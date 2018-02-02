Дайнис Дукурс: Макларен должен застрелиться(18)

Лента новостей
Справедливость по–швейцарски: приказано оправдать! Сырое мясо — всегда большой риск Печальная новость: пропавший без вести в Риге 18-летний парень найден мертвым Песков извинился за агитацию в пользу Путина Очевидцы о трагедии в Икшкиле: она улыбалась, но улыбка исчезла – последовал удар Борис Гребенщиков: сейчас время бесов, но это не конец Света Грандиозное расширение Евросоюза: примут сразу шесть стран-доходяг К вопросу о «медицинском налоге» Политолог назвал условия вхождения «Согласия» в правительство
Eще в разделе
Олимпийское движение увязло в болоте Бывший тренер Бриедиса: Марис мог выиграть. Виноват тренерский штаб Секс-скандал в советском спорте «Барселона» обыграла «Валенсию» Матчи Лиги Европы: «Локомотив» заявил 23 футболиста
Тимур Пушкарев
13:51 02.02.2018
Спорт / Олимпиада

Решение Спортивного арбитражного суда в Лозанне об аннулировании пожизненного отстранения от Игр российских спортсменов является окончательным, однако Дайнис Дукурс уверен, что у этой истории еще будет продолжение.

Дайнис Дукурс, тренер и отец латвийских скелетонистов Томаса и Мартинса Дукурсов, рассказал о том, как он сам и его сыновья восприняли решение Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне аннулировать пожизненное отстранение от Игр 28 российских спортсменов, в интервью «Спорт-экспресс».

 

После решения МОК об аннулировании результаты россиянина Александра Третьякова на Олимпиаде в Сочи Мартинс Дукурс должен был получить золотую олимпийскую медаль, однако вердикт CAS «оставляет» медаль Третьякову.

 

«У нас серебряная медаль Сочи, и с этим фактом мы живем. Мы готовимся к Олимпиаде, тренируемся и примем любое решение, которое будет объявлено окончательным», — сказал Дайнис Дукурс.

 

Однако, несмотря на то, что согласно Олимпийской хартии окончательным должно быть решение CAS, Дукурс-старший полагает, что вопрос еще не закрыт, в том числе потому что сейчас Ричард Макларен, глава независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA), которая проводила расследование допинг-скандала, и Денис Освальд, глава комиссии МОК, подтвердившей обвинения, «выглядят абсолютными идиотами».

 

«Макларен и Освальд должны или застрелиться, или повеситься. Они собирали на каждого спортсмена по 50 страниц доказательств, а сейчас в проигрыше. По ощущениям продолжение будет. Пока это все напоминает качели. Наша задача, чтобы эти качели не попали нам по лбу», — сказал он.

 

Интервьюер задал ему вопрос об участии Мартинса Дукурса в документальном фильме немецкого журналиста Хайо Зеппельта о допинг-скандале. Мартинс заявил, что российские спортсмены «полностью разрушили олимпийскую страсть, олимпийский дух».

 

Дукурс-старший ответил, что Мартинс просто высказал свое мнение, которое могло быть и ошибочным, однако повторил, что «дыма без огня не бывает» и у него самого тоже есть мнение, «что в Сочи происходило что-то неприличное».

 

Тем не менее он снова повторил, что его сыновья готовы соревноваться с Александром Третьяковым, хотя осадок от этой истории, конечно, остался.

 

«Обниматься к нему точно не полезу. Но и обвинять в чем-то тоже не буду. Я бы не хотел, чтобы мой сын оказался на месте Александра Третьякова. Давайте ждать Пхенчхана, а там пусть в честной борьбе побеждает сильнейший», — заключил он.

 

Sputnik Latvija / Фото LETA
Комментарии (18)
Твой комментарий к статье:

Правила пользования комментариями

Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.

Profile_default
Latviešu patriots 13:57 02:02:2018

Un Mārtiņš Dukurs būs stiprākais, nekāds sūda Treķjakovs viņu neuzbruks!

« ответить
Profile_default
педриоту -идиоту 14:05 02:02:2018

Ты, урод, как блоха е6учая, спешишь первым сделать тут высер по заглавию, даже не читая статью. Только алкашка-мать таких уродов-отморозков может рожать.

« ответить
Profile_default
Ха! 14:07 02:02:2018

Так когда ему золотую медальку за Сочи повесят? )))

« ответить
Profile_default
CCCP 14:07 02:02:2018

Осадок легко забыть, понять что золотая медаль которую обещал МакЛарен не твоя и просто выкинуть из головы эту бредядину. Но если с осадком не легко справится и бороться за медали в ОИ 2018, предлагаю Дайнису Дукурсуповесить своих сыновей Томаса и Мартинса а самому застрелится.

« ответить
Profile_default
narod 14:34 02:02:2018

stukachi

« ответить
Profile_default
алекс 14:36 02:02:2018

победит на олимпиаде получит медаль и будет первым и все вопросы отпадут...Победил тот ,кто приехал первым,а не тот кто приехал вторым.К чему эта болтовня.Ждать осталось недолго и увидим результат.

« ответить
Profile_default
Жалко его, бедняжку! 16:34 02:02:2018

Он уже и дырочку для медальки просверлил, а тут такой облом.. Придется заштопать дырку. Мораль : - на чужой каравай рот не разевай. Лучше подайте в суд на своих благодетелей из МОК за моральный ущерб и пережитую фрустрацию ( за неполучение обещанной халявы)....

« ответить
Profile_default
мне стыдно 14:00 02:02:2018

что такая говнистая семейка.

« ответить
Profile_default
Саксофоб 14:05 02:02:2018

Латыши и этим всё сказано.

« ответить
Profile_default
И опять, и снова 14:05 02:02:2018

упущена такая хорошая возможность промолчать.

« ответить
Profile_default
Зачем стрелятьсЯ? 14:07 02:02:2018

Ножичком по горлышку - чирик, это же совершенно не больно.

« ответить
Profile_default
Latviešu patriots 14:15 02:02:2018

Dukuru ģimene ir Latvijas gods un sirdsapziņa. Esmu lepns, ka Latvijai ir tādi diženi sportisti!

« ответить
Profile_default
Администрация Дурдома 14:35 02:02:2018

Нам очень интересно Ваше мнение.

« ответить
Profile_default
Слышь VERGS 14:59 02:02:2018

Lat.patriots, ФИЛОЛОГ XyeB - Семья Дукурсов,ЭТО СЕМЬЯ СВИНЕЙ!!! Которым только В ГОВНЕ КУGАТЬСЯ,КАК И ТЕБЕ 50 летнему ЛАТЫШУ - ПЕДЕРАСТУ!!! Вообще вчера РУССКИЙ XyЙ, НЕ ХИЛО ПО ЛОБЫМ МОРДАМ ГУЛЬНУЛ И ПРОКАТИЛСЯ!!!!!!!!!!!!!!!

« ответить
Profile_default
Да!!! 15:11 02:02:2018

Бедные Срукурсы - Это же надо, ЗОЛОТОЙ РУССКИЙ XyЙ, ЛАТЫШНЕ ПО ГУБАМ НАСТУЧАЛ,да ЕЩЁ и НА ШЕЕ у этой e6aнyтой СЕМЬЕ ВМЕСТО ГАЛСТУКА ПОВИС!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ТАС ИР ЛИЕЛС ПРИЕКС!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

« ответить
12

Мнение
Kabanov-st_mgl0542c5m3m_resize-col15
Николай КАБАНОВ
31.01.2018

По имени, по отчеству (75)

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ НА ПОРТАЛЕ VESTI.LV