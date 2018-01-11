Такую статистику в загсе объясняют сокращением численности жителей края в возрасте, когда создаются семьи, отсутствием хорошо оплачиваемой работы, чтобы содержать семью, а также все более возрастающими проблемами населения со здоровьем.
В 2016 году смертность в Даугавпилсе и крае составила 1879 человек, рождаемость — 933.
В прошлом году пособие по рождению ребенка в Даугавпилсе было увеличено до 300 евро, а в Даугавпилсском крае с этого года составляет 200 евро.
Территорию очищают под полигон. Я это понял давно, когда надули пузырь на рынке ипотеки и раздавали всем кредиты. Посыл был такой: «берите деньги и бегите отсюда в другие страны». Ничего, после войны (в которой опять победят русские как всегда) опять заселят Латгалию росияне. Они привыкли к большим растояниям. Для них Рига находящаяся за 800км от Москвы просто деревня, до которой можно доехать неспешно за световой день.« ответить
Каждый раз возвращаясь в течение 7 лет из-за границы в Двинск, я с грустью отмечают, что город становится все малолюднее. В 60-е годы, помню, как на центральной улице Ленина вечерами буквально толпами слонялась молодежь. Сегодня ул. Рижская ( бывш. Ленина) вечерами мертва. Ни души. В трамваях и автобусах старики-пенсионеры, стайки школьников после уроков. И все. Город реально вымирает. В 80-е годы в Двинске жило около 115-120 тыс. человек. Сегодня реально 70-80 тыс. Думаю, что в других городах за исключением Риги похожая ситуация. Таков итог правления нацрежима. То ли ещё будет.« ответить
Это все игра российских спецслужб они контролируют наши спецслужбы и правительство поэтому и не раскрывают мешки кгб а правительство зачищает тереторию и при этом стравливают национальности. Сценарий Украины.« ответить
Это целенаправленная политика нациков. Уничтожить русский город и устроить тут полигон.« ответить