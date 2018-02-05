Данные ЕС: чиновники «жрут» Латвию(16)

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LETA
Герман Бергер
16:35 04.02.2018
Политика / Политики

Число работающих в системе государственного управления людей в Латвии выше среднего уровня по ЕС.

В общеправительственном секторе занято 226 600 человек, в том числе 52% или 117 000 работают в самоуправлениях и их учреждениях, почти 10% или 22 000 — на государственных предприятиях, неполные 6% или 13 000 — на муниципальных предприятиях.

 

А примерно четвертая часть или 60 600 работают в государственных бюджетных учреждениях — министерствах, подведомственных им учреждениях и так называемых независимых учреждениях.

baltnews.lv / Фото
Комментарии (16)
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10 дюймов 16:45 04:02:2018

построение государства для чиновников прошло успешно!----ну, и зачем что-то менять, ведь "движение бумаги по коридорам" ----это и есть суть, любого государства----так что, ВСЁ ПУЧКОМ!!!

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сергей иванов 18:09 04:02:2018

так это электорат для нынешней воровской власти+члены их семей...т.е.230т.х3=700т. человек,это минимум,которые проголосуют за эту "власть"...естевственная боязнь быть оторванными от кормушки....

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воры в законе 20:20 04:02:2018

Это же огромная армия дармоедов! Это хуторские пуйки, которые повязали галстуки и тупо сидят в креслах и исправно НИЗАЧТО! получают ЗРЯплату. Ничего не решают, т.к. мозК заточен на "халяву", воровство и взятки. Эти дармоеды исправно поднимают налоги, чтоб жрать в три горла, чтоб успеть набить карманы. Даже в ЕП уже об этом говорят про проебалтов: власть жирует, а народ нищает.
Пора этих бездарей гнать сраной метлой, пусть идут на свои хутора хозяйство поднимать!

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ин-на 16:50 04:02:2018

ничего, ничего, скоро свиньи начнут пожирать сами себя. выродки!

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Latviešu patriots 16:53 04:02:2018

Это в 1990 году, когда население Латвии составляло 2 600 000 человек, слуг народа разного уровня было 60 000.
Сегодня на дворе 2018 год и население Латвии едва дотягивает до 1 800 000 человек, чиновников стало 226 000.
Представляете, сколько хуторских неучей с купленными дипломами сидят на шее трудового народа, ничего абсолютно не производя, кроме неприятностей?

P.S.
Каждый день Латвия теряет 62 человека.

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зззз 17:08 04:02:2018

каких 1 800 000 чел рига 650 000 официально .реально наверно если не меньше 550 000 города елгава вентспилс лиепая даугавпилс и т.д 500 000 за глаза .село 100 000,1 200 000 если наберется радоваться надо,все из личных наблюдений дети за границей их друзья то же .приблизительно 12 человек и это только у меня,

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уникальная ситуация,политичское решение 17:13 04:02:2018

не зря лошки из массовки мочу проливали на бррикадах

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smyk 18:15 04:02:2018

Так это и было целью создания этого государства. История успеха, господа!

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oooo 16:54 04:02:2018

умножить как они любят на среднею зарплату 1000 и получаем цифру 226 000 000 а если за год 2 712 000 000 охренеть.судя по зарплатам канцелярии президента там средняя 3000 евро то 3 лярда не предел .поэтому понятны повышения налогов чуть ли не ежемесячно.

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auuu 17:08 04:02:2018

pedriot truhjavij

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12

Мнение
Let_20656763-col15
Павел Кириллов
02.02.2018

Перевести стрелки. Байба Рубеса собралась в политику?  (19)

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