Достали! Начат сбор подписей за отказ от перевода часов в Латвии(10)

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Герман Бергер
19:35 26.12.2017
Наша Латвия / Социум

На портале общественных инициатив Manabalss.lv идет сбор подписей за отказ от перехода на зимнее и летнее время. Автором петиции указан Гунтис Янковскис.

Он также предлагает поменять часовой пояс Латвии с UTC+2 (GMT+2) на UTC+3 (GMT+3).

 

Смена часового пояса и отказ от перевода часов на зимнее и летнее время никак не повлияет на экономику в стране, считает Янковскис.

 

Автор инициативы отметил, что каждая страна имеет право на выбор часового пояса. Он добавил, что также следует принять нормативный акт о смене часового пояса. По Янковскиса, поскольку переход часов с зимы на лето и наоборот, нарушает биологический ритм человека,что чаще всего провявляется у детей, пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями. В результате общество переживает ненужный стресс.

 

Он убежден в том, что такую инициативу следует подавать в Сейм каждый год, чтобы депутаты услышали это желание. В свою очередь, если инициативу отвергнут, Янковскис просит отправить более подробные причины, лежащие в основе отклонения.

mixnews.lv / Фото
Комментарии (10)
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Точно! 19:54 26:12:2017

Хватит переводить часы! Перевели в октябре на час назад, а я не могу привыкнуть и встаю теперь на час раньше, а весной не могу встать вовремя. Это стресс!
А детям ещё тяжелее перестраиваться два раза в год. Какой идиот это придумал?

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dlz77 05:25 27:12:2017

в россии последний раз перевели несколько лет назад.
не переводят часы в азии, - в японии, в китае.
главный плюс - все лето россия живет по зимнему времени.
то есть, с солнцем повыше.
переход с зимы на лето не ощущается вовсе.
как будто ничего не менялось.

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Уже давно 20:20 26:12:2017

За-только никто не слышит

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Да! 21:58 26:12:2017

Уже не один год об этом трындят и подписи собирают. По хрен нашим правящим наши пожелания!

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Из Латгалии. 22:40 26:12:2017

Главное чтобы наше время не совпадало с российским.

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Latviešu patriots 22:48 26:12:2017

Neredzu vajadzību ko mainīt.

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вввв 07:53 27:12:2017

Это после того что Природа с тобой и твоим латышским народом сотворила? Ты бы так бы высказался против вступления в кабальную организацию - НАТО...

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12

Мнение
279021_1b2ec531bb-col15
Павел Кириллов
25.12.2017

Смех массового поражения. Патриоты обратили внимание на российский юмор (12)