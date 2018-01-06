Нормунд, откликнувшись на размещенное в начале ноября на портале liepājniekiem.lv объявление, что предлагается работа в Дании, связавшись с указанным контактным лицом Артуром, узнал, что требуются люди в строительстве и записался на место рабочего.
Последовало требование произвести оплату: “Надо было перевести 200 евро. В ответ получил вроде бы рабочий договор. Обещали прислать также билет на самолет и сказали, что 7 декабря надо лететь”. И затем последовало самое интересное – билета нет, а телефон, на который Нормунд отчаянно звонил, был выключен.
Когда Нормунду удалось дозвониться, он в ответ получил упрек, что сам виноват – не приехал, продолжает Нормунд, добавив: “Но я так и не получил обещанный и оплаченный билет!”
22 декабря Нормунд обратился в госполицию и написал заявление, что был обманут. В свою очередь, 4 января Нормунд получил от государственной полиции ответ. Ему посоветовали подать в суд.
Начальник Лиепайского участка Курземского регионального управления государственной полиции Гинт Эшенвалдс подтвердил порталу, что принято решение отказать мужчине в уголовном процессе, и пояснил, что полиция полагает, что между пострадавшим и получателем денег были гражданско правовые отношения, из-за чего пострадавшему посоветовали обратиться в суд с гражданским иском.
Нормунд признал, что 200 евро он уже потерял. А в суд с иском он не готовится: “Нет смысла. У меня нет даже конкретного лица, против которого я могу обращаться с иском. Также нет адреса, был только номер телефона”. Пострадавший признал, что получил горький, но ценный урок.
Специалисты Государственного агентства занятости советуют при поиске работы за границей перед возможным сотрудничество узнать, имеет ли агентство лицензию. Со списком лицензированных агентств можно ознакомиться на страничке ГАЗ
В ОСНОВЕ ЛАТЫШСКОЙ ЭКОНОМИКИ - РАЗВОДИЛОВО,КИДАЛОВО,НАЕБАЛОВО...« ответить
И
ЛАТВИЙСКИЙ ВВП РАСТЁТ.КАК на ДРОЖЖАХ!!!!
ИЗВЕЛЕС ЛАТВИЕШУ ПРЕЦЕС!!!ЛАТВИЯ-ЛАТВЕШЕМ!!!!
значит ты нужен здесь, на Родине, пусть голым,босым, да и не всем же зарабатывать!Надо делить со всеми историю успеха своей страны, а не работать вошингером на чужбине!« ответить
> пострадавшему посоветовали обратится в суд« ответить
Еще один «грамотей» вылупился.
Последователь «профессиональных журналистов» вроде Андреевой, Тарасова и пр.
«Обратит-Ь-ся», Вавилкин.
Когда от глагола неопределенной формы «обратить» образуется возвратный глагол тоже неопределенной формы, мягкий знак никуда не исчезает.
Он остается, как хвост у вашей кошки.
Как видим, в лаптии даже для титульных латышей весь "сервис" и "услуги" состоят из сплошного кидалова и разводок.. Как и всё в этой "стране". Зато вскякие мелкие полицейские начальники вроде гинта эшенвалдса всегда готовы дать ответ, что это не их компетенция ;)« ответить