на гос языке или валите в скоторусь..молодец домбрава..

« ответить
Profile_default
Ivan 20:03 24:02:2018

Ну чего будет известно, латыши педарасы не смогут пропагандировать латышские извращения, искореним латышскую педофилию, латышская и только латышская другой не будет проституция станет по настойчивым требованиям нищих латышей легальна, даже латышские прокуроры и силовики в нерабочее время смогут пополнять личный бюджет выполняя сексуальные услуги по вызову, латыши в таком случае смогут иметь прокурора или полицейского латышского легально, через кассу и уплату законного налога. Крышевания в таком прекрасном случае ненужно, так как латыши крышующие сами работают в сфере предоставления интимных услуг и доступны всем желающим абсолютно легально. Прекрасное латышское будущее , не правда-ли.

« ответить
Profile_default
Ваня 20:08 24:02:2018

А не пора ли восстановить Саласпилс????

« ответить
Profile_default
П у т и н 15:17 24:02:2018

Цилевич и Хесина должны переживать за идиш или иврит, разве нет?

« ответить
Profile_default
ИвАн 15:56 24:02:2018

Это Латвия – здесь все должно быть по-латышски! Какие обяснения еще ж идяре нужны?

« ответить
Profile_default
ИвАну 19:20 24:02:2018

В твоей жопе должен,и ещё раз должен находиться член хозяина,ты понял гниль!!!

« ответить
Profile_default
Русскому языку быть! 15:23 24:02:2018

Сейчас нужно отстоять русский язык всеми путями вплоть до того, что не идти 1 сентября в школу в знак протеста. Это привлечёт внимание Европарламента, который не хочет замечать этих проблем в Латвии. Надо действовать сегодня, пока не поздно.
Пока надо собрать 1миллион подписей, уже есть 700 тысяч. Подписываемся!

« ответить
Profile_default
Знак Зодиака 15:35 24:02:2018

О, никак опять нарисовался это "БОРЦУН" за права русскоязычных, который не один и не два года пахал вдоль и поперёк поляну межнациональных отношений и прав нацменьшинств.
Пахать то пахал на наши бюджетные деньги, - а где РЕЗУЛЬТАТ?
Нет ни результата и деньги налогоплательщиков профуканы на разные никому не нужные и ничего не принёсшие проекты.

« ответить
Profile_default
weri 15:45 24:02:2018

поставить точку на раскалывающем общество обучении, ============Чтоб быть такими, как вы? Неприведи господи!!

« ответить
12

Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
19.02.2018

Дело ABLV: Трамп не обещал сделать Латвию великой  (20)

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ НА ПОРТАЛЕ VESTI.LV