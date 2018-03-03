Банк ''Citadele'' сегодня начнет выплату гарантированных вкладов в размере до 100 000 евро клиентам ''ABLV Bank'', который принял решение о самоликвидации.

Как сообщила вчера на пресс-конференции руководитель отдела регулирования и гарантийного фонда Комиссии рынка финансов и капитала (КРФК) Елена Лебедева, 87,8% клиентов «ABLV Bank» вклады будут выплачены полностью, в том числе среди местных клиентов они будут выплачены в полном объеме 97,8%.

В целом у «ABLV Bank» 22 830 клиентов, в том числе 8468 местных, из них 7418 — физические, а 1050 — юридические лица. Среди 14 362 зарубежных клиентов «ABLV Bank» — 9268 юридических и 5094 физических лица.

Полностью вклады будут выплачены 20 051 клиенту, в неполном объеме — 2779 клиентам, из них 184 — это местные клиенты, в основном юридические лица. Среди 2595 зарубежных клиентов, которым вклады не будут выплачены полностью, 1859 юридических и 736 физических лиц.

Лебедева сообщила, что средства Фонда гарантий вкладов (ФГВ) для выплат использованы не будут, потому что средств «ABLV Bank» для этих целей достаточно. Для выплаты гарантированных вкладов клиентам банка необходимо 480 млн евро, и «ABLV Bank» уже перечислил их на счет КРФК, на котором хранятся средства ФГВ.

Выплата гарантированных вкладов доверена банку «Citadele» с учетом его технических возможностей и прежнего опыта сотрудничества с КРФК. Через «Citadele» уже выплачивались вклады клиентам обанкротившегося «Латвияс Крайбанка» в 2011 году.

Клиенты «ABLV Bank» могут подать заявки на выплату вкладов в четырех филиалах «Citadele» в Риге — в главном офисе на пл. Републикас, 2А, в филиалах «Skanste», «Laimdota» и «Mols», а также в одном из филиалов в Юрмале. Иностранных клиентов просят обращаться в главный офис «Citadele». Банк готов обеспечить работу этих филиалов в ближайшие недели до девяти часов вечера, если будет необходимо.

Председатель правления «Citadele» Гунтис Белявскис заверил, что выплата вкладов будет проведена оперативно, так как у банка уже есть подобный опыт.

Он подчеркнул, что основная задача «Citadele» заключается в идентификации клиентов и перечислении денег на их счета. Подход к идентификации будет очень строгим — если идентифицировать клиента не удастся или же за деньгами придут уполномоченные лица, средства выплачиваться не будут.

«Также деньги не будут выплачиваться клиентам, которые включены в какие-либо санкционные списки. В таком случае сделка будет находиться в режиме ожидания до тех пор, пока мы не удостоверимся в клиенте. Думаю, к нам не будут приходить люди, которые не хотят быть идентифицированы», — сказал Белявскис.

Если клиент в течение пяти лет деньги не получит, они останутся в ФГВ.

Частные вкладчики и юридические лица из Латвии могут также открыть счет в любом филиале «Citadele» и затем подать заявку на получение выплат через интернет-банк. Гарантированные государством выплаты будут перечислены на счет в любом указанном клиентом банке.

Деньги клиентам будут выплачиваться одной транзакцией в евро. Депозиты в размере до 1000 евро можно получить и наличными.