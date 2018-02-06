«De facto»: в Латвию пришла новая финансовая пирамида (4)

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Виталий Вавилкин
18:10 05.02.2018
Экономика / Компании

В Латвии появился новый бизнес, схожий с финансовой пирамидой — европейское ответвление QN Europe глобальной сети Qnet, базирующейся в Малайзии, сообщает «de facto».

Схема простая — сначала потратить огромные суммы, чтобы «войти в систему», а потом заработать. Только от вовлечения других людей. Уплачивая большую сумму, человек покупает какой-то товар и «входит в систему» Qnet. Тогда он может начинать зарабатывать, призывая других покупать товары Qnet. Чем больше новых клиентов привлечешь, тем больше денег тебе перечислят. Но чтобы начать получать средства, надо привести как минимум четырех клиентов. И их надо убедить привлечь еще четверых. И так далее. По подсчетам «de facto» получается — чтобы отбить первоначальный вклад, каждый участник должен привести как минимум 20 участников.

 

Выдав себя за искателя легких денег, журналист «de facto» встретился с представителем Qnet. Он рассказал, что «для галочки» надо купить очень дорогой товар. «На самом деле с помощью сетевого маркетинга все больше людей становятся миллионерами», — рассказал молодой человек при встрече, пытаясь убедить приобщиться к бизнесу.

 

Передача «de facto» связалась с людьми, которых призывали принять участие в схеме. Они захотели остаться анонимами, поскольку в схему вовлечены очень близкие люди.

 

«Меня пригласил друг, очень давно знакомый. Он сказал, приходи одна, не говори, куда идешь, не говори, с кем идешь, не надо людям знать. Первый вопрос был о том, какие у меня мечты, что я хотела бы купить, я сказала, что квартиру и машину. Он подсчитал сумму и сказал, что я смогу на них заработать за 3 месяца», — рассказала женщина.

 

«Они тебе рассказывают, как у них хорошо, как они там все зарабатывают, как они успешны, все эти люди. Они говорят — ты ничего не достигнешь со своей зарплатой, будешь только пахать на пользу стране и работодателю. Сразу непонятно, но когда начинают рисовать схему, иначе как пирамидой ее не нарисовать», — сообщила другая женщина, которую пытались уговорить агенты Qnet.

 

Можно сделать вывод, что Qnet зарегистрирован за рубежом, в Латвии официальной фирмы нет. Вовлечение в схему происходит «с глазу на глаз». Поэтому «войдя в систему» нельзя пожаловаться в Центр защиты прав потребителей. В Госполиции Латвии и Службе госдоходов утверждают, что пока никто на схему Qnet не жаловался.

 

tvnet / Фото
Комментарии (4)
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Latviešu patriots 18:16 05:02:2018

Lohatrons idiotiem!

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На вертолёте летать, это вам не картошку окучивать... 18:24 05:02:2018

Найдётся немало таковых. Первый - патриот...

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ыыы 19:38 05:02:2018

Tādiem kā tu

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Latviešu patriots 19:37 05:02:2018

Aicinu Latviešus boikotēt Qnet! Un ieteikt ieguldīt naudu krieviem..

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Мнение
Let_20656763-col15
Павел Кириллов
02.02.2018

Перевести стрелки. Байба Рубеса собралась в политику?  (20)

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