С тех пор ежегодно в этот день горожане возлагают цветы на Пискаревском мемориальном кладбище, отдавая дань памяти погибшим в блокаду, на стрелке Васильевского острова зажигают огни на знаменитых Ростральных колоннах, а вечером над Невой гремит салют.
Блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941 года и продлилась 872 дня. Сколько лет прошло, а напоминания этих дней по–прежнему незримо присутствует в жизни современного города в прямом, «географическом» понимании этого слова.
Всего за годы блокады в Ленинграде разорвалось 148 478 немецких снарядов. В среднем не менее 170 в день! Но обстрелы и бомбежки стали не самым страшным испытанием. Люди оказались бессильны перед другим. В Ленинграде начался голод.
Нужно было срочно принимать меры. Так родился уникальный, еще неведомый истории план. Через Ладожское озеро была проложена трасса — Дорога жизни, по которой под бомбежками и обстрелами в Ленинград шли хлеб и все самое необходимое. В обратном направлении эвакуировали мирных жителей, раненых.
Все привезенное делили на два потока: основная часть предназначалась городу, вторая, поменьше, шла дальше. Что за секретное направление?
Все 872 дня блокады в Финском заливе неприступной крепостью стоял Кронштадт. На южном побережье не сдавался небольшой пятачок непокоренной земли — Ораниенбаумский плацдарм. Эти два участка обороны, отрезанные от Большой земли и Ленинграда немецкими войсками и морем, оказались в двойном кольце осады.
Сегодня с северного берега залива через Кронштадт к южному побережью можно доехать за полчаса по дамбе. Во время войны путь прокладывали по морю под прицельным огнем немецких батарей и налетами авиации. Тем не менее грузы шли беспрерывно. По аналогии с ладожской трассой транспортную артерию через Финский залив назвали Малой дорогой жизни.
До сих пор история этой дороги мало известна. Газета «Комсомольская правда» и фонд «Созидающий мир» решили провести историческое расследование, по результатам которого вышла книга Анатолия Аграфенина «Неизвестная блокада: Малая дорога жизни».
«Ораниенбаумский плацдарм в итоге сыграл свою роль в истории. Именно с него началось наступление Красной армии, освободившей Ленинград от немецкой осады. Так что Малую дорогу жизни можно также назвать Дорогой победы», — говорит Анатолий.
27 января книга была представлена общественности в Малом зале Санкт–Петербургской филармонии, легендарном доме Энгельгардта. Здесь выступали Берлиоз, Вагнер, Штраус, Лист, Глинка, Рубинштейн. Балы этого дома подсказали Лермонтову идею драмы «Маскарад», а режиссер Сергей Герасимов снимал тут одноименный фильм. Съемки закончились 21 июня 1941 года…
В войну потолок концертного зала пробила бомба. А сейчас здесь снова звучит музыка и поэзия.
Анатолий Аграфенин — постоянный автор газеты «СЕГОДНЯ». Презентация его книги собрала полный зал. Среди гостей были блокадники, ветераны войны, их дети и внуки. Они — помнят. И мы тоже.
Владимир КРУПСКИЙ.
Такие праздники только выродки празнуют« ответить
Такие уроды, как ты, своей смертью не умирают, как клопа тебя раздавят.« ответить
СЛАВА СОВЕТСКОЙ АРМИИ!!!! СЛАВА СОВЕТСКОМУ НАРОДУ!!!« ответить
Быстрее чем он думает.этот немощный чушкан" Ванятка"!как клопа придавят!это- нелюдь !чушкан зашуганый сидит и троллит и эльфит с дивана!!« ответить
И советские люди и советская армия выродки и нелюди..жаль что Адольф так плохо воевал..« ответить
ЛАВА СОВЕТСКОМУ НАРОДУ Kas tas tāds ir? Katrai tautai ir nosaukums , bet laikam tos, kas izmanto paraššas rakstveidu tautības nav. ONO. Tas nozīmē - nekas« ответить
Kaut kāds kārtējais krievu murgs. Ja pilsētai blakus ir ezers un civiliedzīvotāji pa ledu nepameta pilsētu un brīvprātīgi mira badā, tas nozīmē to , ka tos , kas tuvojās krastam paši krievi nošāva. Viņi tāpat apsprāgs, iespējams tāds bija krievu viedoklis . Ļeņingradas blokāde ir pašu krievu veidots pasākums.« ответить
Опять одни паскуды в комментариях.((« ответить
Tie ir tikai un vienīgi krievu lokāli svētki. Latviešiem par tādiem nospļauties. Mums svētku un piemiņas diena ir 16.marts. Leģionāru piemiņas diena.« ответить