Даниил Спиваковский: «С женой мы встретились в небе!»

В детстве актер Даниил Спиваковский (48) мечтал стать психологом — он уверенно шел к мечте и даже окончил факультет психологии МГУ.

К счастью для нас, зрителей, любовь к театру пересилила любовь к психологии, и мир узнал великолепного актера, который справляется не только с ролями на сцене, но и с самой главной ролью – примерного семьянина, любящего мужа и сумасшедшего отца.

Справка «Люблю!»

Даниил Спиваковский (48) – актер театра и кино, заслуженный артист России. Образование: МГУ, факультет психологии, и ГИТИС. Женат, с женой Светланой познакомился в небе – она работала стюардессой. В семье трое детей — Дарья, Даниил, Андрей.

мы знаем Спиваковского по фильмам «Мой сводный брат Франкенштейн» (2004), «Провокатор» (2016), «Новогодний переполох» (2013), «Лектор» (2011), «Одержимый» (2009).

О семье

Меня с детства учили преодолевать все трудности честно и бескомпромиссно. Так заведено в нашей семье. Меня воспитывали мама, бабушка и дедушка. Семен Давыдович прожил долгую жизнь, ушел из жизни в возрасте 93 лет. Военный летчик, прошел всю войну, потом служил в гражданской авиации, летал до 65 лет. Благороднейший человек, и при этом красавец, душа компании, острослов.

Дед был для меня примером настоящего мужчины во всем, и в первую очередь в том, как он относился к моей бабушке, с которой они прожили душа в душу 59 лет, и к маме, так много добившейся в жизни (Алла Семеновна Спиваковская — профессор МГУ, доктор наук, известный российский психолог и психотерапев) Так как я был в семье единственным ребенком, рос довольно избалованным. Как говорится, лучший кусок всегда доставался мне.

И, должен признаться, какие-то элементы той балованности во мне сохранились до сих пор. К счастью, сейчас это проявляется в меньшей степени, чем прежде. Но все равно я бываю и капризным, и своенравным, люблю, чтобы многое происходило по-моему, и мои близкие испытывают все это на себе…

О свободе выбора

Я собирался стать психологом, потому что мама — психолог, и я рос в этой атмосфере — читал книги, слушал мамины разговоры с коллегами. Но моя судьба сделала неожиданный поворот, я стал учиться в двух вузах параллельно. Тогда по нововведению разрешалось свободное посещение, и я, честно говоря, проводил время в основном в ГИТИСе, где моим преподавателем был Андрей Александрович Гончаров.

Счастлив, что встретился с этим великим режиссером, мастером. В начале этого года, кстати, отмечали его 100-летие. Все мои победы, успехи в профессии – это его заслуга. Он мне чем-то напоминал моего деда — фронтовики, оба решительные, несгибаемые. Два таких мужских примера в моей жизни.

Образование психолога мне пригодилось как дополнительный опыт. Меня это обогатило и теперь в работе над ролью я могу не обращаться к психологам — своих знаний достаточно.

О характере

Как любой человек, чего-то я в жизни боюсь и честно в этом признаюсь. Что касается бескомпромиссности, в важных принципиальных делах держусь своей позиции, меня трудно вышибить из седла. Это вопросы порядочности, честности, воспитания детей, отношения к профессии – не позволять себе халтурить, работать на 100%, удивлять своего зрителя. Ну а в каких-то незначительных вещах – пожалуйста, могу и уступить.

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