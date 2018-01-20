Даугавпилс: мужчина выжил после выстрелов в голову, колес трактора и ударов топором(1)

Лента новостей
Чем запомнилась неделя? Вот как часто нужно заниматься сексом в вашем возрасте Нуждающаяся семья получила помощь и обокрала склад благотворительной организации В Риге прошли традиционные Крещенские купания (+ФОТО) Парфюм а-ля рюсс Латвийские лыжные трассы на выходных будут работать Смывший грехи в Днепре Саакашвили стал звездой соцсетей Карта: люди стремительно бегут из стран Балтии В Латвии неуютная камерная атмосфера
Eще в разделе
Нуждающаяся семья получила помощь и обокрала склад благотворительной организации В Риге прошли традиционные Крещенские купания (+ФОТО) Карта: люди стремительно бегут из стран Балтии Выживший в трагедии на Тенерифе: Ребята погибли, спасая мою жизнь Мэр Павилосты: дом-корабль будет либо снесен, либо спущен на воду
иллюстративное фото
Виталий Вавилкин
20:15 19.01.2018
Наша Латвия / Происшествия

5 февраля суд рассмотрит уголовное дело, в рамках которого некий мужчина в Даугавпилсе пытался убить знакомого, выстрелив ему в голову, проехавшись по нему трактором, ударив топором и пробуя утопить.

 

По словам пресс-секретаря Генеральной прокуратуры Айгиса Эйдукса, подсудимый вместе со своими приятелями, находясь в состоянии алкогольного опьянения, приехал на чужой двор, где пытался загрузить в прицеп металлолом для дальнейшей реализации.

 

В какой-то момент план сорвался и в гневе подсудимый напал на своего напарника – достал пневматический пистолет и несколько раз выстрел ему в голову. Когда потерпевший попытался сбежать, агрессивный мужчина побежал следом, повалил жертву на землю и еще несколько раз выстрел ему в голову. После этого нападавший сел в трактор и дважды переехал своего напарника.

 

После этого мужчине показалось, что жертва не подает признаков жизни, он взял веревку, связал его, прицепил к трактору и поволок в ближайшее болото, чтобы утопить. Но трактор застрял в трясине, поэтому преступник вышел из кабины, взял топор и еще раз ударил им по голове потерпевшего.

 

Что удивительно, после столь тяжелых ран медикам все же удалось спасти жизнь пострадавшему.

Vesti.lv / Фото
Комментарии (1)
Твой комментарий к статье:

Правила пользования комментариями

Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.

Profile_default
) 21:58 19:01:2018

фамилия мужика не Распутин?

« ответить

Мнение
6368172-col15
Павел Кириллов
19.01.2018

Прибалтизация Финляндии: Латвия научит финнов обороняться от России (2)

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ НА ПОРТАЛЕ VESTI.LV