Даниэль Херрингтон появилась на обложке Sports Illustrated Swimsuit

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Люблю!
08:40 14.02.2018
Люблю! / Люди

Журнал Sports Illustrated Swimsuit обнародовал обложку свежего номера, которую украсила 24-летняя модель Даниэль Херрингтон, ставшая дебютанткой прошлого года. В 2017 году она появилась на страницах издания вместе с тремя другими новыми лицами, а теперь попала на обложку.

Карьера модели

Вспоминая прошлогоднюю фотосессию для Sports Illustrated, Даниэль говорит, что так сильно нервничала, что не могла ничего есть.

 

«Мы снимали на Фиджи, и я очень волновалась. Та съемка была моей первой большой работой», – сказала Херрингтон.

 

Прошлый год стал еще и дебютом девушки на подиуме Недели моды в Нью-Йорке – модель приняла участие в фэшн-шоу Philipp Plein вместе с Ириной Шейк и Адрианой Лимой.

 

 

«Я одержима Future и Ники Минаж, которые выступали, но самый запоминающийся момент произошел за кулисами шоу, где я встретилась с Адрианой Лимой. Она еще красивее в реальной жизни», – поделились воспоминаниями Даниэль.

 

Кстати, Херрингтон в 2018 году снова вышла на подиум Недели моды в Нью-Йорке – в минувший уикенд участвовала в показе Philipp Plein.

 

Детство

Звезда свежего номера Sports Illustrated Swimsuit выросла в Комптоне, штат Калифорния. По рассказам Даниэль, ее детство было беззаботным, а родители выбрали для дочери хорошее место учебы.

 

 

«После школы я ходила к бабушке, потому папа и мама работали. Мы с ребятами плавали, катались на велосипедах, прыгали на батуте, ездили на скутерах… Я пошла учиться в частную школу, что уберегло меня от плохих компаний», – сказала модель.

 

Секреты красоты

Херрингтон призналась, что чувствует себя сексуальной, когда использует духи. После теплого душа обязательно наносит на тело лосьон и берет в руки любимый аромат. Природные данные, например, вьющиеся волосы, диктуют ей ритуалы ухода.

 

«Использую кондиционер для волос и даю им высохнуть самим. Все просто», – говорит модель.

 

О кумирах

Даниэль призналась, что на ее выбор пути в профессии повлиял пример Тайры Бэнкс, которая тоже снималась для Sports Illustrated.

 

 

«Помню обложку с Тайрой. Наверное, с нее все и началось для меня», – предположила новая звезда журнала.

 

Однако Херрингтон интересуют не только съемки в купальниках, но и высокая мода.

 

«Мои первые шаги в модельном бизнесе случились, когда мне было 13 лет. Все знают меня как модель из съемок купальников, но я тянусь к большему. Думаю, у меня есть шанс, потому что в современной модной индустрии востребованы разные типы красоты», – говорит Даниэль.

 

 

 

 

 

Spletnik / Фото
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Инна Авина
14.02.2018

Будем радоваться! 

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