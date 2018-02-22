Пора начинать учиться читать. Сажаем малыша за стол, открываем букварь... Нет-нет-нет! Мы пойдем другим путем. Небанальным.

Родители стараются поддержать интерес к книгам, показывая и называя малышу буквы. Но часто ребята путают «Ш» и «Щ», «Ж» и «К», ведь они так похожи! А что если сделать буквы немного интереснее, дать малышу самому прочувствовать все особенности формы каждой буквы, а потом предложить поиграть и повеселиться с ними?

Рисуем, делаем аппликации

Нарисуй на листе бумаги контур буквы. Затем предложи крохе рассмотреть ее и подумать, на что она похожа. Дорисуй букву до придуманного образа. Например, буква «О» может превратиться в аппетитный пончик, «Т» — в зонтик, а «Ш» — в расческу. Вы можете дорисовывать букву фломастерами, красками или дополнять деталями с помощью аппликации. Придумайте домик для каждой буквы — пририсуйте к буквам двери, окна, трубы. Другой вариант — «очеловечить» буквы, превратив их в человечков в разных позах.

Лепим из пластилина

Почти все дети любят лепить из пластилина. Сделать пластилиновые буквы проще простого! Для этого понадобится только слепить колбаски разной длины, а затем выложить из них буквы. Чтобы малышу было проще справиться с этим, подготовь шаблоны: на картоне или бумаге нарисуй необходимые буквы, а крохе останется только выложить их по контуру пластилином.

Неплохой вариант — нарисовать буквы маркером на пластиковой крышке или на пластиковой папке. Папку-уголок можно использовать и по-другому: внутрь прозрачных файлов родители вкладывают необходимые шаблоны, а снаружи дети лепят пластилиновые буквы.

Делаем азбуку яркой

Попробуйте освоить технику «папье-маше». Для этого возьмите тонкую бумагу, клей ПВА или мучной клейстер. В качестве основы можно использовать и газеты, но они пачкают руки, к тому же изделие из газет довольно сложно ровно окрасить.

Попроси малыша разорвать бумагу на небольшие кусочки (обычно это занятие нравится детям). Затем обмакивайте кусочки бумаги в клей и закрепляйте на проволочном каркасе. Когда буква будет готова, дайте ей как следует высохнуть.

Съедобный алфавит

Особой любовью у детей пользуются съедобные буквы. Это очень весело — сначала составить слово, а затем съесть его (особое удовольствие проглотить «стул» или, скажем, «крысу»).

Буквы можно выложить из нарезанной тонкими палочками моркови или огурца. Оригинальное украшение любого блюда — слово, написанное на тарелке тонкой струйкой соуса или сиропа. Но самые вкусные буквы — это, конечно, печенье! Удобнее всего лепить буквы из песочного теста. Украсить можно разноцветной глазурью, кокосовой стружкой.

Расширяй лексикон крохи, вводя новые слова. Поиграйте в «съедобное-несъедобное»: выкладывай слова и проси определить, можно ли это съесть.