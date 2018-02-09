Да будет снег: как прогулка по городу заменяет тренировки в зале

Снег зимой в наших краях — почему-то явление неожиданное как для спецслужб, так и для жителей городов. Все почему-то начинают возмущаться и удивляться тому, что приходится откапывать машины и месить ногами снег. Но снежная зима может быть полезна для твоего тела.

То, что ты вышла на улицу в мороз — уже подвиг и уже благоприятно воздействует на сжигание калорий. Дело в том, что австралийские и британские ученые и еще один (скандальный) американский писатель, Тим Феррис, сходятся во мнении, что холод воздействует на рецепторы кожи и дает сигнал в мозг об опасности, а тот (мозг) посылает нервные импульсы в мышцы. Каких-то 10 минут дрожи и стука зубами на холоде заменяют час занятий на велотренажере.

Феррис утверждает, что с помощью холода можно повысить количество сжигаемых калорий в два раза, так что вместо того чтобы носить свитер на теле, повяжи его на горло, а вместо обычной воды — пей холодную со льдом. По легенде Тим Феррис смог похудеть на 8 кг за 12 недель всего-то сняв теплую одежду и перестав пить чай.

Но не холодом единым мы предлагаем худеть. Легкая прогулка и вызволение машины из сугроба — отличный минимум, который заменит тренировку в душном зале.

Утренние раскопки снежных завалов, а заодно и твоего автомобиля — это идеальная функциональная outdoor-тренировка с акцентом на силу. При желании ее можно также сделать и кардио, достаточно ускорить темп работы. Чтобы равномерно распределить нагрузку, можно почистить половину машины правой рукой, вторую — левой.

Во время уборки снега лопатой, самым модным аксессуаром этой зимы, наличие которого уже обеспечивает +100 очков к твоей привлекательности, в работу включаются практически все мышцы тела, в том числе и труднодоступные, которые сложно задействовать при обычной тренировке в зале. Основной акцент придется на мышцы кора, рук и ягодиц.

Таким образом, при активной работе можно сжечь до 700 калорий за раз. Если же снег и дальше будет радовать нас, а твою машину будет продолжать засыпать снегом, то к концу зимы можно будет хорошо подсушиться и придать рельеф телу.

В качестве дополнительной кардиотренировки хороши вечерние прогулки по заснеженному городу. Благодаря снежным завалам на пешеходных дорожках и льду, который прячется под снегом, ты сможешь отлично проработать мышцы ног и ягодиц. А постоянный поиск баланса, чтобы не поскользнуться, опять-таки поможет включить в работу мышцы, которые не работают на обычных тренировках. 40—50 минут, и вот у тебя получилась прекрасная тренировка на жиросжигание. Да будет снег!