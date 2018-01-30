Дань победе(9)

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газета Сегодня
17:30 29.01.2018
газета Сегодня / Память

У Санкт–Петербурга, крупнейшего мегаполиса северной Европы, есть один свой святой праздник. Его чаще всего называют День Ленинградской победы. 27 января 1944 года город был полностью освобожден от вражеской осады, — пишет латвийская газета «СЕГОДНЯ»

С тех пор ежегодно в этот день горожане возлагают цветы на Пискаревском мемориальном кладбище, отдавая дань памяти погибшим в блокаду, на стрелке Васильевского острова зажигают огни на знаменитых Ростральных колоннах, а вечером над Невой гремит салют.

 

Блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941 года и продлилась 872 дня. Сколько лет прошло, а напоминания этих дней по–прежнему незримо присутствует в жизни современного города в прямом, «географическом» понимании этого слова.

 

Всего за годы блокады в Ленинграде разорвалось 148 478 немецких снарядов. В среднем не менее 170 в день! Но обстрелы и бомбежки стали не самым страшным испытанием. Люди оказались бессильны перед другим. В Ленинграде начался голод.

 

Нужно было срочно принимать меры. Так родился уникальный, еще неведомый истории план. Через Ладожское озеро была проложена трасса — Дорога жизни, по которой под бомбежками и обстрелами в Ленинград шли хлеб и все самое необходимое. В обратном направлении эвакуировали мирных жителей, раненых.

 

Все привезенное делили на два потока: основная часть предназначалась городу, вторая, поменьше, шла дальше. Что за секретное направление?

 

Все 872 дня блокады в Финском заливе неприступной крепостью стоял Кронштадт. На южном побережье не сдавался небольшой пятачок непокоренной земли — Ораниенбаумский плацдарм. Эти два участка обороны, отрезанные от Большой земли и Ленинграда немецкими войсками и морем, оказались в двойном кольце осады.

 

Сегодня с северного берега залива через Кронштадт к южному побережью можно доехать за полчаса по дамбе. Во время войны путь прокладывали по морю под прицельным огнем немецких батарей и налетами авиации. Тем не менее грузы шли беспрерывно. По аналогии с ладожской трассой транспортную артерию через Финский залив назвали Малой дорогой жизни.

 

До сих пор история этой дороги мало известна. Газета «Комсомольская правда» и фонд «Созидающий мир» решили провести историческое расследование, по результатам которого вышла книга Анатолия Аграфенина «Неизвестная блокада: Малая дорога жизни».

 

«Ораниенбаумский плацдарм в итоге сыграл свою роль в истории. Именно с него началось наступление Красной армии, освободившей Ленинград от немецкой осады. Так что Малую дорогу жизни можно также назвать Дорогой победы», — говорит Анатолий.  

 

27 января книга была представлена общественности в Малом зале Санкт–Петербургской филармонии, легендарном доме Энгельгардта. Здесь выступали Берлиоз, Вагнер, Штраус, Лист, Глинка, Рубинштейн. Балы этого дома подсказали Лермонтову идею драмы «Маскарад», а режиссер Сергей Герасимов снимал тут одноименный фильм. Съемки закончились 21 июня 1941 года…

 

В войну потолок концертного зала пробила бомба. А сейчас здесь снова звучит музыка и поэзия.

 

Анатолий Аграфенин — постоянный автор газеты «СЕГОДНЯ». Презентация его книги собрала полный зал. Среди гостей были блокадники, ветераны войны, их дети и внуки. Они — помнят. И мы тоже.

 

Владимир КРУПСКИЙ.

Vesti.lv / Фото
Комментарии (9)
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ваня 18:05 29:01:2018

Такие праздники только выродки празнуют

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вонючему клопу 18:16 29:01:2018

Такие уроды, как ты, своей смертью не умирают, как клопа тебя раздавят.

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Асса 18:19 29:01:2018

СЛАВА СОВЕТСКОЙ АРМИИ!!!! СЛАВА СОВЕТСКОМУ НАРОДУ!!!

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Иван 18:26 29:01:2018

Быстрее чем он думает.этот немощный чушкан" Ванятка"!как клопа придавят!это- нелюдь !чушкан зашуганый сидит и троллит и эльфит с дивана!!

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ваня 18:29 29:01:2018

И советские люди и советская армия выродки и нелюди..жаль что Адольф так плохо воевал..

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LL 18:31 29:01:2018

ЛАВА СОВЕТСКОМУ НАРОДУ Kas tas tāds ir? Katrai tautai ir nosaukums , bet laikam tos, kas izmanto paraššas rakstveidu tautības nav. ONO. Tas nozīmē - nekas

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LL 18:09 29:01:2018

Kaut kāds kārtējais krievu murgs. Ja pilsētai blakus ir ezers un civiliedzīvotāji pa ledu nepameta pilsētu un brīvprātīgi mira badā, tas nozīmē to , ka tos , kas tuvojās krastam paši krievi nošāva. Viņi tāpat apsprāgs, iespējams tāds bija krievu viedoklis . Ļeņingradas blokāde ir pašu krievu veidots pasākums.

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Коловрат 18:13 29:01:2018

Опять одни паскуды в комментариях.((

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Latviešu patriots 19:06 29:01:2018

Tie ir tikai un vienīgi krievu lokāli svētki. Latviešiem par tādiem nospļauties. Mums svētku un piemiņas diena ir 16.marts. Leģionāru piemiņas diena.

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Мнение
Ku_is-col15
Павел Кириллов
29.01.2018

Оно не тонет! Вдогонку «кораблю-призраку» (14)

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