«Насколько я понимаю, отдельная лента о Киборге всё-таки появится. Сюжет расскажет о нём самом и его отце, о семье, в которой он рос, как стал Киборгом и так далее», ‒ сообщил Мортон. «Думаю, получится захватывающе, поскольку на свете существует не так много чёрных супергероев (если таковые вообще есть). Кроме того, у него нет никакой другой личины, потому что ему попросту нечего скрывать и всегда приходится быть самим собой. Мне кажется, это отличная аллегория на жизнь чернокожего человека в Америке».
Изначально историю происхождения Киборга авторы планировали раскрыть ещё в «Лиге справедливости» (об этом также свидетельствуют ранние трейлеры и промоматериалы), но в финальный монтаж данные сцены не вошли. Ранее премьера картины о герое Рэя Фишера была назначена на апрель 2020 года, но неизвестно, сохранят ли её WB и DC в свете текущих перемен внутри подразделения.
На кой им герой комиксов, когда в Усраине есть "реальные киборги", которые такие х_ерои, что свет не видывал?!« ответить
Например, взять Героя Украины Игоря Гордейчука, которому помешали поебдить на Саур-могиле бывших донецких рабочих и шахтеров - США, которые не оказали боевую помощь несмотря на то, что он на Саур-могиле "не только за Украину, за свободу, демократию", но останавливал мировое зло. :)
Фашингтон очень надеется что их армия превратится в супергероев после просмотра подобных фильмов и комиксов.« ответить