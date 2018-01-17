Дарите праздник!

Музыкант Валерий Инютин, руководитель и продюссер музыкального коллектива Light Music Band – о том, что в жизни человека всегда есть место празднику.

Только эмоции!

– Считаю, музыкальные идеи закончились в 70-80-х годах, а потом пошли сплошь ремейки. Но уже на новом техническом уровне. И не только у нас, но и в других странах. По исполнению Emi Winehouse заметно, ее манера сложилась за счет музыкального пласта прошлого. «Зацепить», покорить слушателя тогда можно было только эмоцией, мелодизмом. Вспомните ошеломительный успех «Старых песен о главном»!

Когда мы выступали на фестивале Rock-a-billi с Pit Anderson в Мюнхене, я сам видел, с каким восторгом молодежь участвовала в стилизованных концертах. Макияж, одежда и даже автомобили все в духе времен рок-н-ролла. А главное — каждой песне подпевал весь зал! Также и на наших выступлениях – будь то «Мери Попинс», «Медведи» из «Кавказской пленницы» и другие. Хиты – общее музыкальное достояние.

San Remo, диско 80-х и русские хиты

– С точки зрения праздника важно выбрать свой стиль, тему. Мы предлагаем три варианта на любой вкус. Первый – в стиле итальянских хитов. На это вдохновил фестиваль в Сан-Ремо, открывший звезды, популярные до сих пор: Альберто Сорди, Челентано и другие. Хотите побывать в Италии, не приезжая в Италию? Устройте итальянский музыкальный вечер!

Второй вариант – disco forever, самый зажигательный и динамичный. Музыканты Light Music Band тоже преображаются в стиле диско – от костюмов до париков. Кстати, такой дресс-код охотно поддерживают все участники любого праздника или семейного торжества disco style.

Третий – российские хиты и музыка любимых кинофильмов. Эта музыка не стареет! К традициям возвращаются, к ним приобщаются молодые. И так не прерывается связь времен. Так уже много лет подряд нас приглашают на празднование Старого Нового года, ставшего популярным и у нас в Латвии.

Своей атмосферой удачный яркий праздник всегда обязан правильно выбранной музыке. Она, подобно золотому ключику, легко открывает самую потаенную дверку души человека. Когда отзываются эмоции и душа – это счастье вдвойне, и для исполнителя, и для человека. Я уверен, делиться стоит только позитивными эмоциями. Дарите праздник, а Light Music Band вам поможет!

Продюсерская группа ARTKOR, Рига, ул. Кр. Барона, 88, к.1, тел. +37129263412, artcormuzik@inbox.lv, www.artkor.lv.