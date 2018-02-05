В общеправительственном секторе занято 226 600 человек, в том числе 52% или 117 000 работают в самоуправлениях и их учреждениях, почти 10% или 22 000 — на государственных предприятиях, неполные 6% или 13 000 — на муниципальных предприятиях.
А примерно четвертая часть или 60 600 работают в государственных бюджетных учреждениях — министерствах, подведомственных им учреждениях и так называемых независимых учреждениях.
построение государства для чиновников прошло успешно!----ну, и зачем что-то менять, ведь "движение бумаги по коридорам" ----это и есть суть, любого государства----так что, ВСЁ ПУЧКОМ!!!« ответить
так это электорат для нынешней воровской власти+члены их семей...т.е.230т.х3=700т. человек,это минимум,которые проголосуют за эту "власть"...естевственная боязнь быть оторванными от кормушки....« ответить
Это же огромная армия дармоедов! Это хуторские пуйки, которые повязали галстуки и тупо сидят в креслах и исправно НИЗАЧТО! получают ЗРЯплату. Ничего не решают, т.к. мозК заточен на "халяву", воровство и взятки. Эти дармоеды исправно поднимают налоги, чтоб жрать в три горла, чтоб успеть набить карманы. Даже в ЕП уже об этом говорят про проебалтов: власть жирует, а народ нищает.« ответить
Пора этих бездарей гнать сраной метлой, пусть идут на свои хутора хозяйство поднимать!
ничего, ничего, скоро свиньи начнут пожирать сами себя. выродки!« ответить
Это в 1990 году, когда население Латвии составляло 2 600 000 человек, слуг народа разного уровня было 60 000.« ответить
Сегодня на дворе 2018 год и население Латвии едва дотягивает до 1 800 000 человек, чиновников стало 226 000.
Представляете, сколько хуторских неучей с купленными дипломами сидят на шее трудового народа, ничего абсолютно не производя, кроме неприятностей?
P.S.
Каждый день Латвия теряет 62 человека.
каких 1 800 000 чел рига 650 000 официально .реально наверно если не меньше 550 000 города елгава вентспилс лиепая даугавпилс и т.д 500 000 за глаза .село 100 000,1 200 000 если наберется радоваться надо,все из личных наблюдений дети за границей их друзья то же .приблизительно 12 человек и это только у меня,« ответить
не зря лошки из массовки мочу проливали на бррикадах« ответить
Так это и было целью создания этого государства. История успеха, господа!« ответить
умножить как они любят на среднею зарплату 1000 и получаем цифру 226 000 000 а если за год 2 712 000 000 охренеть.судя по зарплатам канцелярии президента там средняя 3000 евро то 3 лярда не предел .поэтому понятны повышения налогов чуть ли не ежемесячно.« ответить
pedriot truhjavij« ответить