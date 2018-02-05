ЦПКЗ: Грипп продолжит наступление

Более низкая интенсивность гриппа связана с тем, что в настоящее время в Латвии в основном циркулируют вирус типа B «Ямагата», который был широко распространен еще в прошлом сезоне, и вирус типа А H1N1pdm09, который распространялся несколько предыдущих сезонов.
По словам Теттере, в сравнении с другими сезонами в этом году уже с самого начала в основном доминируют не вирусы гриппа типа A, а типа B, которые не вызывают столь обширных эпидемий, как вирусы первого типа.
Как сообщалось, интенсивность распространения гриппа на прошлой неделе выросла более чем в три раза, но по-прежнему остается низкой — в среднем 28,9 случая на 100 000 населения. Это значительно ниже, чем средние показатели за последние пять лет.
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