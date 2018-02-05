ЦПКЗ: Грипп продолжит наступление

Лента новостей
Год обыкновенных дубов В Риге пройдет очередная акция против перевода школ на латышский язык В Мангали найдено тело неизвестного мужчины: полиция просит помочь в опознании Евгения Альбац: «Русскоязычным сейчас приходится нелегко» Данные клиентов “SEB banka” передаются третьим лицам; отказываться от этого запрещено Ирина Шейк сменила имидж В РД прокомментировали новость о вспышке сальмонеллеза в рижских детсадах «Пусть они поцелуют друг друга…» За счет чего Rimi с бунтующими сотрудниками стало предприятием года?
Eще в разделе
В Риге пройдет очередная акция против перевода школ на латышский язык В Мангали найдено тело неизвестного мужчины: полиция просит помочь в опознании В РД прокомментировали новость о вспышке сальмонеллеза в рижских детсадах Пайдерс: Латвия жива инвестициями России. США деньги выводят. Кто союзник? Те же грабли, только в профиль. Вместо плана реэмиграции — Закон о диаспоре
Тимур Пушкарев
14:30 05.02.2018
Наша Латвия / Социум

Активность гриппа в ближайшие недели может повыситься, но, скорее всего, заболеваемость в этом году будет ниже, чем в прошлом, сказала агентству ЛЕТА представитель Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) Эдите Теттере.

Более низкая интенсивность гриппа связана с тем, что в настоящее время в Латвии в основном циркулируют вирус типа B «Ямагата», который был широко распространен еще в прошлом сезоне, и вирус типа А H1N1pdm09, который распространялся несколько предыдущих сезонов.

 

По словам Теттере, в сравнении с другими сезонами в этом году уже с самого начала в основном доминируют не вирусы гриппа типа A, а типа B, которые не вызывают столь обширных эпидемий, как вирусы первого типа.

 

Как сообщалось, интенсивность распространения гриппа на прошлой неделе выросла более чем в три раза, но по-прежнему остается низкой — в среднем 28,9 случая на 100 000 населения. Это значительно ниже, чем средние показатели за последние пять лет.

LETA / Фото 7ya.ru
Комментарии (0)
Твой комментарий к статье:

Правила пользования комментариями

Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.


Мнение
5718eea5be026cb11549b0df6d5f2c1b-col15
Павел Кириллов
05.02.2018

Взять языка. Гражданская кибервойна в Латвии 

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ НА ПОРТАЛЕ VESTI.LV