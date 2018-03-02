Даугавиньш: все соскучились по настоящему хоккею

Хоккеисты «Торпедо» из Нижнего Новгорода давно не играли и соскучились по настоящему хоккею, заявил форвард нижегородцев Каспарс Даугавиньш после заключительного для команды матча регулярного чемпионата КХЛ против подмосковного «Витязя».

В четверг «Торпедо» дома в овертайме обыграло «Витязь» в последнем матче «регулярки» со счетом 2:1.

«Самое главное, что выиграли. Давно не играли в хоккей, все соскучились по настоящей игре. Мы каждый день занимались, тренировались, поэтому сегодня старались просто получить удовольствие от того, что делали. Был жесткий матч, нам есть над чем поработать перед плей-офф – начинается самая важная часть хоккейного сезона», — заявил Даугавиньш журналистам.

По итогам регулярного чемпионата «Торпедо» заняло 5-е место в таблице Западной конференции лиги. «Самое важное, что мы вновь в плей-офф. Конечно, хотели занять место повыше, чтобы начать серию дома. Но когда начинаешь на выезде, то, может быть, и легче даже, надо сразу забрать игру на чужом льду, это заставляет тебя сразу играть лучше», — отметил нападающий.

Соперником «Торпедо» по первому раунду плей-офф будет ярославский «Локомотив». «С ними у нас всегда идет бой. Тут будет настоящий хоккей, будем стараться выиграть серию. Уже завтра едем на первый матч в Ярославль и будем готовиться к игре», — пояснил хоккеист.

«На плей-офф никого дополнительно настраивать и мотивировать не приходится. Главное – добавить сил, скорости, найти в себе дополнительные эмоции. Там все будет решать в большей степени работа, чем тактика», — добавил Даугавиньш.