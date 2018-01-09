Дело Гудерманиса о подделке закрыто

Генпрокуратура закрыла дело против бывшего начальника Управления по борьбе с экономическими преступлениями (УБЭП) Гатиса Гудерманиса о подделке документов, — пишет газета «СЕГОДНЯ». Теперь Гудерманис хочет отсудить у Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) и Генпрокуратуры моральную компенсацию.

В декабре прошлого года он подал иск в суд Видземского предместья Риги. У обоих учреждений запрошены пояснения.

— Мне не нравится, что в течение 2 лет утверждали, что я совершил преступления, в которых я не виноват, — пояснил свою позицию Гудерманис. Сумму иска он пока не называет.

После обвинений он вышел на пенсию и теперь работает в частном бизнесе.

Подделка 99 документов

Напомним: в ноябре 2016 года следователи KNAB направили в Рижскую окружную прокуратура материалы уголовного процесса, начатого в отношении бывшего начальника УБЭП Гатиса Гудерманиса и еще одного высокопоставленного сотрудника госполиции.

Следователи KNAB установили, что высокопоставленный сотрудник полиции, действуя в корыстных целях, незаконно получил и разделил чужое имущество, будучи лицом, которому поручили это имущество и под контролем которого оно находилось.

Кроме того, подозреваемый присвоил себе деньги, осознавая, что деньги были выданы на конкретные цели, подделывал документацию и осознанно использовал фальшивые документы, квалифицируемые как объект гостайны, в корыстных целях, а также, используя свое служебное положение, неоднократно требовал и получал взятки при помощи посредника. Общая сумма взяток составила 25 383 евро.

Этот высокопоставленный полицейский также длительное время не исполнял свои непосредственные служебные обязанности, чтобы раскрыть и предотвратить преступные деяния, в результате которых был причинен материальный ущерб в размере 63 897 евро.

Следствие установило, что подозреваемый по предварительному сговору изготовил 99 фальшивых документов, которые квалифицируются как объект гостайны.

Всего подозреваемому инкриминируются 11 эпизодов присвоения чужого имущества, 11 эпизодов подделки документов, 99 эпизодов подделки документов в группе и по предварительному сговору, 18 эпизодов получения взяток, а также невыполнение своих служебных обязанностей, что привело к тяжким последствиям.

Второму высокопоставленному полицейскому инкриминируется также 99 эпизодов подделки документов в группе и по предварительному сговору.

Для справки

Гудерманис ранее занимал пост начальника УБЭП и только 1 мая 2015 года был переведен в управление уголовного розыска в порядке ротации.

Он стал вторым высокопоставленным полицейским, фигурирующим в этом уголовном процессе. В середине июня 2015 года KNAB задержал начальника управления криминалистики Угиса Аракса. Также был задержан и. о. старшего прокурора прокуратуры по расследованию финансовых и экономических преступлений Вилнис Улмис. Оба также отстранены от должностей.

Антон ГОРОДНИЦКИЙ.