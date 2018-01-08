DC готовит «совершенно иное кино»

Пока DC и WB с трудом пытаются выстроить общую модель своей киновселенной, авторы супергеройских лент студии делают упор на сольных историях. Так, режиссёр Пэтти Дженкинс заявила, что позиционирует сиквел «Чудо-Женщины» скорее как отдельный фильм.

«Мы действительно создаём совершенно иное кино, хотя во многом оно останется тем же (особенно в полюбившихся нам моментах). Впрочем, это полностью самостоятельная лента, и я бы даже не сказала, что это “вторая часть”. Мы собираемся воплотить в жизнь абсолютно новое киноприключение, и нам очень повезло получить такую возможность», ‒ говорит Дженкинс.

Предполагается, что действие сиквела развернётся в Америке 1980-х годов. На этот раз Диана в исполнении Галь Гадот будет бороться со шпионами Советского Союза в самом конце холодной войны. Кроме того, создатели ленты планируют каким-то образом вернуть Стива Тревора, роль которого снова сыграет Крис Пайн.

В качестве сценаристов продолжения «Чудо-Женщины» выступают Дэйв Каллахэм («Годзилла», франшиза «Неудержимые»), Джефф Джонс и сама Пэтти Дженкинс, которая также вернётся в режиссёрское кресло блокбастера.

Мировая премьера «Чудо-Женщины 2» намечена на 1 ноября 2019 года.