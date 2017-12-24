На портале Manabalss.lv в настоящее время происходит сбор подписей под очень актуальной инициативой — «За автоматическую выплату переплаченных налогов», — пишет газета «СЕГОДНЯ НЕДЕЛЯ»

Цель инициативы (цитата) — «Предоставить возможность получать переплаченные налоги и тем жителям, которым непонятна сложная система заполнения документов, которые не пользуются интернет-банками и не получили высшее юридическое/экономическое образование, однако работают и платят налоги».

Отметим, что в равной степени это относится и к пенсионерам, среди которых также весьма велик процент людей, которые не пользуются интернет-банками (да и вообще не имеют в своем обиходе такой вещи, как компьютер, и весьма смутно представляют себе, что такое интернет). И которые зачастую лишаются каких-либо льгот только потому, что не знают, что таковые льготы им полагаются по закону. Последний случай, вызвавший в обществе немалый резонанс, — когда пенсионеры-инвалиды не получили скидку по подоходному налогу, которая им полагалась, только потому, что вовремя не отметили «галочкой» свое право на льготу в системе электронного декларирования СГД. И хотя сейчас справедливость понемногу восстанавливается, не факт, что нечто подобное — возможно, в другом виде — не повторится снова.

«Изучение и обобщение данных населения, которые до установленного дня не запросили возврат переплаченных налогов, и перечисление переплаченных налогов на счета данных жителей (…) позволят защитить и оказать дополнительную материальную помощь самым слабым группам населения — людям, не имеющим возможностей углубляться в нюансы сложной системы». — Поясняют авторы инициативы, призывая жителей Латвии голосовать за облегчение бюрократических процедур и за предоставление льгот — по крайней мере, в части выплаты переплаченных налогов — автоматически.

За инициативу уже подписались 2402 человека, требуется 7598 подписи. Как только будет собрано 10 000 подписей, инициатива будет подана в cейм ЛР.

Подготовила Марина БЛУМЕНТАЛЬ.