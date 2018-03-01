Как сообщалось, в ежегодном послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин зачитал сегодня, он уделил немало времени современным и перспективным разработкам российского ВПК. Он подчеркнул, что такого оружия в мире ни у кого нет. А когда появится, «наши ребята придумают что-то новое», резюмировал президент.

Особое впечатление на зрителей произвели кадры, на которых новая ракета «Сармат» атакует побережье Флориды.

«Мы занимаемся разработкой нового поколения ракет. В частности, в настоящее время Министерство обороны совместно с предприятиями ракетно-космической отрасли начали активную фазу испытаний нового ракетного комплекса с тяжелой межконтинентальной ракетой. Мы назвали его «Сармат». Он придет на смену комплексу «Воевода», который был создан еще в Советском Союзе. Все признавали его высокую боевую мощь. Но возможности ракеты «Сармат» значительно выше», — сообщил Путин.

Однако когда журналисты кинулись искать дополнительную информацию по новому оружию, то быстро выяснили, что кадры атаки «Сарамат» — это кадры старого турецкого мультика 2012 года, где моделировался удар ракеты «Сатана».

Причем даже турки в 2012 году брали чужой оригинал из 2007 года. Поэтому и графика такая убогая — 10 лет как-никак прошло. «Если в России не могут самостоятельно сделать ролик на тему ракетной атаки, а берут вещь 2007 года, то как русские могут сделать саму ракету», — шутят в сети.

Ранее, пользователи сети уличили Путина в том, что он показал американскому режиссеру Оливеру Стоуну кадры из компьютерной игры, выдав их за действия российских войск в Сирии.

Кадр из послания Федеральному собранию 2018 года