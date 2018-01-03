Дар благодарности

Творческая встреча членов Русской писательской организации Латвии и литературной творческой мастерской «Русло» с православным писателем, настоятелем храма Успения Пресвятой Богородицы, игуменом Феофаном (Петром Алексеевичем Пожидаевым) по случаю выхода в свет 2–го издания трехтомника «Избранные труды» митрополита Леонида (Полякова)

В конце прошлого года состоялась творческая встреча членов Русской писательской организации Латвии и литературной творческой мастерской «Русло» (Русское слово) с православным писателем, членом Союза писателей России и Русской писательской организации Латвии, офицером Военно–морского флота, капитаном дальнего плавания, Человеком года — 2009 в России, кандидатом богословия, настоятелем храма Успения Пресвятой Богородицы, игуменом Феофаном (Петром Алексеевичем Пожидаевым) по случаю выхода в свет 2–го издания трехтомника «Избранные труды» митрополита Леонида (Полякова), два тома — проповеди митрополита Рижского и Латвийского Леонида и третий том — о литературном наследии схиархимандрита Паисия Величковского.

…В Рижский Русский дом батюшка приехал с гостинцами: церковным медом со своих пасек, свежевыпеченным хлебом, иконками и всевозможным просветительским материалом… И конечно, с новыми книгами, чтобы раздать их, присутствующим литераторам. Кроме золотого тиснения и большого количества фотографий, новые книги отличаются и предисловиями: профессора Московской духовной академии протоиерея Владислава Ципина и архиепископа Витебского и Оршанского Дмитрия, где дана высокая оценка деятельности митрополита Леонида, составительского и издательского труда игумена Феофана.

Так, профессор отец Владислав в своем предисловии написал: «Публикации избранных трудов митрополита Рижского и Латвийского Леонида (Полякова), осуществленная одним из его постриженников и почитателей игуменом Феофаном (Пожидаевым), — это долгожданное событие в церковной жизни нашего времени».

А в своем предисловии архиепископ Дмитрий пишет: «Игуменом Феофаном, составителем и издателем книг о владыке Леониде, проведена фундаментальная исследовательская работа, что подтверждают обширные списки изученных и использованных первоисточников, дел и рукописей, относящихся к ХVIII—ХIХ векам, а также список использованной литературы, включающей научно— исторические, богословские, литературные труды авторов ХVII—ХХI веков».

…Автор трудов, посвященных литературному наследию преподобного старца Паисия(Величковского), и проповедей вошел в историю Русской церкви как один из выдающихся архипастырей второй половины XX столетия, когда Церковь не подвергалась уже, как ранее, кровавым преследованиям, но существовала в крайне неблагоприятных, стесненных условиях, созданных атеистическим государством, условиях, дискриминировавших своих верующих граждан, вытеснивших их на обочину общественной жизни. На эти же годы приходится обострение антирелигиозной политики правительства, которое вошло в историю под названием «хрущевских гонений». И владыка Леонид был одним из тех архиереев, кто, насколько было в их силах, стремился смягчить удар, обрушившийся на Церковь при Хрущеве. Следует сказать, что этот известный архиерей–ученый являлся «крестным отцом» будущего игумена Феофанова, который начинал у митрополита Леонида чтецом, алтарником, дьяконом, потом с его благословения поступил в Московскую духовную семинарию, а после ее окончания с отличием стал кандидатом богословия.

Игумен Феофан рассказывал о митрополите Леониде с благоговением, лаконично, легко и с юмором, который был присущ владыке Леониду.

Митрополит Леонид появился на свет еще в дореволюционной России, в последний мирный год ее истории, в Санкт–Петербурге. Будущий архипастырь родился 19 февраля 1913 года в православной интеллигентной семье. Его отец был военный врач. Лев (таким именем был наречен будущий архипастырь при крещении) получил христианское воспитание. В его духовном воспитании огромную роль сыграла его тетя Елизавета, ставшая позднее игуменьей. Жили они на Петроградской стороне. В школе в одном классе с ним учились два его друга. Они стали очень известными людьми. Это артист Аркадий Райкин и великий ученый, физик и математик, трижды Герой Соцтруда Яков Борисович Зельдович — один из создателей атомной бомбы в СССР. Всю жизнь они сохраняли дружбу, которая, по понятным причинам, держалась в тайне. Аркадий Райкин любил отдыхать в Юрмале, а там была летняя резиденция латвийских православных архиереев, так что друзья виделись регулярно.

