Минувший год для актрисы Даны Бйорк – знаковый. Случились целых два события из серии «Любовь и судьба».

В августе она вышла замуж и сменила фамилию Чернецова на другую, с норвежскими корнями — Бйорк. Второе – Дана в свои 32 года возглавила наш знаменитый и любимый публикой Рижский русский театр им. М. Чехова. Причем директором она стала не назначенным, а избранным. А это непростой процесс, учитывая, сколько тестов и собеседований ей пришлось пройти.

По забавному совпадению комиссия объявила результаты в день, когда в театре шел спектакль «Почтисчастье», где играет Дана.

Мы разговариваем в кабинете новоиспеченного директора Рижского русского театра, 32-летний Даны Бйорк. Говорим о важном в жизни женщины — о любви и работе, о семье и творчестве, о мистике и судьбе.

Нужно быть скромнее. Но не всегда.

— Дана, какие чувства вы испытываете в этом директорском кабинете?

— Огромное уважение. Ко всему здесь — к зданию, к этим дверям, стенам, которые помнят прикосновения множества талантливых людей. Здесь живет дух театра, история. Например, этот пол и лестница сохранились со времен режиссера Аркадия Каца. Я очень сильно ощущаю эту энергетику. А вот современные стол, кресла не имеют для меня особого значения.

— Условно представим, портрет какой актрисы вы бы повесили у себя? Кто для вас идеал в профессии?

— Было бы правильно повесить здесь портрет актрисы именно нашего театра (например, со времен Михаила Чехова), но выделять кого-то одного было бы неправильным — каждый актер труппы и до наших дней, и сейчас достоин внимания. А если говорить о современном мировом искусстве, то для меня эталон женственности, красоты и актерского таланта — Николь Кидман. В российском театре — это Алиса Фрейндлих и Маргарита Терехова.

— Есть ли у вас любимое время года? Как вы себя ощущаете, просыпаясь темным и сырым январским утром?

— Раньше я всегда знала, как отвечать: весна! А сейчас во всем нахожу что-то удивительное, даже в дождливой осени.

По утрам я встаю легко. Темное время суток ассоциируется у меня со школой, то есть с ранними зимними утрами. Я училась в Елгаве и школу свою люблю до сих пор. У нас было много кружков, много творческого. И поэтому позитивное ощущение.

— Ваша мама — учительница латышского языка в вашей школе. Она также была вашим классным руководителем. Что главное от мамы вы приняли за основу?

— Очень многое. Мама научила меня культуре общения, отношению к людям. Она очень добрый человек. Постоянно переживает даже за тех, кто не имеет к ней никакого отношения. Внутренняя тяга к добрым делам, к благотворительности у меня от мамы. У меня в характере как-то сочетаются две противоположности — собранность, целеустремленность, качества руководителя, умение отключить эмоции, если этого требует ситуация. С другой стороны — сопереживание, ранимость, эмоциональность. Это тоже мое. Как раз театр — такое место, где все эти качества можно прекрасно сочетать друг с другом.

Мама в детстве была со мной очень строгой. Помню одну из ее фраз: «Нужно быть скромнее». Нужно. Но, сейчас я понимаю, что отнюдь не всегда. Придерживаясь такой позиции в жизни, я часто преднамеренно уходила на задний план, упуская возможность реализации амбициозных актерских планов.

— Чем-то вас можно растрогать, довести до слез?

— Легко. Есть одно условие – это «что-то» должно быть искренним, чистым и красивым. Сегодня утром ехала в такси на работу и плакала. Вошла в фейсбук и прочитала хорошую новость о том, что девочке, которой нужна была помощь на лечение, вся сумма собрана за день (накануне участвовала в программе «Зеленая лампа», где был рассказ про этого ребенка – прим. Авт.). Вытираю салфеткой глаза и думаю: ну вот, я же свежий макияж сделала... А таксист оборачивается с удивлением.

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