Дан старт кинофестивалю Берлинале

По красной дорожке Берлинале Паласт — главной фестивальной площадки, где проходят основные премьерные показы, прошли члены жюри, почётные гости и участники смотра. Среди них были президент жюри режиссер, сценарист Том Тыквер, бельгийская актриса Сесиль де Франс; член Исполнительного Коммитета Международной Федерации Киноархивов Чема Прадо; продюсер, монтажер, актриса Адель Романски; композитор Рюити Сакамото; американский кинокритик Стефани Захарек.
На церемонию открытия фестиваля также были приглашены Уполномоченный правительства ФРГ по вопросам культуры и СМИ министр Моника Грюттерс и правящий бургомистр Берлина Михаэль Мюллер.
Гостей у входа в Берлинале Паласт встречал директор фестиваля Дитер Косслик.
В мультфильме «Остров собак» рассказывается о 12-летнем Атари Кобаяши, опекуном которого является коррумпированный мэр Кобаяши. Последний принимает решение изгнать всех домашних собак города Мегасаки на отдаленный остров, состоящий из мусора. После этого Атари отправляется на остров, в поисках своего пса по имени Спотс. Там вместе со стаей дружелюбных дворняг он начнет борьбу с коррупцией и беззаконием, которое изменит судьбу всей Префектуры.
В основном конкурсе фестиваля свои новые работы представят такие режиссеры как Стивен Содерберг, Лав Диас, известный своими многочасовыми киноработами, братья Нейтан и Дэвид Зеллнер, Бенуа Жако, Кристиан Петцольд, Филип Гренинг, Манс Манссон и Аксель Петерсен и другие.
Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.