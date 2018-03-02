Даугавиньш: все соскучились по настоящему хоккею

Лента новостей
Звягинцев снимет голливудский сериал Призеры Олимпиады остались без обещанных BMW Даугавиньш: все соскучились по настоящему хоккею Plus-size модель ответила хейтерам, которые считают ее слишком худой Путин передал США «ядерный» привет Россия унижает Совет Европы «Просто не повезло»: убийства российских военных оправдывают Как подобрать форму бровей и прическу в зависимости от типа лица Журналист: протесты учителей — настоящий Ад
Eще в разделе
Призеры Олимпиады остались без обещанных BMW После первого поражения в карьере Бриедис ищет нового тренера Липман: запрет мельдония — месть США Шараповой «Милан» вышел в финал Кубка Италии СМИ: Рижское “Динамо” будет исключено из КХЛ
Анатолий Тарасов
10:00 02.03.2018
Спорт / Хоккей

Хоккеисты «Торпедо» из Нижнего Новгорода давно не играли и соскучились по настоящему хоккею, заявил форвард нижегородцев Каспарс Даугавиньш после заключительного для команды матча регулярного чемпионата КХЛ против подмосковного «Витязя».

В четверг «Торпедо» дома в овертайме обыграло «Витязь» в последнем матче «регулярки» со счетом 2:1.

 

«Самое главное, что выиграли. Давно не играли в хоккей, все соскучились по настоящей игре. Мы каждый день занимались, тренировались, поэтому сегодня старались просто получить удовольствие от того, что делали. Был жесткий матч, нам есть над чем поработать перед плей-офф – начинается самая важная часть хоккейного сезона», — заявил Даугавиньш журналистам.

 

По итогам регулярного чемпионата «Торпедо» заняло 5-е место в таблице Западной конференции лиги. «Самое важное, что мы вновь в плей-офф. Конечно, хотели занять место повыше, чтобы начать серию дома. Но когда начинаешь на выезде, то, может быть, и легче даже, надо сразу забрать игру на чужом льду, это заставляет тебя сразу играть лучше», — отметил нападающий.

 

Соперником «Торпедо» по первому раунду плей-офф будет ярославский «Локомотив». «С ними у нас всегда идет бой. Тут будет настоящий хоккей, будем стараться выиграть серию. Уже завтра едем на первый матч в Ярославль и будем готовиться к игре», — пояснил хоккеист.

 

«На плей-офф никого дополнительно настраивать и мотивировать не приходится. Главное – добавить сил, скорости, найти в себе дополнительные эмоции. Там все будет решать в большей степени работа, чем тактика», — добавил Даугавиньш.

РИА Новости / Фото
Комментарии (0)
Твой комментарий к статье:

Правила пользования комментариями

Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.


Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
26.02.2018

ABLV с возу — бабе легче (13)