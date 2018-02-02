Дайнис Дукурс, тренер и отец латвийских скелетонистов Томаса и Мартинса Дукурсов, рассказал о том, как он сам и его сыновья восприняли решение Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне аннулировать пожизненное отстранение от Игр 28 российских спортсменов, в интервью «Спорт-экспресс».
После решения МОК об аннулировании результаты россиянина Александра Третьякова на Олимпиаде в Сочи Мартинс Дукурс должен был получить золотую олимпийскую медаль, однако вердикт CAS «оставляет» медаль Третьякову.
«У нас серебряная медаль Сочи, и с этим фактом мы живем. Мы готовимся к Олимпиаде, тренируемся и примем любое решение, которое будет объявлено окончательным», — сказал Дайнис Дукурс.
Однако, несмотря на то, что согласно Олимпийской хартии окончательным должно быть решение CAS, Дукурс-старший полагает, что вопрос еще не закрыт, в том числе потому что сейчас Ричард Макларен, глава независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA), которая проводила расследование допинг-скандала, и Денис Освальд, глава комиссии МОК, подтвердившей обвинения, «выглядят абсолютными идиотами».
«Макларен и Освальд должны или застрелиться, или повеситься. Они собирали на каждого спортсмена по 50 страниц доказательств, а сейчас в проигрыше. По ощущениям продолжение будет. Пока это все напоминает качели. Наша задача, чтобы эти качели не попали нам по лбу», — сказал он.
Интервьюер задал ему вопрос об участии Мартинса Дукурса в документальном фильме немецкого журналиста Хайо Зеппельта о допинг-скандале. Мартинс заявил, что российские спортсмены «полностью разрушили олимпийскую страсть, олимпийский дух».
Дукурс-старший ответил, что Мартинс просто высказал свое мнение, которое могло быть и ошибочным, однако повторил, что «дыма без огня не бывает» и у него самого тоже есть мнение, «что в Сочи происходило что-то неприличное».
Тем не менее он снова повторил, что его сыновья готовы соревноваться с Александром Третьяковым, хотя осадок от этой истории, конечно, остался.
«Обниматься к нему точно не полезу. Но и обвинять в чем-то тоже не буду. Я бы не хотел, чтобы мой сын оказался на месте Александра Третьякова. Давайте ждать Пхенчхана, а там пусть в честной борьбе побеждает сильнейший», — заключил он.
Un Mārtiņš Dukurs būs stiprākais, nekāds sūda Treķjakovs viņu neuzbruks!« ответить
Ты, урод, как блоха е6учая, спешишь первым сделать тут высер по заглавию, даже не читая статью. Только алкашка-мать таких уродов-отморозков может рожать.« ответить
Так когда ему золотую медальку за Сочи повесят? )))« ответить
Осадок легко забыть, понять что золотая медаль которую обещал МакЛарен не твоя и просто выкинуть из головы эту бредядину. Но если с осадком не легко справится и бороться за медали в ОИ 2018, предлагаю Дайнису Дукурсуповесить своих сыновей Томаса и Мартинса а самому застрелится.« ответить
stukachi« ответить
победит на олимпиаде получит медаль и будет первым и все вопросы отпадут...Победил тот ,кто приехал первым,а не тот кто приехал вторым.К чему эта болтовня.Ждать осталось недолго и увидим результат.« ответить
Он уже и дырочку для медальки просверлил, а тут такой облом.. Придется заштопать дырку. Мораль : - на чужой каравай рот не разевай. Лучше подайте в суд на своих благодетелей из МОК за моральный ущерб и пережитую фрустрацию ( за неполучение обещанной халявы)....« ответить
что такая говнистая семейка.« ответить
Латыши и этим всё сказано.« ответить
упущена такая хорошая возможность промолчать.« ответить
Ножичком по горлышку - чирик, это же совершенно не больно.« ответить
Dukuru ģimene ir Latvijas gods un sirdsapziņa. Esmu lepns, ka Latvijai ir tādi diženi sportisti!« ответить
Нам очень интересно Ваше мнение.« ответить
Lat.patriots, ФИЛОЛОГ XyeB - Семья Дукурсов,ЭТО СЕМЬЯ СВИНЕЙ!!! Которым только В ГОВНЕ КУGАТЬСЯ,КАК И ТЕБЕ 50 летнему ЛАТЫШУ - ПЕДЕРАСТУ!!! Вообще вчера РУССКИЙ XyЙ, НЕ ХИЛО ПО ЛОБЫМ МОРДАМ ГУЛЬНУЛ И ПРОКАТИЛСЯ!!!!!!!!!!!!!!!« ответить
Бедные Срукурсы - Это же надо, ЗОЛОТОЙ РУССКИЙ XyЙ, ЛАТЫШНЕ ПО ГУБАМ НАСТУЧАЛ,да ЕЩЁ и НА ШЕЕ у этой e6aнyтой СЕМЬЕ ВМЕСТО ГАЛСТУКА ПОВИС!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ТАС ИР ЛИЕЛС ПРИЕКС!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!« ответить