Решение Спортивного арбитражного суда в Лозанне об аннулировании пожизненного отстранения от Игр российских спортсменов является окончательным, однако Дайнис Дукурс уверен, что у этой истории еще будет продолжение.

Дайнис Дукурс, тренер и отец латвийских скелетонистов Томаса и Мартинса Дукурсов, рассказал о том, как он сам и его сыновья восприняли решение Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне аннулировать пожизненное отстранение от Игр 28 российских спортсменов, в интервью «Спорт-экспресс».

После решения МОК об аннулировании результаты россиянина Александра Третьякова на Олимпиаде в Сочи Мартинс Дукурс должен был получить золотую олимпийскую медаль, однако вердикт CAS «оставляет» медаль Третьякову.

«У нас серебряная медаль Сочи, и с этим фактом мы живем. Мы готовимся к Олимпиаде, тренируемся и примем любое решение, которое будет объявлено окончательным», — сказал Дайнис Дукурс.

Однако, несмотря на то, что согласно Олимпийской хартии окончательным должно быть решение CAS, Дукурс-старший полагает, что вопрос еще не закрыт, в том числе потому что сейчас Ричард Макларен, глава независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA), которая проводила расследование допинг-скандала, и Денис Освальд, глава комиссии МОК, подтвердившей обвинения, «выглядят абсолютными идиотами».

«Макларен и Освальд должны или застрелиться, или повеситься. Они собирали на каждого спортсмена по 50 страниц доказательств, а сейчас в проигрыше. По ощущениям продолжение будет. Пока это все напоминает качели. Наша задача, чтобы эти качели не попали нам по лбу», — сказал он.

Интервьюер задал ему вопрос об участии Мартинса Дукурса в документальном фильме немецкого журналиста Хайо Зеппельта о допинг-скандале. Мартинс заявил, что российские спортсмены «полностью разрушили олимпийскую страсть, олимпийский дух».

Дукурс-старший ответил, что Мартинс просто высказал свое мнение, которое могло быть и ошибочным, однако повторил, что «дыма без огня не бывает» и у него самого тоже есть мнение, «что в Сочи происходило что-то неприличное».

Тем не менее он снова повторил, что его сыновья готовы соревноваться с Александром Третьяковым, хотя осадок от этой истории, конечно, остался.

«Обниматься к нему точно не полезу. Но и обвинять в чем-то тоже не буду. Я бы не хотел, чтобы мой сын оказался на месте Александра Третьякова. Давайте ждать Пхенчхана, а там пусть в честной борьбе побеждает сильнейший», — заключил он.