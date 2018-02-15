Всякий раз, когда Россия решает, что все поняла про Запад, сняла розовые очки в его отношении и смотрит на него исключительно трезво, этот самый Запад находит способ доказать, что это было не более чем заблуждение.

Очередной урок преподали Нидерланды. Министр иностранных дел этой страны Халбе Зейлстра (правда, уже бывший) в свежем интервью признался, что солгал о своей встрече с Путиным на даче российского президента в 2006 году. Будущий министр работал тогда в нефтяной компании «Шелл» и побывал в Москве вместе с ее генеральным директором Йеруном ван дер Виром.

В 2016 году на конференции Национальной партии за свободу и демократию Зейлстра заявил, что на той встрече российский президент изложил планы по расширению границ страны и созданию «великой России» — с включением в ее состав Белоруссии, Украины, прибалтийских государств и, возможно, Казахстана.

Так вот: Зейлстра признался, что на самом деле ничего этого не было. Вернее, по его словам, все было несколько иначе. Он лично на встрече не был, но на ней присутствовал некий «другой человек», который и пересказал слова российского президента о «великой России». Ну а дальше все просто. Зейлстра доходчиво объяснил: «Это важная для геополитики история. Я «переписал историю» на себя, чтобы удостовериться, что раскрытие информации не будет связано с человеком, который был там на самом деле. Потому что это могло иметь последствия для него или для его компании».

Признание, разумеется, произвело эффект разорвавшейся бомбы. На защиту министра встал премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, который назвал поступок Зейлстры «неразумным», однако отметил, что речь не идет о фейке, поскольку «содержание рассказа не оспаривается» (вот как).

Правда, тут же в дело вступил экс-начальник министра ван дер Вир. Не надо иметь семь пядей во лбу, чтобы догадаться: это именно он на самом деле присутствовал на той давней встрече с Путиным и выступил источником для Зейлстра, якобы ради защиты которого тот и «переписал историю».

Так вот, бывший топ-менеджер «Шелл» рассказал журналистам, что в действительности сообщил Зейлстре о встрече с Путиным, который в ходе разговора использовал словосочетание «великая Россия» «в историческом контексте», подразумевая, что в предыдущие эпохи территория страны была куда больше нынешней. Ван дер Вир подчеркнул: он не говорил будущему министру ничего, что позволило бы интерпретировать эти слова «в агрессивном смысле», как министр в итоге сделал. Возможно, именно комментарий ван дер Вира стал роковым для министерской карьеры Зейлстры, поскольку оказалось, что «содержание рассказа» также насквозь лживо.

…Вся эта история интересна не тем, что высокопоставленный государственный деятель солгал, и даже не тем, что он не испытывает по данному поводу угрызений совести и вообще считает, по сути, свой поступок правильным.

К тому, что ложь является неотъемлемой частью политики, в России уже привыкли. История с Зейлстрой любопытна, скорее, иным.

Колин Пауэлл, потрясающий пробиркой с белым порошком в ООН, стал символом циничной и беспардонной лжи, к которой прибегает Запад для достижения своих целей. Но нельзя не признать, что тогда речь действительно шла о масштабных государственных интересах, колоссальных деньгах и делах планетарной значимости. Штатам было нужно обоснование для вторжения в Ирак, и для этого они устроили грандиозную фальсификацию на мировом уровне.

Малоизвестная персона привлекла к себе широкое внимание якобы случившейся с ней историей с участием одного из самых влиятельных и известных людей мира. А потом вышло как в анекдоте: не сто рублей, а рубль, не в преферанс, а в домино, не выиграл, а проиграл.

Ирина Алкснис