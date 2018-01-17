Дарите праздник!

Лента новостей
Врачи потребовали денег... Патриарх Кирилл осудил гомосексуализм в Еврейском музее Павловский: Путин «прикрывает» разграбление России Россию могут допустить на Олимпиаду под флагом СССР Сенаторы США жёстко ударят по близким к Путину олигархам России Тридцать лет без права передачи Народ Латвии отказался верить правительству и ЕС О благородном разбойнике Украина наводнила Россию товарами. Прибыли растут!
Eще в разделе
Рецепты зимних согревающих супов 9 трендов в мире фитнеса, которые вышли из моды Девушка бросила работу и отправилась заниматься йогой по всему свету Как помочь тревожному ребенку Зимой мы становимся умнее
Люблю!
20:35 16.01.2018
Люблю! / Отдых

Музыкант Валерий Инютин, руководитель и продюссер музыкального коллектива Light Music Band – о том, что в жизни человека всегда есть место празднику.

Только эмоции!

– Считаю, музыкальные идеи закончились в 70-80-х годах, а потом пошли сплошь ремейки. Но уже на новом техническом уровне. И не только у нас, но и в других странах. По исполнению Emi Winehouse заметно, ее манера сложилась за счет музыкального пласта прошлого. «Зацепить», покорить слушателя тогда можно было только эмоцией, мелодизмом. Вспомните ошеломительный успех «Старых песен о главном»!

 

Когда мы выступали на фестивале Rock-a-billi с Pit Anderson в Мюнхене, я сам видел, с каким восторгом молодежь участвовала в стилизованных концертах. Макияж, одежда и даже автомобили  все в духе времен рок-н-ролла. А главное — каждой песне подпевал весь зал! Также и на наших выступлениях – будь то «Мери Попинс», «Медведи» из «Кавказской пленницы» и другие. Хиты – общее музыкальное достояние.

 

San Remo, диско 80-х и русские хиты

– С точки зрения праздника важно выбрать свой стиль, тему. Мы предлагаем три варианта на любой вкус. Первый – в стиле итальянских хитов. На это вдохновил фестиваль в Сан-Ремо, открывший звезды, популярные до сих пор: Альберто Сорди, Челентано и другие. Хотите побывать в Италии, не приезжая в Италию? Устройте итальянский музыкальный вечер!

 

Второй вариант – disco forever, самый зажигательный и динамичный. Музыканты Light Music Band тоже преображаются в стиле диско – от костюмов до париков. Кстати, такой дресс-код охотно поддерживают все участники любого праздника или семейного торжества disco style.

 

Третий – российские хиты и музыка любимых кинофильмов. Эта музыка не стареет! К традициям возвращаются, к ним приобщаются молодые. И так не прерывается связь времен. Так уже много лет подряд нас приглашают на празднование Старого Нового года, ставшего популярным и у нас в Латвии.

 

Своей атмосферой удачный яркий праздник всегда обязан правильно выбранной музыке. Она, подобно золотому ключику, легко открывает самую потаенную дверку души человека. Когда отзываются эмоции и душа – это счастье вдвойне, и для исполнителя, и для человека. Я уверен, делиться стоит только позитивными эмоциями. Дарите праздник, а Light Music Band вам поможет!

 

Продюсерская группа ARTKOR, Рига, ул. Кр. Барона, 88, к.1, тел. +37129263412, artcormuzik@inbox.lv, www.artkor.lv.

 

 

 

журнал "Люблю!" / Фото
Комментарии (0)
Твой комментарий к статье:

Правила пользования комментариями

Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.


2-media_thumb
Инна Авина
10.01.2018

Спасибо! 

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ НА ПОРТАЛЕ VESTI.LV