Дан старт кинофестивалю Берлинале

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Анатолий Тарасов
21:30 16.02.2018
Кино / Новости кино

В Германии начался 68-й Берлинский международный кинофестиваль (Берлинале), он открылся показом мультфильма Уэса Андерсона «Остров собак».

По красной дорожке Берлинале Паласт — главной фестивальной площадки, где проходят основные премьерные показы, прошли члены жюри, почётные гости и участники смотра. Среди них были президент жюри режиссер, сценарист Том Тыквер, бельгийская актриса Сесиль де Франс; член Исполнительного Коммитета Международной Федерации Киноархивов Чема Прадо; продюсер, монтажер, актриса Адель Романски; композитор Рюити Сакамото; американский кинокритик Стефани Захарек.

 

На церемонию открытия фестиваля также были приглашены Уполномоченный правительства ФРГ по вопросам культуры и СМИ министр Моника Грюттерс и правящий бургомистр Берлина Михаэль Мюллер.

 

Гостей у входа в Берлинале Паласт встречал директор фестиваля Дитер Косслик.

 

В мультфильме «Остров собак» рассказывается о 12-летнем Атари Кобаяши, опекуном которого является коррумпированный мэр Кобаяши. Последний принимает решение изгнать всех домашних собак города Мегасаки на отдаленный остров, состоящий из мусора. После этого Атари отправляется на остров, в поисках своего пса по имени Спотс. Там вместе со стаей дружелюбных дворняг он начнет борьбу с коррупцией и беззаконием, которое изменит судьбу всей Префектуры.

 

В основном конкурсе фестиваля свои новые работы представят такие режиссеры как Стивен Содерберг, Лав Диас, известный своими многочасовыми киноработами, братья Нейтан и Дэвид Зеллнер, Бенуа Жако, Кристиан Петцольд, Филип Гренинг, Манс Манссон и Аксель Петерсен и другие.

Интерфакс / Фото
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