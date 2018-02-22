ЦСКА вышел в 1/8 финала Лиги Европы(1)

Лента новостей
Латвийский участник ”Britain’s Got Talent” выставил на продажу свою девственность (ВИДЕО) Трансгендер обвинил Google в унижениях и «превосходстве белых» Почему развалился СССР Лапса: Римшевич уже успел стать токсичным и радиоактивным Найден уникальный военный самолёт России «Вы — агент влияния Латвии?» Джордж Сорос: Миру угрожает опасность! SpaceX с четвертого раза запустила глобальный интернет Водители засыпают за рулем
Eще в разделе
Витолиньш: матч с чехами для россиян будет игрой жизни и смерти Олимпийский хоккей: Россия сыграет с Чехией в пятницу Керлингиста России лишили бронзы Загитова выиграла короткую программу с мировым рекордом Российские хоккеисты вышли в полуфинал Олимпиады
Анатолий Тарасов
12:40 22.02.2018
Спорт / Футбол

Футболисты московского ЦСКА завоевали путевку в 1/8 финала Лиги Европы УЕФА, победив по сумме двух встреч сербскую «Црвену Звезду».

В ответной встрече, прошедшей в Москве в среду, армейцы одержали победу со счетом 1:0, забив единственный мяч в компенсированное к первому тайму время. Автором гола стал Алан Дзагоев.

 

Первый матч, прошедший на прошлой неделе в Белграде, завершился вничью, — 0:0.

 

Матчи с участием остальных российских клубов пройдут 22 февраля.

 

Матч «Локомотив»-»Ницца» обслужит чешская бригада судей, которую возглавит Павел Краловец, сообщается на официальном сайте УЕФА во вторник. Первую встречу во Франции «железнодорожники» выиграли со счетом 3:2.

 

Матч «Зенит» -»Селтик» рассудят испанцы во главе с Антонио Матеу Лаосом. В Шотландии петербуржцы потерпели поражение — 1:0.

 

Поединок «Атлетик Бильбао» — «Спартак» рассудит бригада судей во главе с немцем Тобиасом Штилером. Столичная команда на своем поле проиграла стартовую встречу со счетом 1:3.

РИА Новости / Фото
Комментарии (1)
Твой комментарий к статье:

Правила пользования комментариями

Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.

Profile_default
Саня 12:44 22:02:2018

Должны селтик сегодня придушить.

« ответить

Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
19.02.2018

Дело ABLV: Трамп не обещал сделать Латвию великой  (19)

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ НА ПОРТАЛЕ VESTI.LV