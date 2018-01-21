Danske Bank посоветовал избавляться от рубля до введения санкций(15)

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Владимир Бучельников
17:54 20.01.2018
Экономика / Финансы

Аналитики Danske Bank предупредили о риске ослабления российской валюты из-за возможного введения новых санкций против РФ и повышения ставки ФРС США с последующим укреплением доллара — и порекомендовали избавляться от рубля, передает РБК со ссылкой на обзор банка.

«С нашей точки зрения, возможные санкции будут объявлены к концу января 2018 года. Если эта мера будет введена, она окажет негативное влияние на рубль, хотя и временное. Важно помнить, что доля нерезидентов во внутреннем долге России находится на историческом максимуме и превышает 32%», — говорится в документе.

 

По мнению аналитиков, если санкции не затронут государственный долг РФ, то риски для рубля следует рассматривать как существенно более низкие.

 

Напомним, в начале декабря Danske Bank предсказывал укрепление рубля по отношению к доллару в нынешнем году — до 52,5 рубля за доллар. Пересмотр прогноза связан с возросшим, по мнению экспертов, риском введения западных санкций в отношении госдолга РФ. Они могут быть введены после того, как американское министерство финансов 29 января обнародует доклад о «российских связях» крупного бизнеса США. Предполагается, что параллельно будет опубликован отчет о рисках, которые повлечет возможное введение новых санкций для самих Соединенных Штатов и западных инвесторов в целом.

 

Кроме того, возможно введение санкций в отношении российских разведывательных предприятий и оборонной промышленности.

Polit.ru / Фото
Комментарии (15)
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Latviešu patriots 18:07 20:01:2018

спасибо от вашего банка уже избавился!

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СССР 18:15 20:01:2018

Глист мудрый, прямая извилина меж ягодиц где он живет подсказала но не верно! Жопа не мозг!

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Ivan 18:27 20:01:2018

К счастью, не все желающие инвестировать в стабильную экономику Российской Федерации желанны, инвесторы проходят тщательный отбор, чтобы обрушение западных рынков не влияли на осуществление профинансированных контрактов и проектов. Убогие нищеброды-попрошайки прибалты не имеют уважения и конечно-же каких-либо средств, например, латыши нищие, долги ущербных зашкаливают, отдавать латыши проценты по взятым ранее заёмным средствам нечем, по сути, латышский нацистский режим банкрот, рекомендовано обезумевшим латышам утопиться , и не мешать жить нормальным людям.

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Latviešu patriots 18:40 20:01:2018

Ivanam. Gadsimta anekdote - krievi normāli cilvēki.. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha

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Иванушке - дурачку 18:50 20:01:2018

Зарубежный бизнес резко сократил инвестиции в российскую экономику, следует из статистики ЦБ по платежному балансу за 2017 год.

По итогам минувшего года приток прямых иностранных инвестиций — то есть вложений в реальный сектор в виде открытия бизнеса или покупки доли в предприятиях — обвалился на 25%, сообщает Finanz.

В IV квартале нерезиденты, работавшие на российском рынке, и вовсе сворачивали операции и распродавали активы, после чего вывели 1,6 млрд долларов.

Отток прямых иностранных инвестиций на квартальной основе был зафиксирован ЦБ лишь третий раз с 1992 года: даже на фоне дефолта 1998-го и мирового финансового кризиса 2008—2009 годов в реальный сектор РФ приходили деньги из-за рубежа.

По сумме отток стал вторым крупнейшим в новейшей истории страны: только в четвертом квартале 2014-го, в разгар боевых действий в Донбассе, санкций, обвала нефти и рубля, инвесторы уходили быстрее, забрав 1,9 млрд долларов.

Итоговый годовой показатель остался в плюсе — приток составил 23,2 млрд долларов. Это, впрочем, вдвое меньше, чем в 2011-м году, и почти втрое ниже показателя за 2013 год.

