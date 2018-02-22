Футболисты московского ЦСКА завоевали путевку в 1/8 финала Лиги Европы УЕФА, победив по сумме двух встреч сербскую «Црвену Звезду».

В ответной встрече, прошедшей в Москве в среду, армейцы одержали победу со счетом 1:0, забив единственный мяч в компенсированное к первому тайму время. Автором гола стал Алан Дзагоев.

Первый матч, прошедший на прошлой неделе в Белграде, завершился вничью, — 0:0.

Матчи с участием остальных российских клубов пройдут 22 февраля.

Матч «Локомотив»-»Ницца» обслужит чешская бригада судей, которую возглавит Павел Краловец, сообщается на официальном сайте УЕФА во вторник. Первую встречу во Франции «железнодорожники» выиграли со счетом 3:2.

Матч «Зенит» -»Селтик» рассудят испанцы во главе с Антонио Матеу Лаосом. В Шотландии петербуржцы потерпели поражение — 1:0.

Поединок «Атлетик Бильбао» — «Спартак» рассудит бригада судей во главе с немцем Тобиасом Штилером. Столичная команда на своем поле проиграла стартовую встречу со счетом 1:3.