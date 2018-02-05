LETA

Число работающих в системе государственного управления людей в Латвии выше среднего уровня по ЕС.

В общеправительственном секторе занято 226 600 человек, в том числе 52% или 117 000 работают в самоуправлениях и их учреждениях, почти 10% или 22 000 — на государственных предприятиях, неполные 6% или 13 000 — на муниципальных предприятиях.

А примерно четвертая часть или 60 600 работают в государственных бюджетных учреждениях — министерствах, подведомственных им учреждениях и так называемых независимых учреждениях.