Статистика ЦБ говорит о том, что у нерезидентов меняются приоритеты — вместо вложений в реальный сектор они предпочитают финансовые спекуляции, активно скупая облигации российского правительства или ценные бумаги корпорации; это может означать рост недоверия, отмечает ведущий научный сотрудник Центра развития ВШЭ Сергей Пухов.

«Островки благоденствия» создаются в России искусственно, за счет бюджета, для бизнеса в целом инвестиционный климат «слишком холодный», указывает завотделом международных рынков капитала ИМЭМО РАН Яков Миркин. При этом перспективы роста остаются туманными: доходы населения падают, рентабельность любого бизнеса, кроме продажи за рубеж полезных ископаемых стремительно снижается.

По словам главного экономиста Matrix Capital Евгения Гавриленкова, ситуацию усугубляют санкции: в 2017-м году была окончательно развеяна иллюзия, что вот-вот кто-то придет и их отменит: «Давление на Россию будет продолжаться десятилетия, как минимум».

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однако 18:54 20:01:2018

«Внешний долг Российской Федерации по состоянию на 1 января 2018 года, по предварительной оценке Банка России, составил 529,1 млрд долларов, по сравнению с началом 2017 года он увеличился на 15,0 млрд долларов США, или на 2,9%», — указывается в материалах Центробанка РФ.

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веселый акбар 19:03 20:01:2018

восхищаюсь умом и решительностью латвишу поцреота и иванушке-дурачку (молдавская фамилия, однако). требую назначить поцреота главным раввином вселенной, а господина дурачку председателем лиги защиты сексуальных реформ. девс светит лавтию!

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федеральное правительство сша с 20 января прекратило работу 20:13 20:01:2018

банально-в бюджете нет денег

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Latviešu patriots 18:38 20:01:2018

Jo vairāk sankciju pret Krieviju, jo labāk!

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Latviešu patriots 20:29 20:01:2018

Pret Krieviju jāatiecas kā pret kraupainu utainu suni - jātur tālāk no normālām valstīm, vai arī jānošauj..

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ПРИВЕТ из ПСКОВА 20:30 20:01:2018

В РФ ОРГАНИЗОВАНА МОЩНАЯ ЛОКАЛЬНАЯ ЗАЩИТА от ФИНАНСОВОГО
ВТОРЖЕНИЯ ЗАПАДНОГО КАПИТАЛА НА ВНУТРЕННИЙ ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК РФ,
КОТОРОЕ ПОДРАЗУМЕВАЕТ
ОБРУШЕНИЕ РОССИЙСКОГО РУБЛЯ...
В ЦЕНТРАЛЬНОМ БАНКЕ РФ, РАБОТАЮТ ДАЛЕКО
НЕ
ПРОАМЕРИКАНСКИЕ ЛОХИ,КОТОРЫЕ РАДИ ШЕСТИЗНАЧНОГО ДОЛЛАРОВОГО СЧЁТА
В
ОФФШОРАХ ЗАПАДА,
УСТРОЯТ УНИЧТОЖЕНИЕ СВОЕЙ ЭКОНОМИКИ,КАК ЛАТЫШИ.....
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРОИСХОДИТ ДИНАМИЧНОЕ ВЫТЕСНЕНИЕ ЕВРОПЕЙСКОЙ
И
АМЕРИКАНСКОЙ ВАЛЮТЫ С ВНУТРЕННЕГО РЫНКА
ЗА
ГРАНИЦЫ РОССИИ...
БОЛЕЕ ТОГО,ТОВАРНО-СЫРЬЕВАЯ МОСКОВСКАЯ БИРЖА
И
ВАЛЮТНАЯ МОСКОВСКАЯ БИРЖА.
СОВЕРШАЕТ МНОГОМИЛЛИОННЫЕ СДЕЛКИ ЗА РУБЛИ РФ,
ЧТО
ПРИВОДИТ В ЯРОСТЬ "ТОВАРИЩЕЙ" из США....

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Latviešu patriots 20:45 20:01:2018

Sapņo vien loh..

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12

Мнение
6368172-col15
Павел Кириллов
19.01.2018

Прибалтизация Финляндии: Латвия научит финнов обороняться от России (8)

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