Какие перемены ждут Рижский русский театр им. М. Чехова, — пишет латвийская газета «СЕГОДНЯ НЕДЕЛЯ»

В кабинете нового руководителя Рижского русского театра им. М. Чехова Даны Бйорк перестановка. Теперь и стол директорский стоит не посередине, а слева, у стены, и стулья для посетителей заменили кожаным диваном и двумя креслами.

«Все прозрачно»

Войдя в кабинет, увидела, что повсюду на стульях разложены объемистые папки.

— Это личные дела всех работников театра, — поясняет Дана. — Все мое внимание сейчас направлено на их изучение. Потому что для меня очень важно ни со слов Эдуарда Ильича (Цеховала — экс-директора театра. — «СЕГОДНЯ»), ни со слов других сотрудников понимать ситуацию, а самой все прочитать, увидеть, узнать, познакомиться. И по финансовой части, и по тому, что люди делают. Сравнить то, что на бумаге написано, с практической частью, с тем, что еще человек делает в театре, о чем в договоре, предположим, не сказано. Сравниваю реальное положение с документальным.

— То, что вы знакомитесь с личными делами — не есть ли это выведывание «подноготной» ваших товарищей?

— Какая подноготная? Вот я вижу, что одно такое конфликтное дело тянется четвертый год в театре — огромная папка, я ее сейчас изучаю. И могу сказать, что все годы театр вел и ведет себя очень корректно юридически. Вообще не вижу каких-то тайн — все на бумаге, и меня это очень радует.

Другое дело, что моя цель — систематизировать все эти документальные работы, потому что у каждого руководства свой стиль ведения дел, тех же документов. Для меня важно привести в порядок эту часть административной работы, чтобы было удобно действовать.

— Что еще занимает ваше внимание в первые дни на новом посту?

— Срабатываемся с представителем Министерства культуры Байбой Закевицей, которая временно исполняет обязанности второго члена правления, отвечающего за финансы. Она была временным членом правления и в Латвийском национальном симфоническом оркестре, и в Валмиерском театре. У нее колоссальный опыт, она дотошно работает с бумагами.

«Творческий выплеск»

— Как вы будете справляться одновременно с обязанностями и директора, и актрисы?

— Вчера своим коллегам сказала: «Если бы я не играла в спектаклях по вечерам, с ума бы сошла». Оказалось, что именно эта часть, творческая — когда могу оставить свои эмоции на сцене, разрядиться — помогает. Если до этого я боялась того, как буду справляться с обеими работами, оказалось, что, наоборот, одно способствует другому. На первой моей рабочей неделе в качестве директора у меня было шесть спектаклей. Я работала как актриса, каждый день на сцене со вторника до воскресенья включительно, и поняла, что это нисколько мне не мешает.

Потому что на сцене я могу себе позволить то, чего не могу позволить в этом кабинете. Здесь я отключаю эмоции, только прагматичный ум, все по делу. Актерская деятельность позволяет мне выплеснуть на сцене то, что накапливается за рабочий день. Потому что переживаю за многое, воспринимаю информацию о делах театра не просто как буквы на бумаге, считая театр своей семьей, домом.

— Вы в одном из интервью сказали, что не будете брать новые роли в будущих премьерах. А как же «выплеск»?..

— За мной ведь остаются восемь спектаклей!

— Надолго ли?

— Мы их не снимаем — хорошие постановки. План такой, что в первый свой сезон я не беру ролей — уже от трех премьер отказалась, в которых должна была играть. И не буду брать новые роли, пока точно не увижу и не осознаю, что это никак не помешает моим новым обязанностям как директора. Актерские амбиции, конечно, есть, но они отходят на второй план. Не испытываю какой-то тоски по сцене, потому что с ней пока не расстаюсь.

Другая актерская школа

— Наш русский театр — старейший за пределами России, ему исполнится 135 лет в этом году. И это накладывает колоссальную ответственность в плане идеологии, языка, духовной, творческой и прочей деятельности. Готовы ли вы к руководству именно русским театром в сегодняшней непростой обстановке — и национальной, и политической?

