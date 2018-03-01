Особое впечатление на зрителей произвели кадры, на которых новая ракета «Сармат» атакует побережье Флориды.
«Мы занимаемся разработкой нового поколения ракет. В частности, в настоящее время Министерство обороны совместно с предприятиями ракетно-космической отрасли начали активную фазу испытаний нового ракетного комплекса с тяжелой межконтинентальной ракетой. Мы назвали его «Сармат». Он придет на смену комплексу «Воевода», который был создан еще в Советском Союзе. Все признавали его высокую боевую мощь. Но возможности ракеты «Сармат» значительно выше», — сообщил Путин.
Однако когда журналисты кинулись искать дополнительную информацию по новому оружию, то быстро выяснили, что кадры атаки «Сарамат» — это кадры старого турецкого мультика 2012 года, где моделировался удар ракеты «Сатана».
Причем даже турки в 2012 году брали чужой оригинал из 2007 года. Поэтому и графика такая убогая — 10 лет как-никак прошло. «Если в России не могут самостоятельно сделать ролик на тему ракетной атаки, а берут вещь 2007 года, то как русские могут сделать саму ракету», — шутят в сети.
Ранее, пользователи сети уличили Путина в том, что он показал американскому режиссеру Оливеру Стоуну кадры из компьютерной игры, выдав их за действия российских войск в Сирии.
Кадр из послания Федеральному собранию 2018 года
Значит, металлолом ещё пригодится.« ответить
ну так зачем на никчёмную новую видюху бабло сливать, суть то не в этом )))« ответить
я вот не видел ни речи не видео, за то все русофобы посмотрели, они точно так же киселева смотрят, ни одной серии не пропустят, а утром ещё и повтор глянут
на илюстрацию пускай кастрюлеголовые бабки тратят« ответить
а не показывают реальных кадров потому что всe засекречено
Потрох Алкашенко на встречи с трампом тратит сотни тясяч $ налогоплательщиков, ухахаха« ответить
а россия на видеоролики тратить никчёмные не будет, просто передала суть
у кастрюлеголовых хвосты на затылках подгарают, а сами со своей наркаманско-алкашной армией не могут с шахтерами справится. Хе-хе« ответить
ХЙО оно ведь не меняется.. Недомерок петушок как всегда смешен и как всегда презрен..ничтожество полное..« ответить
Ахахахахахаха« ответить
Это даже не позор.
:))))))))))))))))))))))
ja dumju cto eto podstava i golovi poletjat. dali deneg dlja sozdanii prezentacii a tam hitrozopie ih zabrali i podsunuli starij multik.« ответить
a teperj kto to otvetit. k gadalke ne hodi. nu ne sam Putin ze sidel i delal rolik.
Putins izgāzies kā veca sēta! Ha Ha Ha Ha Ha Pūš pīlītes un nesarkst! Profesionāls melis!« ответить
ты бы первый в штаны навали и орал,это агрессия,если была бы демонстрационная атака на латвию« ответить
нас запугивают,вы не успеваете менят памперсы если британцы состряпают фильм о захвате латгалии
Господа зароссийские патриоты, что скажете? гыгыгы« ответить
Путин всю ночь сидел и ролик делал. старался. а вы его так.« ответить
вы же и в правду верите что сам Путин делал ролик. а кто же еще другой?
смотрел всё выступление Путина, таких роликов там небыло!, это во первых, а во вторых - даже если это была бы и правда, то зачем вам ущербным показывать настоящее оружие, хватит и мультиков, что бы обосраться.:)))« ответить
наверно они хотели,чтоб путин,в рекламных целях,создал ролик о нападении на сша« ответить
так был мультик,который сделали турки,показал кино.