Данила Козловский: «Я стесняюсь статуса звезды»

Его фильмы — сплошь хиты кинопроката: «Духless», «Легенда N17», «Экипаж», «Викинг», «Матильда»... Красавец, любимец женщин от двадцати и до бесконечности...

В России Данилу Козловского называют самым «голливудским» актером, но ему это не нравится. Да, он звезда. Его график расписан на несколько лет вперед, но он самокритичен и разборчив. Если ему не нравится сценарий, то сделает перерыв в съемках и, например, займется вокалом. Потому что может себе это позволить.

Договориться с Козловским на интервью было делом мягко говоря не из легких. И вот — Москва. Жду, волнуюсь… Какой он? Застенчивый или заносчивый? Опоздает на встречу, или нет? Сколько выделит времени на разговор?

Сравка ЛЮБЛЮlife

Данила Козловский (32) — российский актер театра и кино, режиссер, продюсер. Учился в балетной школе, окончил Кронштадский кадетский корпус, но не стал делать карьеру военного, а поступил в Санкт-петербургскую академию театрального искусства. Первая роль в 1998 году — в сериале «Простые истины». В 2014 году — дебют в Голливуде в сериале «Академия вампиров». В 2015 году попробовал себя в качестве певца на эстраде, снимался в рекламе Chanel с Кирой Найтли. Был женат (около трех лет) на польской актрисе Уршуле Малке, состоял в отношения с актрисой Юлией Снигирь, сейчас — с режиссером Ольгой Зуевой.

«Не у многих такие отношения с мамой, как у меня...»

Входит Данила. Спокойный, улыбчивый, безумно обаятельный. Серый костюм с белой сорочкой идеально сидит и очень ему идет.

— Добрый день, давайте сразу интервью, если можно, а то у меня сегодня очень много дел...

— Конечно. А на личные вопросы будете отвечать?

— Смотря какие. Я не любитель рассказывать о личной жизни и вспоминать прошлое.

— Тем не менее мы можем начать с детства?

— Хорошо. Я вырос в Питере. И для меня этот город всегда будет особенным — тут живут мои учителя, друзья, семья. Но и Москва теперь тоже мой родной город. Часть своего детства я провел именно в Москве, и эта часть была очень веселой (улыбается). Мы с братьями (у актера два родных брата — прим.автора) бегали, хулиганили, стекла били… Я рос не таким уж спокойным ребенком (смеется). Сейчас я понимаю, как сложно было маме нас воспитывать, но она нас не ругала... Ну, беседы «по душам» проводились, и то без особых всплесков.

Помню, шли мы с отцом по рынку и я увидел цыплят — их продавали по три рубля. И мне так захотелось цыпленка! Я умолял папу купить — и он купил. Столько счастья! Я ухаживал за своим цыпленком, гулял — представляете, гулял! — с ним… А потом его нечаянно раздавила какая-то толстая женщина. И я до сих пор помню этого мертвого цыпленка, завернутого в полиэтилен. Так я понял, что такое смерть.

— Как в вашей жизни появился театр?

— Может и разочарую вас, но вот не могу сказать, что меня с детства интересовал театр, или кино. Нет. Искусство и «все такое» мне было совершенно не интересно. Но соприкоснуться с этим миром пришлось довольно рано. Так уж получилось, что я походил по разным школам. Учился и в английской школе, и в балетной, но ничего хорошего из этого не получалось. Из английской сам ушел, из балетной попросили месяцев через шесть — ребенком я был упитанным, резвым, и без единого балетного таланта (смеется). А я не расстроился и отправился в Кронштадтский кадетский корпус, где учились мои братья. Сам так решил. В 10 лет я стал кадетом. Именно там у меня сформировался характер. Учеба в таком заведении учит собранности, порядку, точности. А мне этого очень не хватало!

— Ваша семья сегодня — это...

— Мои близкие. У меня замечательные отношения с братьями. Мы прекрасно понимаем друг друга. С мамой мы по-настоящему близкие друзья. Она тонкий, умный, нежный человек. Я могу обсудить с ней абсолютно все — от философских вопросов до личных переживаний. Мама — это первый человек, к которому я пойду, если мне будет плохо. Подозреваю, что далеко не у всех такие отношения с родителями. К сожалению, мы не так уж часто видимся… Работа, работа, работа. И это меня очень огорчает. Мне всегда нужна и важна поддержка мамы.

Когда актер говорил о маме, то в его голосе и взгляде сквозила невероятная нежность. У меня создалось впечатление, что главный человек в его жизни – мама. Я спросила, а нет ли у Данилы фото в телефоне? Конечно, было. Я удивилась — это симпатичная молодая женщина, которой на самом деле 65 лет! И которая с нескрываемой любовью смотрит на сына.

«Я очень разборчив — это правда»

— Знаете, мне даже немного неловко от того, что я не могу рассказать о детских мечтах стать актером. Их не было. После окончания кадетского корпуса я решил, что попробую поступить в театральную академию. Возможно, гены заговорили… (мама Данилы Надежда Звенигородская — актриса — прим.автора) А поступил — легко. Учился тоже легко. Научился играть на альтовом саксофоне. Вообще, я считаю, что человек должен делать то, что ему по душе. Заставлять себя жить и работать в угоду другим людям — не стоит. Возможно, мне повезло, но я делаю только то, что считаю нужным.

Продолжение читайте в журнале «ЛюблюLife март-апрель 2018».