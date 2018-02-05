Данные клиентов “SEB banka” передаются третьим лицам; отказываться от этого запрещено(1)

Лента новостей
Год обыкновенных дубов В Риге пройдет очередная акция против перевода школ на латышский язык В Мангали найдено тело неизвестного мужчины: полиция просит помочь в опознании Евгения Альбац: «Русскоязычным сейчас приходится нелегко» Данные клиентов “SEB banka” передаются третьим лицам; отказываться от этого запрещено Ирина Шейк сменила имидж В РД прокомментировали новость о вспышке сальмонеллеза в рижских детсадах «Пусть они поцелуют друг друга…» За счет чего Rimi с бунтующими сотрудниками стало предприятием года?
Eще в разделе
За счет чего Rimi с бунтующими сотрудниками стало предприятием года? Санкционная война против Украины Украина — кредитная трясина Экономист: Латвия живёт за чужой счёт Многодетная мать: мне стыдно жить в этой Латвии. Репрессии от СГД
Виталий Вавилкин
15:50 05.02.2018
Экономика / Банки

Президент общества “Европейское движение в Латвии” Андрис Гобиньш Андрис Гобиньш внимательно ознакомился с анкетой, которую ему прислали из “SEB banka”. Среди стандартных вопросов об адресе, количестве доходов и роде деятельности Гобиньш заметил и довольно подозрительный пункт, передает Bez Tabu.

Согласно закону, анкету необходимо заполнять всем клиентам банка – все они похожи, однако в “SEB banka” добавлена еще одна подозрительная строка о том, что клиент согласен с тем, что банк передает информацию третьим лицам.

 

На подобное использование своих данных Андрис Гобиньш не согласился, отказавшись заполнять анкету, если из нее не будет убран сомнительный пункт. Вместо этого банк попросту заблокировал его счет.

 

“Все мы хорошо знаем, как хорошо можно заработать на торговле данными предпринимателей. Мы также знаем, что ЕС хочет ввести более строгие правила, чтобы защищать клиентов. Мне и организации, которую я представляю, заблокировали счета из-за того, что из анкеты нельзя убрать эти подозрительные части”, — заявил он.

 

По его словам, банк будет передавать информацию в СГД и прочие государственные учреждения. Это предусмотрено законом. Однако банк не дает никаких гарантий, что информацию не получат также другие люди, к примеру, частные предприниматели.

 

Журналисты побеседовали с Государственной инспекцией данных, чьи сотрудники были удивлены, решением банка.

 

“Клиентам не дают возможность выбора – соглашаться или нет. Такой подход не отвечает требованиям закона, согласно которому выбор клиента должен быть свободным. При этом, в любой момент клиент имеет право отозвать свое согласие, если такое было высказано ранее”, — сказала представитель учреждения Ольга Граудиня.

 

При этом, представитель “SEB banka” Агнесе Стразда указала, что на странице банка указан полный список третьих лиц, котором банк передает данные клиентов. Стразда полностью опровергла допущения о том, что банк торгует данными клиентов.

 

Vesti.lv / Фото
Комментарии (1)
Твой комментарий к статье:

Правила пользования комментариями

Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.

Profile_default
Nek-to 16:10 05:02:2018

на странице банка
-----
Nu a dolzhno byt' - na stranice klienta - komu i kakie dannye on razreshaet predostavit'.
I - po-umolchaniju - nikomu.

« ответить

Мнение
5718eea5be026cb11549b0df6d5f2c1b-col15
Павел Кириллов
05.02.2018

Взять языка. Гражданская кибервойна в Латвии 

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ НА ПОРТАЛЕ VESTI.LV