Дана Бйорк, ее любовь и судьба(1)

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Люблю!
14:05 17.02.2018
Люблю! / Люди

Минувший год для актрисы Даны Бйорк – знаковый. Случились целых два события из серии «Любовь и судьба».

В августе она вышла замуж и сменила фамилию Чернецова на другую, с норвежскими корнями — Бйорк.  Второе – Дана в свои 32 года возглавила наш знаменитый и любимый публикой Рижский русский театр им. М. Чехова. Причем директором она стала не назначенным, а избранным. А это непростой процесс, учитывая, сколько тестов и собеседований ей пришлось пройти.

 

По забавному совпадению комиссия объявила результаты в день, когда  в театре шел  спектакль «Почтисчастье», где играет Дана.

 

Мы разговариваем в кабинете новоиспеченного директора Рижского русского театра, 32-летний Даны Бйорк. Говорим о важном в жизни женщины — о любви и работе, о семье и творчестве, о мистике и судьбе.

 

Нужно быть скромнее. Но не всегда.

 

— Дана, какие чувства вы испытываете в этом директорском кабинете?

 

— Огромное уважение. Ко всему здесь — к зданию, к этим дверям, стенам, которые помнят прикосновения множества талантливых людей. Здесь живет дух театра, история. Например, этот пол и лестница сохранились со времен режиссера Аркадия Каца. Я очень сильно ощущаю эту энергетику. А вот современные стол, кресла не имеют для меня особого значения.

 

— Условно представим, портрет какой актрисы вы бы повесили у себя? Кто для вас идеал в профессии?

 

— Было бы правильно повесить здесь портрет актрисы именно нашего театра (например, со времен Михаила Чехова), но выделять кого-то одного было бы неправильным — каждый актер труппы и до наших дней, и сейчас достоин внимания. А если говорить о современном мировом искусстве, то для меня эталон женственности, красоты и актерского таланта — Николь Кидман. В российском театре — это Алиса Фрейндлих и Маргарита Терехова.

 

— Есть ли у вас любимое время года? Как вы себя ощущаете, просыпаясь темным и сырым январским утром?

 

— Раньше я всегда знала, как отвечать: весна! А сейчас во всем нахожу что-то удивительное, даже в дождливой осени.

 

По утрам я встаю легко. Темное время суток ассоциируется у меня со школой, то есть с ранними зимними утрами.  Я училась в Елгаве и школу свою люблю до сих пор.  У нас было много кружков, много творческого. И поэтому позитивное ощущение.

 

— Ваша мама — учительница латышского языка в вашей школе. Она также была вашим классным руководителем. Что главное от мамы вы приняли за основу?

 

— Очень многое. Мама научила меня культуре общения, отношению к людям. Она очень добрый человек. Постоянно переживает даже за тех, кто не имеет к  ней никакого отношения.  Внутренняя тяга к добрым делам, к благотворительности  у меня от мамы.  У меня в характере как-то сочетаются две противоположности — собранность, целеустремленность, качества руководителя, умение отключить эмоции, если этого требует ситуация. С другой стороны — сопереживание, ранимость, эмоциональность. Это тоже мое. Как раз театр — такое место, где все эти качества можно прекрасно сочетать друг с другом.

 

Мама в детстве  была со мной очень строгой.  Помню одну из ее  фраз: «Нужно быть скромнее». Нужно. Но, сейчас я понимаю, что отнюдь не всегда. Придерживаясь такой позиции в жизни, я часто преднамеренно уходила на задний план, упуская возможность реализации амбициозных актерских планов.

 

— Чем-то вас можно растрогать, довести до слез?

 

— Легко. Есть одно условие – это «что-то» должно быть искренним, чистым и красивым. Сегодня утром ехала в такси  на работу и плакала. Вошла в фейсбук и прочитала хорошую новость о том, что девочке, которой нужна была помощь на лечение, вся сумма собрана за день (накануне участвовала в программе «Зеленая лампа», где был рассказ про этого ребенка – прим. Авт.). Вытираю салфеткой глаза и думаю: ну вот, я же свежий макияж сделала...  А  таксист оборачивается с удивлением.

 

 

Продолжение читайте в новом номере журнала «Люблю!» (в продаже до 20.02.2018 г.)

 

журнал "Люблю!" / Фото Facebook
Комментарии (1)
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зритель РРТ им. М.Чехова 14:28 17:02:2018

дана чернецова супер актриса русского театра, ну а фамилию в большинстве случаев артисты стараются оставлять не меняя её, хотя это дело лично человека, самый заразительный смех в театре у даны, удачи ей во всём - МЫ ЛЮБИМ НАШ ТЕАТР им. М.ЧЕХОВА.

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Инна Авина
14.02.2018

Будем радоваться! (1)

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