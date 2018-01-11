В прошлом году в Даугавпилсе и Даугавпилсском крае умерли 1915 человек, а родилось всего 919, свидетельствуют данные Даугавпилсского городского и краевого загса.

Такую статистику в загсе объясняют сокращением численности жителей края в возрасте, когда создаются семьи, отсутствием хорошо оплачиваемой работы, чтобы содержать семью, а также все более возрастающими проблемами населения со здоровьем.

В 2016 году смертность в Даугавпилсе и крае составила 1879 человек, рождаемость — 933.

В прошлом году пособие по рождению ребенка в Даугавпилсе было увеличено до 300 евро, а в Даугавпилсском крае с этого года составляет 200 евро.