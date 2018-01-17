Coca-Cola решила сэкономить на сахаре

Старший директор центра общественной политики по Европе, Ближнему Востоку и Африке холдинга Coca-Cola Ветер Вермюлен рассказал, что по итогам 2017 года компания значительно снизила содержание сахара в своих напитках по всему миру.

Речь, в частности, идет о газировках Coca-Cola, Sprite, Fanta, Schweppes и еще около 500 напитков. Об этом сообщает Rambler News Service.

«Например, в 2017 году мы произвели определенные изменения в составе 500 напитков по всему миру, в частности снизили содержание сахара в Sprite, Schweppes, Fanta», — отметил Вермюлен, добавив, что в некоторых напитках содержание сахара было снижено на 30-80 процентов.

Он также сообщил, что поводом для изменения рецептов популярных газированных напитков стали требования потребителей, которые хотят потреблять меньше вредных веществ.

Ряд европейских стран уже начал бороться с чрезмерным содержанием сахара в газированных напитках. Например, во Франции запретили предоставлять рабочим неограниченный доступ к сладким газировкам. При этом Coca-Cola ранее уличили в сговоре с медицинскими организациями, через которых компания лоббировала отмену запретов на сахаросодержащую продукцию.

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