По специальности врач, по воинскому званию майор, будущий митрополит прошел две войны (Финскую и Отечественную) военным хирургом. После войны будущий архипастырь совмещал врачебную деятельность с исполнением обязанностей чтеца в одном из храмов северной столицы. 13 ноября 1949 года митрополитом Григорием (Чулковым) он был рукоположен в сан диакона и через неделю — в просвитера, три года спустя экстерном окончил Ленинградскую духовную академию со степенью кандидата богословия. 1 сентября 1950 года принял постриг с именем Леонид и затем приступил к преподавательской деятельности в Ленинградской академии, в 1953 голу был удостоен звания доцента. В 1957 году, уже в сане архимандрита, он был переведен в Московские духовные школы с назначением на должность их инспектора.

В январе 1959 года архимандрит Леонид защитил магистерскую диссертацию, после чего был удостоен звания профессора. В 1964 году ему была присвоена степень доктора богословия.

11 июня 1959 года состоялась его хиротония во епископа Курского и Белгородского. В апреле 1962 года епископ Леонид был переведен на Можайскую викарную кафедру с назначением председателем хозяйственного управления Московской патриархии и настоятелем Богоявленского патриаршего собора в Елохове. В том же году на Пасху он был возведен в сан архиепископа. В августе 1963 года владыка Леонид был пермещен на Ярославскую, а в следующем году — на Пермскую кафедру. Ее он занимал до 1966 года. Архиепископ Леонид 8 октября 1966 года был переведен на Рижскую и Латвийскую кафедру, которую занимал до конца своей земной жизни. В 1979 году в связи с 20–летием архиерейского служения владыка Леонид был возведен в сан митрополита.

Владыка Леонид обладал энциклопедическими знаниями, огромным житейским опытом и юмором. Он был очень воспитанным и интеллигентным архиереем. Никогда не позволял себе хамства по отношению к подчиненным. Отличительным качеством владыки Леонида была пастырская простота и доступность.

Митрополит Рижский и Латвийский Леонид отошел ко Господу 8 сентября 1990 года.

Литературное наследие митрополита Леонида составляют две монографии: «Схиархимандрит Паисий Величковский и его литературная деятельность», которая была защищена как магистерская диссертация, и «Афон в истории русского монашества (Духовно–нравственные связи), X–XVIII века», опубликованная в «Богословских трудах» (1970 год, выпуск 5). За эту монографию автору была присвоена степень доктора богословия.

Им также были составлены «Учебник нравственного богословия» применительно к типовой программе духовной семинарии и «Курс лекций по истории Русской церкви, прочитанных в Ленинградской духовной академии в 1953–1957 гг.». И наконец, его замечательные проповеди, которые записаны благочестивыми людьми, слушавшими их в храмах разных епархий Русской церкви. Лишь небольшая их часть была в свое время опубликована в «Журнале Московской патриархии».

В заключение своего предисловия к книгам профессор Московской духовной академии протоиерей Владислав Ципин написал: «И эти проповеди, а также монография, посвященная преподобному Паисию, ранее опубликованная лишь в отрывках, в виде отдельных статей, изданы ныне попечением игумена Феофана (Пожидаева), для которого подготовка к публикации избранных трудов, потребовавшая много времени и сил, является своего рода даром благодарности своему духовному наставнику».

Царство Небесное митрополиту Леониду Полякову!

Выполненное игуменом Феофаном собирание наследия архиепископа Иоанна Поммера, которое частично вошло в диссертацию, успешно защищенную в 1996 году в Московской духовной академии, было издано в нескольких книгах о его житии, дополненных проповедями и выступлениями в латвийском сейме, послужило важным материалом при подготовке канонизации священномученика, прославленного в 2001 году.

Дай Бог, чтобы и после этого труда батюшки, латвийская земля обрела еще одного заступника, молитвенника и исповедника.

Владимир ДЕДКОВ.