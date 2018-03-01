Цирк: новость о новой ракете Путин иллюстрировал старым турецким мультиком(39)

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Виталий Вавилкин
18:40 01.03.2018
Lifenews / Курьезы

Как сообщалось, в ежегодном послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин зачитал сегодня, он уделил немало времени современным и перспективным разработкам российского ВПК. Он подчеркнул, что такого оружия в мире ни у кого нет. А когда появится, «наши ребята придумают что-то новое», резюмировал президент.

Особое впечатление на зрителей произвели кадры, на которых новая ракета «Сармат» атакует побережье Флориды.

 

«Мы занимаемся разработкой нового поколения ракет. В частности, в настоящее время Министерство обороны совместно с предприятиями ракетно-космической отрасли начали активную фазу испытаний нового ракетного комплекса с тяжелой межконтинентальной ракетой. Мы назвали его «Сармат». Он придет на смену комплексу «Воевода», который был создан еще в Советском Союзе. Все признавали его высокую боевую мощь. Но возможности ракеты «Сармат» значительно выше», — сообщил Путин.

 

Однако когда журналисты кинулись искать дополнительную информацию по новому оружию, то быстро выяснили, что кадры атаки «Сарамат» — это кадры старого турецкого мультика 2012 года, где моделировался удар ракеты «Сатана».

 

Причем даже турки в 2012 году брали чужой оригинал из 2007 года. Поэтому и графика такая убогая — 10 лет как-никак прошло. «Если в России не могут самостоятельно сделать ролик на тему ракетной атаки, а берут вещь 2007 года, то как русские могут сделать саму ракету», — шутят в сети.

 

Ранее, пользователи сети уличили Путина в том, что он показал американскому режиссеру Оливеру Стоуну кадры из компьютерной игры, выдав их за действия российских войск в Сирии.

Кадр из послания Федеральному собранию 2018 года

 

Pravda.ru / Фото
Комментарии (39)
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Саня 18:48 01:03:2018

Значит, металлолом ещё пригодится.

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ИвАн 19:10 01:03:2018

ну так зачем на никчёмную новую видюху бабло сливать, суть то не в этом )))
я вот не видел ни речи не видео, за то все русофобы посмотрели, они точно так же киселева смотрят, ни одной серии не пропустят, а утром ещё и повтор глянут

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Саня™ 19:12 01:03:2018

на илюстрацию пускай кастрюлеголовые бабки тратят
а не показывают реальных кадров потому что всe засекречено

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Саня 19:19 01:03:2018

Потрох Алкашенко на встречи с трампом тратит сотни тясяч $ налогоплательщиков, ухахаха
а россия на видеоролики тратить никчёмные не будет, просто передала суть

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Пеца 19:27 01:03:2018

у кастрюлеголовых хвосты на затылках подгарают, а сами со своей наркаманско-алкашной армией не могут с шахтерами справится. Хе-хе

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Ваня 21:51 01:03:2018

ХЙО оно ведь не меняется.. Недомерок петушок как всегда смешен и как всегда презрен..ничтожество полное..

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Саня 18:49 01:03:2018

Ахахахахахаха
Это даже не позор.
:))))))))))))))))))))))

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janka 20:09 01:03:2018

ja dumju cto eto podstava i golovi poletjat. dali deneg dlja sozdanii prezentacii a tam hitrozopie ih zabrali i podsunuli starij multik.
a teperj kto to otvetit. k gadalke ne hodi. nu ne sam Putin ze sidel i delal rolik.

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Latviešu patriots 18:50 01:03:2018

Putins izgāzies kā veca sēta! Ha Ha Ha Ha Ha Pūš pīlītes un nesarkst! Profesionāls melis!

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пэдриот 18:57 01:03:2018

ты бы первый в штаны навали и орал,это агрессия,если была бы демонстрационная атака на латвию
нас запугивают,вы не успеваете менят памперсы если британцы состряпают фильм о захвате латгалии

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Саня 18:53 01:03:2018

Господа зароссийские патриоты, что скажете? гыгыгы

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) 19:00 01:03:2018

Путин всю ночь сидел и ролик делал. старался. а вы его так.
вы же и в правду верите что сам Путин делал ролик. а кто же еще другой?

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хахаха 21:47 01:03:2018

смотрел всё выступление Путина, таких роликов там небыло!, это во первых, а во вторых - даже если это была бы и правда, то зачем вам ущербным показывать настоящее оружие, хватит и мультиков, что бы обосраться.:)))

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долбо.бы 18:54 01:03:2018

наверно они хотели,чтоб путин,в рекламных целях,создал ролик о нападении на сша
так был мультик,который сделали турки,показал кино.

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1-shvedov-col15
газета Сегодня
26.02.2018

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