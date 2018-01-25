Cолнышко по имени Иева

Эта уникальная девушка — инвалид с детства по причине врачебной ошибки. Ее не слушаются руки и ноги, она не может говорить. При этом Иева рисует картины, зажав кисточку в зубах, научилась работать на компьютере носом и подбородком, учится в обычной школе, cочиняет стихи, несколько из которых уже положены на музыку.

К нашему приезду в этом маленьком деревенском домике в Мадонском районе готовились заранее: специально для нас мама Инта напекла пирожков. Иева, cидя в своем кресле у печки, при виде гостей обрадовалась, cловно к ней пришел Санта–Клаус. Улыбка — до ушей. Рыжие веснушки. Непослушные кудряшки. Вся сияет от радости… Солнышко.

Ирония судьбы

— Гости в дом — пироги на стол. Это наш закон, — объясняет Инта. Иева начинает смеяться и пытается объяснить, что это напоминает ей фильм «Ирония судьбы»: мол, есть у нас такая традиция… пирогами встречать гостей. «С легким паром» в этой семье смотрят каждый Новый год. Иева знает все цитаты — и про заливную рыбу, и про «пить надо меньше». Говорить она не может — каждое слово дается с огромным трудом. Но мама понимает ее даже с полуслова.

Диагноз Иевы — ДЦП. Причина — неправильно принятые роды, не поставленный вовремя диагноз, не назначенное вовремя лечение… Надо еще учесть, что родилась Иева в непростом 90–м году, в то время проблемы детей с инвалидностью вообще мало озвучивались, а информации, как их лечить и чем помочь, не было совсем никакой. Диагноз был поставлен только через год. Драгоценное время упущено. В итоге — инвалидная коляска на всю жизнь. Девушка не может ходить, а также умыться, одеться, самостоятельно поесть.

Семье очень нужна помощь на оплату специально подготовленной сертифицированной няни в рамках программы «Милая нянечка», чтобы хоть на 8 часов (один день в неделю!) дать Инте возможность сделать какие–то свои важные дела по хозяйству или съездить к врачу. Оставить Иеву без присмотра она не может.

Соль земли

Сейчас Иеве 27 лет. Живет она в лесном поселке под Калснавой, недалеко от Мадоны, с мамой, cтаренькой бабушкой и папой. Так случилось, что у папы начала развиваться болезнь Паркинсона, и маме Инте теперь нужно присматривать за всеми — никто без ее помощи не может обойтись. Со всеми проблемами Инта вынуждена справляться одна. Пенсия у нее мизерная — 146 евро. И если бы не помощь людей, откликающихся на проект, открытый для Иевы в ziedot.lv, непонятно, как бы они выживали. Особенно трудно Инте зимой, когда нужно убрать снег с тропинок, наколоть дрова и натопить печь. Мы порядочно покружили по заснеженным лесным дорогам, пока нашли этот домик.

Ближайшее место, предусмотренное социальной службой, где Инта могла оставить Иеву под присмотром, когда она была маленькой, — это социальный центр по уходу в Валмиере, до которого от маленькой Калснавы нужно ехать около двух часов. Для взрослых такая услуга не предусмотрена. Однажды, когда Инте надо было по срочному делу, она оббежала полпоселка, но так и не нашла, кто согласился бы присмотреть за девочкой. В итоге пришлось везти ее к знакомой, работающей в библиотеке, затаскивать коляску на второй этаж.

Что помогает этой худенькой женщине все выдерживать — каждый день много лет подряд? 27 лет без отпуска и перерывов. Где она находит силы? На этот вопрос Инта отвечает просто: «Я человек земли. Мне земля помогает, вот этот лес за окном, пчелы, каждое дерево, каждый цветок…» Слушаем ее и думаем. Есть у нас «история успеха», и в ней зафиксированы совсем другие люди — успешные, известные. И есть такие, как Инта: настоящие маленькие герои, незаметные из окон дорогих автомобилей. Не жалующиеся, не ноющие, а просто добрые и искренние, делающие свое дело и очень любящие свою родную землю. Нам кажется, что именно на таких людях, как Инта, и держится все.

Школа как праздник

Иева не говорит и не ходит. Руки ее не слушаются. При этом в Калснавской школе ее очень ценят и ставят в пример всем ученикам — по желанию учиться, упорству и тяге к знаниям в школе ей не было равных.

Чтобы Иеву взяли в нормальную школу, маме пришлось вести трехлетнюю войну с чиновниками разных ведомств — образовательных, cоциальных, медицинских. Было два пути: или домашнее обучение, или специнтернат. Для обычной школы принять ученицу с таким диагнозом значило нарушить закон. Никто Инту в ее стремлении пристроить дочку в простую школу не поддерживал. Пока не пришла новая учительница из другого района, у которой хватило смелости попробовать. «А почему бы нет? — сказала она. — Давайте сделаем это и посмотрим, что из этого выйдет». Но, оказывается, взять ученика с оcобыми потребностями может лишь учитель со специальным образованием. Учительница Илзе Стикане с готовностью отправилась на курсы, получила сертификат и приняла Иеву под свое классное руководство.