— Я готова. И уже доказала это знаете каким количеством конкурсов! Я всем говорю, что у нас, как у старейшего русского театра, есть свои обязательства перед русской культурой, русской актерской школой. Мы отличаемся от других, латышских, театров даже по стилю игры и стилю спектаклей.

Есть русская актерская школа, есть европейская. Остальные театры у нас в Латвии работают по европейской школе. Я могу сказать это и как актриса, которая окончила Латвийскую академию культуры. И я ощущаю в нашем коллективе, что мы другие.

И постоянно подчеркиваю, что у нас четкая задача — свои традиции, свою школу нести с гордостью и передавать другим поколениям. Одна из самых главных задач — сохранять в репертуаре тот стиль русской школы, стиль игры, который разительно отличается от игры в других театрах. Преследуя также цель расширять аудиторию — ведь это приносит прибыль. Финансы ведь для нас тоже важны, чтобы жить и развиваться.

Чем привлечь латышей

— Второе направление нашей работы — современные постановки в жанре европейских театров. Такие постановки у нас уже тоже есть: «Король Лир», «Почтисчастье», «Индраны», «Дачники» —это то направление, в котором работает сегодня наша латышская театральная среда. Критики очень любят такие спектакли, сразу начинают номинации давать... И это тоже напрямую сказывается на финансировании. Приходят другие зрители — та самые, латышская аудитория. Латыши среднего и старшего поколений к нам и так ходят, а здесь, может быть, придет молодежь, которая не знает русского языка. Пока молодые латыши не ходят. Здесь и языковой барьер, и стилистика постановок, которая не совпадает с их менталитетом. И, чтобы привлечь их, мы должны работать на этот второй фланг, и тем самым наш репертуар, в моем видении, должен быть очень разнообразным.

И уже сейчас, до конца этого сезона, у нас запланированы на Экспериментальной и Малой сценах три новых проекта. Экспериментальная у нас много лет практически не работает, и это неправильно. А это как раз таки та база, которая может привлечь нового зрителя. Мне нравится само слово «эксперимент»: мы можем там делать постановки, в которых не бояться творчески похулиганить. Уже запланированы три спектакля — один детский, а другой рассчитан на молодежь.

Если не чувствуешь отдачи...

— Вы преподавали в RISEBA и других вузах актерское мастерство...

— Ушла. Потому что ничего не умею делать наполовину, а если ты столько отдаешь энергии другим людям и не видишь отдачи, это удручает. Нужно, чтобы студенты понимали, что ты делаешь, но это были ребята неактерских факультетов, которым не особо нужно наше мастерство.

Больше удовлетворения я чувствовала от преподавания на курсе Михаила Груздова в ЛАК — там я вела актерский тренинг. Через месяц после окончания мной этого вуза мне позвонили, и я стала преподавать.

Чтобы быть хорошим педагогом, нужно полностью отдаваться своему делу. У меня мама педагог, я знаю. Преподает латышский язык в русской школе. Сколько своих нервов, здоровья она отдает детям!

— А они благодарны?

— Только после окончания школы. Приходят с цветами, звонят, встречаются, говорят, мол, какие мы были дураки раньше, как вы нас терпели...

— Забота о репертуаре театра теперь целиком ляжет на ваши плечи?

— Да. Но до конца 2018 года репертуар Большой сцены уже составлен, это делается на два года вперед, а на Малую я сейчас предлагаю проекты. В этом году мы работаем как минимум параллельно с Цеховалом. А с января 2019-го это уже будет целиком мой выбор и моя ответственность.

— Когда у театра появится художественный руководитель?

— Идут переговоры с двумя потенциальными кандидатами. Кто бы из этих двоих ни был выбран, наш коллектив будет очень рад. Надеюсь, в будущем сезоне уже будем работать с новым худруком.

Горизонталь эффективнее

— Как будете выстраивать отношения с актерами?

— Я поняла очень важную вещь: в наше время очень популярна не вертикальная, а горизонтальная структура организации руководства. Если в русской предпринимательской среде еще сохранилась вертикаль, то в европейской среде сейчас актуальна горизонталь. Психологами доказано, что работа в такой команде более эффективна. И на практике у нас в коллективе это само собой и происходит. Ну не можем мы с коллегами вдруг переходить на «вы», если восемь лет были на «ты». Это настолько фальшиво и искусственно...

