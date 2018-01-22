Даугава залила Екабпилс(4)

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Владимир Бучельников
16:44 21.01.2018
Наша Латвия / Погода

Из-за уплотнения шуги уровень воды в Даугаве продолжает повышаться, и в Екабпилсе в воскресенье затоплена ул. Плявиню, проходящая вдоль дамбы на левом берегу реки.

Из-за высокого уровня грунтовых вод вода просачивается через дамбу. Затоплен участок ул. Плявиню у площади Вецпилсетас.

 

Даугава на территории города полностью покрыта уплотнившейся шугой и льдинами. Возможно затопление подвалов домов.

 

Как сообщил агентству ЛЕТА инженер службы гражданской обороны Екабпилсской краевой думы Андрис Штолцерис, сход шуги у Екабпилса пока не вызвал существенных изменений уровня воды в Даугаве, и до сих пор никто из жителей края за помощью в самоуправление не обращался.

 

Вода в Даугаве у Екабпилса поднялась до 650 см выше нулевой отметки.

 

Председатель Плявиньской краевой думы Айгар Луксс сказал агентству ЛETA, что сход шуги на Даугаве у Плявиняс не вызвал изменений уровня воды.

LETA / Фото
Комментарии (4)
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СССР 18:58 21:01:2018

В этом виноват Путин. Во время его захода в прорубь, вода отошла на тысячи км и затопила всю Европу.

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ваня 19:06 21:01:2018

Цунами достигло берегов США!

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:-) 19:23 21:01:2018

Но ,,не вызвал изменений уровня воды.,,

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Latvenergo 19:48 21:01:2018

Будет подсчитывать сверхприбыли, повышать тарифы, но шлюзы не откроет. Пусть тонет Латгалия и Селия. Миллионерам плевать, они все на видземской возвышенности себе особняки построили..

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Мнение
6368172-col15
Павел Кириллов
19.01.2018

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