Для девочки это было настоящим счастьем — в школе у нее появилось много друзей, которые относились к ней бережно и во всем помогали. В ее жизнь вошли школьные новогодние елки, пикники на природе, дни именинника. Она даже участвовала в спортивных эстафетах: мальчишки катили ее на коляске к финишу. А ее первый день рождения в школе помнит весь поселок: домой ее сопровождала гурьба одноклассников. Это была целая праздничная процессия с воздушными шарами, букетами и ворохом подарков.

Так как руки Иеву не слушаются, на компьютере она работает носом и подбородком (клавиатура выведена на экран). Друг семьи придумал и смастерил для нее специальные приспособления — подставки и держатели, и она освоила все компьютерные возможности: открывает сайты, пишет письма, читает.

Когда она впервые продемонстрировала в классе свои умения, одноклассники кричали «Ура!» и «Браво!».

Иевины песни о главном

Сейчас Иева дистанционно учится в 10–м классе. Она научилась полноценно использовать компьютер и интернет: занятия по скайпу, зачеты, контрольные — все как у остальных. Лучше всего ей даются физика и химия. Когда трудно разобраться с новой темой, Иева пересылает задание своей подружке Айе в Лиепаю (Айя тоже колясочница, с Иевой они познакомились в специализированном летнем лагере для детей с особыми потребностями), та начитывает текст на диктофон и пересылает файл обратно, чтобы Иева могла прослушать несколько раз и лучше усвоить материал.

Очень нравится Иеве также биология. Она любит животных и, по словам мамы, дай ей волю, взяла бы в дом всех бродячих кошек и собак. Но забота о домашних питомцах в любом случае ляжет на мамины плечи, поэтому Инта пока подписалась только на кота Микки, на хомяков и маленький аквариум. Инта сама имеет диплом биолога, но работать по специальности она не могла.

А еще мама с гордостью показала нам картины Иевы — рисует девочка, зажав кисточку зубами. Особенно нам понравился огненно–рыжий закат на фоне василькового неба. Иева вообще натура романтичная — мечтает, придумывает истории, пишет стихи. На вопрос: «О чем твои стихи?» — отвечает: «Обо всем… О любви… О вчерашней каше… О доброте…»

Некоторые из них уже положены на музыку: учительнице по музыкотерапии, к которой Иева ездила заниматься в Мадону в реабилитационный центр, они так легли на душу, что она сочинила к ним чудесные светлые мелодии. Одна из песен начинается так: «Скажи LabrIt — и утро будет добрым!».

Письмо к людям

Это письмо Иева каждый день по нескольку раз размещает на своей страничке в социальной сети Facebook.

«Дорогие друзья! Обращаюсь к вам с огромной просьбой. Просить трудно, но у меня нет другого выхода. Я очень надеюсь, что и в следующем году моя нянечка Мара сможет приходить ко мне, чтобы иногда отпустить мою маму к врачу или за продуктами.

К сожалению, государство не выделяет финансирования на оплату няни для таких, как я. Раньше это оплачивалось из средств проекта «Дай пять». Cейчас деньги нужно искать самим. Если кто–то может, очень прошу поддержать меня и мою семью».

Иеве очень нравится это восточное изречение: «Каждый человек, появляющийся в нашей жизни, — учитель! Кто–то учит нас быть сильнее, кто–то — мудрее, кто–то учит прощать, кто–то — быть счастливым и радоваться каждому дню. Кто–то вовсе нас не учит — просто ломает, но и от этого мы получаем опыт. Цени каждого человека, даже если он появился на мгновение. Ведь если он появился, то это уже неспроста!».

Если вы сейчас читаете этот текст, это тоже неспроста.

Семье очень нужна помощь для оплаты услуг специально подготовленной няни по уходу за тяжелобольными людьми. 32 рабочих часа в месяц (это 8 часов в неделю) стоят 256 евро. На год нужно 3072 евро.

Как помочь

Благотворительный телефон 90006383 (1,42 евро) работает для Иевы Ивкиной до 30 января.

СЧЕТ ПОМОЩИ в фонде Ziedot.lv

https://www.ziedot.lv/ru/pomoshch-seme-ievy-ivkinoy-2956

Помочь также можно, перечислив деньги на счет Иевы Ивкиной банковским переводом

Fonds Ziedot.lv

Регистрационный номер: 40008078226

SWEDBANK

Банковский код: HABALV22

Номер счета:LV95HABA0551006150241

Цель: Palīdzība Ievas Ivkinas Ģimenei

Ольга АВДЕВИЧ,

Рита ТРОШКИНА.