ЦПКЗ: Грипп продолжит наступление

Активность гриппа в ближайшие недели может повыситься, но, скорее всего, заболеваемость в этом году будет ниже, чем в прошлом, сказала агентству ЛЕТА представитель Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) Эдите Теттере.

Более низкая интенсивность гриппа связана с тем, что в настоящее время в Латвии в основном циркулируют вирус типа B «Ямагата», который был широко распространен еще в прошлом сезоне, и вирус типа А H1N1pdm09, который распространялся несколько предыдущих сезонов.

По словам Теттере, в сравнении с другими сезонами в этом году уже с самого начала в основном доминируют не вирусы гриппа типа A, а типа B, которые не вызывают столь обширных эпидемий, как вирусы первого типа.

Как сообщалось, интенсивность распространения гриппа на прошлой неделе выросла более чем в три раза, но по-прежнему остается низкой — в среднем 28,9 случая на 100 000 населения. Это значительно ниже, чем средние показатели за последние пять лет.