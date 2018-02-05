Президент общества “Европейское движение в Латвии” Андрис Гобиньш Андрис Гобиньш внимательно ознакомился с анкетой, которую ему прислали из “SEB banka”. Среди стандартных вопросов об адресе, количестве доходов и роде деятельности Гобиньш заметил и довольно подозрительный пункт, передает Bez Tabu.

Согласно закону, анкету необходимо заполнять всем клиентам банка – все они похожи, однако в “SEB banka” добавлена еще одна подозрительная строка о том, что клиент согласен с тем, что банк передает информацию третьим лицам.

На подобное использование своих данных Андрис Гобиньш не согласился, отказавшись заполнять анкету, если из нее не будет убран сомнительный пункт. Вместо этого банк попросту заблокировал его счет.

“Все мы хорошо знаем, как хорошо можно заработать на торговле данными предпринимателей. Мы также знаем, что ЕС хочет ввести более строгие правила, чтобы защищать клиентов. Мне и организации, которую я представляю, заблокировали счета из-за того, что из анкеты нельзя убрать эти подозрительные части”, — заявил он.

По его словам, банк будет передавать информацию в СГД и прочие государственные учреждения. Это предусмотрено законом. Однако банк не дает никаких гарантий, что информацию не получат также другие люди, к примеру, частные предприниматели.

Журналисты побеседовали с Государственной инспекцией данных, чьи сотрудники были удивлены, решением банка.

“Клиентам не дают возможность выбора – соглашаться или нет. Такой подход не отвечает требованиям закона, согласно которому выбор клиента должен быть свободным. При этом, в любой момент клиент имеет право отозвать свое согласие, если такое было высказано ранее”, — сказала представитель учреждения Ольга Граудиня.

При этом, представитель “SEB banka” Агнесе Стразда указала, что на странице банка указан полный список третьих лиц, котором банк передает данные клиентов. Стразда полностью опровергла допущения о том, что банк торгует данными клиентов.