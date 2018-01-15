Cуд оправдал Шталбергса по поджогу

Рижский окружной суд на прошлой неделе объявил приговор по делу о поджоге автомашины бывшего сотрудника Службы госдоходов Владимира Вашкевича, оправдав Раймонда Шталбергса и смягчив наказание Каспару Дзерве, Марису Смилге и Эдгару Гулбису, сообщает представитель суда Раймондс Лочмелис.

Как известно, суд первой инстанции по этому делу вынес обвинительный приговор Шталбергсу: три с половиной года лишения свободы. Но последовала апелляция, жалобы подавали адвокаты Гулбиса и Шталбергса, а также прокурор. И в итоге Рижский окружной суд вынес оправдательный приговор в отношении обвиняемого Шталбергса.

В отношении остальных обвиняемых сроки такие: Гулбису, которого суд первой инстанции приговорил к четырем годам лишения свободы, срок заключения сокращен до трех с половиной лет.

Дзерве, приговоренный к условному лишению свободы на два с половиной года, теперь приговорен к двум годам с испытательным сроком два с половиной года.

Смилге суд сократил срок до одного года и двух месяцев условно с испытательным сроком полтора года.

Приговор может быть обжалован в кассационном порядке в 10–дневный срок после получения полного текста приговора, который будет доступен 24 января 2018 года.

Прыжок с моста

Сообвиняемый Шталбергса Эдгарс Гулбис стал знаменит на всю Латвию благодаря своему уникальному прыжку в Даугаву в конце сентября 2007 года. Случилась эта неприятность в тот момент, когда полицейские везли его в изолятор. На мосту, по официальной версии, он освободился от наручников, выпрыгнул из машины и сиганул в речку, откуда был чудесным образом спасен. Однако, по версии Гулбиса, из машины его выбросили полицейские, чтобы расправиться с ним.

Представители Гулбиса даже сообщили, что он подвергался нечеловеческим пыткам с применением сильнодействующих химических препаратов, что его пытались сломить, заставить взять чужую вину на себя, а когда поняли, что стойкий боец, прошедший Афган, не сдается, решили попросту убить, выбросив с того самого моста.

Однако закончилась эта пиар–акция Гулбиса весьма плачевно. Начала всплывать его «параллельная биография»: ни в каком Афганистане он не служил, потому как возрастом даже не вышел (а значит, не было контузий, которыми он козырял), да и не был в армии в принципе, поскольку в призывном возрасте имел судимость… В итоге Гулбиса обвинили в целом букете совершенных преступлений.

Поджог машины Вашкевича и последствия

Как считало обвинение, в начале лета 2006–го обвиняемый Раймондс Шталбергс «из личной неприязни к Владимиру Вашкевичу с целью его запугать» придумал план по причинению ему ущерба. План был разделен на ряд этапов. Первый: кража автомобиля. Этап второй: начинение его емкостями с горючей жидкостью. Этап третий: доставка «автобомбы» к ул. Экспорта, где работает Вашкевич, с намерением поджечь и уничтожить стоящую у здания Таможенного управления машину Subaru Impreza, на которой ездит Вашкевич.

Шталбергс привлек к реализации плана своих знакомых — ранее многократно судимого Евгения Белова и Эдгара Гулбиса, а также некое неустановленное лицо.

Команда взялась за реализацию. Вечером 27 июня 2006 года, встретившись у дома в Риге на ул. Озолциема, Гулбис получил от Шталбергса задание: 28 июня 2006 года с 10 до 12 часов явиться в Ригу на Юглу, к Этнографическому музею, взять у Белова автомобиль, угнанный последним. В случае, если остановят дорожники — показать свое служебное удостоверение. Далее — перегнать машину в район Ганибу дамбис и передать невыясненному лицу — исполнителю заключительного этапа плана. Последнему Шталбергс поручил доставить канистру с горючей смесью к рабочему месту Вашкевича и совершить собственно поджог.

Все прошло по плану: наутро на Бривибас гатве, 448, за сгоревшим зданием якобы произошла встреча Евгения Белова и Гулбиса. Офицер принял от Белова ранее похищенный автомобиль VW Jetta, перегнал его на стоянку магазина Rimi на ул. Пулквежа Бриежа и в 12.30 передал третьему соучастнику. Тот, в свою очередь, получил от Гулбиса ключи, сунул в багажник канистру объемом 20 л, наполненную смесью бензина и дизельного топлива, и около 13.00 приехал на этой машине к зданию Криминального управления таможни СГД.

Там он поставил авто возле Subaru Impreza Вашкевича, положил привезенную канистру с упомянутой горючей смесью к водительской двери автомобиля Вашкевича, поджег бумагу, заткнутую в горлышко канистры, и сбежал.

Единственное, что спасло машину, — слишком раннее обнаружение канистры охраной. Ее отволокли на проезжую часть и загасили огнетушителем.

Итог эпизода: потерпевшему Вашкевичу был причинен материальный ущерб на сумму 100 латов — обгоревший лак на машине…

Один из обвиняемых по этому делу, Евгений Белов, в свое время пропал, по нему был выделен отдельный процесс, а сам он находится в розыске.

Антон ГОРОДНИЦКИЙ.