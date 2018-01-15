Сольный фильм о супергерое Киборге из комиксов DC всё ещё находится в планах у Warner Bros. и будет посвящён истории происхождения персонажа. Об этом рассказал актёр Джо Мортон, сыгравший отца Киборга в «Бэтмене против Супермена» и «Лиге справедливости».

«Насколько я понимаю, отдельная лента о Киборге всё-таки появится. Сюжет расскажет о нём самом и его отце, о семье, в которой он рос, как стал Киборгом и так далее», ‒ сообщил Мортон. «Думаю, получится захватывающе, поскольку на свете существует не так много чёрных супергероев (если таковые вообще есть). Кроме того, у него нет никакой другой личины, потому что ему попросту нечего скрывать и всегда приходится быть самим собой. Мне кажется, это отличная аллегория на жизнь чернокожего человека в Америке».

Изначально историю происхождения Киборга авторы планировали раскрыть ещё в «Лиге справедливости» (об этом также свидетельствуют ранние трейлеры и промоматериалы), но в финальный монтаж данные сцены не вошли. Ранее премьера картины о герое Рэя Фишера была назначена на апрель 2020 года, но неизвестно, сохранят ли её WB и DC в свете текущих перемен внутри подразделения.