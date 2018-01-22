Из-за высокого уровня грунтовых вод вода просачивается через дамбу. Затоплен участок ул. Плявиню у площади Вецпилсетас.
Даугава на территории города полностью покрыта уплотнившейся шугой и льдинами. Возможно затопление подвалов домов.
Как сообщил агентству ЛЕТА инженер службы гражданской обороны Екабпилсской краевой думы Андрис Штолцерис, сход шуги у Екабпилса пока не вызвал существенных изменений уровня воды в Даугаве, и до сих пор никто из жителей края за помощью в самоуправление не обращался.
Вода в Даугаве у Екабпилса поднялась до 650 см выше нулевой отметки.
Председатель Плявиньской краевой думы Айгар Луксс сказал агентству ЛETA, что сход шуги на Даугаве у Плявиняс не вызвал изменений уровня воды.
В этом виноват Путин. Во время его захода в прорубь, вода отошла на тысячи км и затопила всю Европу.« ответить
Цунами достигло берегов США!« ответить
Но ,,не вызвал изменений уровня воды.,,« ответить
Будет подсчитывать сверхприбыли, повышать тарифы, но шлюзы не откроет. Пусть тонет Латгалия и Селия. Миллионерам плевать, они все на видземской возвышенности себе особняки построили..« ответить