иллюстративное фото

5 февраля суд рассмотрит уголовное дело, в рамках которого некий мужчина в Даугавпилсе пытался убить знакомого, выстрелив ему в голову, проехавшись по нему трактором, ударив топором и пробуя утопить.

По словам пресс-секретаря Генеральной прокуратуры Айгиса Эйдукса, подсудимый вместе со своими приятелями, находясь в состоянии алкогольного опьянения, приехал на чужой двор, где пытался загрузить в прицеп металлолом для дальнейшей реализации.

В какой-то момент план сорвался и в гневе подсудимый напал на своего напарника – достал пневматический пистолет и несколько раз выстрел ему в голову. Когда потерпевший попытался сбежать, агрессивный мужчина побежал следом, повалил жертву на землю и еще несколько раз выстрел ему в голову. После этого нападавший сел в трактор и дважды переехал своего напарника.

После этого мужчине показалось, что жертва не подает признаков жизни, он взял веревку, связал его, прицепил к трактору и поволок в ближайшее болото, чтобы утопить. Но трактор застрял в трясине, поэтому преступник вышел из кабины, взял топор и еще раз ударил им по голове потерпевшего.

Что удивительно, после столь тяжелых ран медикам все же удалось спасти жизнь пострадавшему.