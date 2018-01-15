DC готовит сольный фильм о Киборге(2)

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Анатолий Тарасов
10:44 15.01.2018
Кино / Новости кино

Сольный фильм о супергерое Киборге из комиксов DC всё ещё находится в планах у Warner Bros. и будет посвящён истории происхождения персонажа. Об этом рассказал актёр Джо Мортон, сыгравший отца Киборга в «Бэтмене против Супермена» и «Лиге справедливости».

«Насколько я понимаю, отдельная лента о Киборге всё-таки появится. Сюжет расскажет о нём самом и его отце, о семье, в которой он рос, как стал Киборгом и так далее», ‒ сообщил Мортон. «Думаю, получится захватывающе, поскольку на свете существует не так много чёрных супергероев (если таковые вообще есть). Кроме того, у него нет никакой другой личины, потому что ему попросту нечего скрывать и всегда приходится быть самим собой. Мне кажется, это отличная аллегория на жизнь чернокожего человека в Америке».

 

Изначально историю происхождения Киборга авторы планировали раскрыть ещё в «Лиге справедливости» (об этом также свидетельствуют ранние трейлеры и промоматериалы), но в финальный монтаж данные сцены не вошли. Ранее премьера картины о герое Рэя Фишера была назначена на апрель 2020 года, но неизвестно, сохранят ли её WB и DC в свете текущих перемен внутри подразделения.

Vesti.lv / Фото
Комментарии (2)
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Ты суслика видишь? 11:01 15:01:2018

На кой им герой комиксов, когда в Усраине есть "реальные киборги", которые такие х_ерои, что свет не видывал?!
Например, взять Героя Украины Игоря Гордейчука, которому помешали поебдить на Саур-могиле бывших донецких рабочих и шахтеров - США, которые не оказали боевую помощь несмотря на то, что он на Саур-могиле "не только за Украину, за свободу, демократию", но останавливал мировое зло. :)

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CCCP 11:13 15:01:2018

Фашингтон очень надеется что их армия превратится в супергероев после просмотра подобных фильмов и комиксов.

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Мнение
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Николай КАБАНОВ
11.01.2018

Взял бы я Коран на полке — но возникнут кривотолки… (21)

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