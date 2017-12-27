Он также предлагает поменять часовой пояс Латвии с UTC+2 (GMT+2) на UTC+3 (GMT+3).
Смена часового пояса и отказ от перевода часов на зимнее и летнее время никак не повлияет на экономику в стране, считает Янковскис.
Автор инициативы отметил, что каждая страна имеет право на выбор часового пояса. Он добавил, что также следует принять нормативный акт о смене часового пояса. По Янковскиса, поскольку переход часов с зимы на лето и наоборот, нарушает биологический ритм человека,что чаще всего провявляется у детей, пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями. В результате общество переживает ненужный стресс.
Он убежден в том, что такую инициативу следует подавать в Сейм каждый год, чтобы депутаты услышали это желание. В свою очередь, если инициативу отвергнут, Янковскис просит отправить более подробные причины, лежащие в основе отклонения.
Хватит переводить часы! Перевели в октябре на час назад, а я не могу привыкнуть и встаю теперь на час раньше, а весной не могу встать вовремя. Это стресс!« ответить
А детям ещё тяжелее перестраиваться два раза в год. Какой идиот это придумал?
в россии последний раз перевели несколько лет назад.« ответить
не переводят часы в азии, - в японии, в китае.
главный плюс - все лето россия живет по зимнему времени.
то есть, с солнцем повыше.
переход с зимы на лето не ощущается вовсе.
как будто ничего не менялось.
За-только никто не слышит« ответить
Уже не один год об этом трындят и подписи собирают. По хрен нашим правящим наши пожелания!« ответить
Главное чтобы наше время не совпадало с российским.« ответить
Neredzu vajadzību ko mainīt.« ответить
Это после того что Природа с тобой и твоим латышским народом сотворила? Ты бы так бы высказался против вступления в кабальную организацию - НАТО...« ответить