У нас в коллективе есть те, с которыми общаюсь на «вы», которые со мной на вы, а с иными всю жизнь на «ты». Для меня самое главное условие, которое не обсуждается — чтобы было уважение друг к другу.

И по моему опыту — своей бабушке, маме моего папы, латышке, которая всю жизнь проработала в сфере культуры, я с самого детства говорила «вы». И это никак не отдаляет нас друг от друга, она очень близкий мне человек, я ей очень доверяю, ценю ее. Она меня впервые привела в театр, когда мне было пять лет.

— С одной стороны, вы говорите о миссии русского театра, но есть минкульт, который в преддверии столетия оказывает «националистическое» давление на все сферы культуры — мы, журналисты, это наглядно видим. Не боитесь?

— Не боюсь. Что касается столетия — над проектом уже пять лет работают, вся Латвия, а не только латыши. И другие общины, выказывая уважение стране проживания, делают разные проекты.

А давление... Мы не молоденький театр. У нас есть своя очень сильная позиция, которая закреплена теми, кто нас поддерживает, нашей историей — мы сильные. Чего нам бояться?

Другое дело — расширение аудитории, чтобы мы не были отдалены от латышской общественности, чтобы были внутри. Поэтому нужно предлагать зрителям латышскую драматургию.

— А не будет ли это в ущерб Чехову, Островскому?...

— Каждому театру в начале года отсылаются из министерства годовые планы. И со стороны минкульта для всех театров выработаны нормы — сколько должно быть постановок латышской драматургии, сколько остальных. Декларируется шесть премьер в год, среди них одна — латышского драматурга. На мой взгляд, это очень корректно. Да и зрительскую аудиторию расширяет.

— Среднее и старшее поколение латышей в наш театр ходит — знает язык. А молодежь его и не выучит пока. Поэтому привлечь их в театр — достаточно безнадежная задача...

— Вот «Граненка» — полный зал латышей, аншлаг постоянный. Некоторые вообще не знают языка. Но признаются, что им все понятно и все очень здорово. Мы должны находить такие ходы. И то, что будет происходить на Экспериментальной сцене, тоже будет адресовано всем жителям. А музыкальные спектакли вообще замечательно воспринимаются любыми нациями.

Новые формы

— Посмотрела «Преступление и наказание», где играли Иван Клочко и Игорь Назаренко, мне очень понравилось! А вы поощряете такие формы работы актеров театра?

— Я — за развитие, за то, чтобы наши актеры выходили за наши стены, проекты себе придумывали, проявляли себя... Другое дело, чтобы они в чем-то недостойном не участвовали. Но письменное согласование такой деятельности должно быть.

Я новые формы работы поддерживаю. Для меня очень важны открытость, доверительные отношения в коллективе. Я терпеть не могу интриг, считаю, что это абсолютно деструктивно — когда кто-то по углам шепчется, оговаривает кого-то. Приди — поговорим, обсудим. Я против попыток настроить членов коллектива друг против друга, это абсолютно недостойно.

«Останься тих, когда твое же слово калечит плут, чтоб уловлять глупцов...» — это строки из стихотворения Редьярда Киплинга «Заповедь», которые я могу адресовать в качестве ответа некоторым людям. На общем собрании коллектива я подниму в том числе и эту тему.

— А увидим ли мы на нашей сцене Достоевского?

— На 2019 год запланирована одна такая работа.

— Ничего не скажете по поводу финансового состояния театра?

— Есть очень много попыток подвигнуть меня комментировать предыдущие годы работы театра. Но моя позиция — вот я здесь сегодня, с 8 января, — это точка отсчета. Что было до меня, то прошло. Все конфликты и недопонимания, которые были до этого с кем-либо, остались там.

Начинается новый абзац истории Рижского русского театра им. М. Чехова, в соответствии с видением ситуации новым руководством и пожеланиями по дальнейшей работе.

Цитата

«Со стороны минкульта выработаны нормы — сколько должно быть постановок латышской драматургии, сколько остальных».

Наталья ЛЕБЕДЕВА.