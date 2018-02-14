Взятки более чем на 4 миллиона евро и отмыв более 8 миллионов евро — такие суммы фигурируют на процессе в деле бывших должностных лиц Latvenergo, — пишет газета «СЕГОДНЯ»

Но оказывается, уже некоторое время как вступили в силу решения, в рамках которых свою вину признают иностранные строительные компании — представители турецкой GAMA и испанской Iberdrola, занимавшиеся реконструкцией второй термоэлектроцентрали (TEC–2).

Под судом по этому делу находится целая группа лиц: бизнес–консультант Андрей Ливанович, бывший президент Latvenergo Карлис Микелсонс, бывший вице–президент компании Айгарс Мелько, зять Микелсонса Кристапс Штраусс, экономист и бизнесмен Андрис Дениньш, а также Мехди Хаджи Джавад, Роберто Джероса, Евгений Левис, Эрик Предниекс, Юлия Могилевска, Максим Тер–Оганесов, Янис Муктупавелс.

Однако под обвинение не попали представители иностранных компаний: турецкой GAMA и испанской Iberdrola. Представитель турецкой компании Озгур Умут Эрголу и представитель испанской компании Хосе Мануэль Мира Ромеро ранее заключили с прокурором договор о наказании, в котором признали свою вину в торговле влиянием, сообщает de facto.

«Вознаграждение за консультации»

Оба иностранца признали, что давали вознаграждение через договоры о консультациях Андрею Ливановичу, у которого были дружеские отношения с руководством Latvenergo.

Сам Ливанович говорить об этом с журналистами отказался. А так как в этом процессе он намерен защищать себя сам, у него нет адвоката, который мог бы комментировать признание представителей Iberdrola и GAMA.

Между тем адвокат Микелсонса Эгон Русанов не видит в признаниях проблем стороны защиты. По его мнению, это всего лишь холодный расчет бизнесменов: «То, что эти, скажем так, миллиардеры, признают себя виновными, то, что они стараются как можно скорее решить этот, скажем так, инцидент, свидетельствует только о том, что для них время стоит дороже, чем те деньги, которые они платят, чтобы фактически откупиться от этого дела. Я считаю, это очень, очень спорный вопрос, что их признание можно считать фактом в этом уголовном деле. Думаю, что нет, это не так».

Прокурор Йиргена, в свою очередь, уже не первый день слышит такие аргументы от защиты. И она настаивает, что признавшиеся не просто сказали «да, мы это сделали». «Они давали показания в ходе процесса, свидетельствовали об обстоятельствах», — говорит обвинитель.

Пять лет назад, признав вину, руководитель GAMA и его предприятие заплатили 1,2 миллиона евро. В свою очередь, испанский концерн Iberdrola три года назад согласился с обвинением и заплатил 1,6 млн евро, плюс его менеджер с Хосе Мануэлем Миро Ромеро — еще 24 000 евро. Адвокат Ромеро Саулведис Варпиньш говорит, что обе стороны пошли на компромисс. Клиент согласился признать, что он совершил сделку с использованием влияния, при этом не отрицая, что они действовали не только в Латвии, но и в других местах. То есть платили «комиссионные» тем людям, которые каким–то образом способствовал и развитию их бизнеса в соответствующей стране.

Швейцарская компания Colenco, в свою очередь, вину отрицает. Они заключили с Latvenergo договор на 5 миллионов. И обвинение считает, что «откат» также имел место — 200 000 из них ушли предприятию Ливановича.

Теперь под судом бывший президент Colenco Роберто Джероса и руководитель департамента термоэлектростанций Мехди Хаджи Джавад. Джероса до сих пор работает в команде швейцарской компании, которая, впрочем, уже сменила имя.

Суд разрешил представителям Colenco не участвовать во всех заседаниях.

«Это не взятки, а влияние»

Что существенно: иностранные компании в данном деле обвиняются не в даче взяток, а в торговле влиянием — наказание за это не такое строгое. Прокурор поясняет в этой связи: она не видела доказательств того, что иностранцы знали, с кем именно Ливанович разделит заплаченные ему деньги, то есть что часть попадет к должностным лицам Latvenergo.

Напомним, что суд первой инстанции в деле о строительстве Плявиньской ГЭС не нашел коррупции, потому что посчитал, что вице–президента Latvenergo Мелько не является должностным лицом. Поэтому его осудили только за «недозволенное принятие благ», а Ливановича — за коммерческий подкуп. Приговор обжалован, поэтому прокурор пока не волнуется о том, что этот прецедент может как–то повлиять на основное дело Latvenergo.

Кстати: по «делу Мелько» французский транспортно–энергетический концерн Alstom был признан виновным швейцарской прокуратурой и приговорен в штрафу в 22 млн латов (им засчитали в вину также взятки в Малайзии и Тунисе).

Деньги в машине «неизвестно откуда»

Посредником в даче взяток в Латвии обвинение считает владельца ООО Energy Consulting Андрея Ливановича, который ранее возглавлял представительство Alstom Power в Балтии. За передачу денег руководству Latvenergo он получал комиссионные. За два проекта реконструкции ГЭС Alstom перечислила на счета фирмы Ливановича 896 932 евро (630 363 лата), и 70% этой суммы были переданы представителям Latvenergo.

В этом деле есть любопытный момент, который всплыл уже при разбирательстве в Латвии: спорные деньги в машине Мелько. При задержании тот заявил: он не знает, откуда банкноты появились в его авто, так как он оставлял транспортное средство в аэропорту на несколько дней.

Однако у следствия есть доказательства, подтверждающие обвинительную версию: в компьютере у Ливановича была обнаружена таблица, в которой было указано, как делить деньги, полученные от договора по консультациям Alstom. Кроме того, доказательствами служили показания свидетелей и записи телефонных разговоров. Но это еще не все: получение последнего платежа фиксировалось на видеозаписях.

В итоге суд первой инстанции приговорил Мелько выплатить штраф в размере 48 000 евро, Ливанович был оштрафован на 37 000 евро, а бывший производственный директор компании Гунарс Цветковс признан невиновным. Но после апелляций дело отправилось на второй круг.

В чем обвиняется зять Микелсонса

Среди 12 обвиняемых по основному делу о взятках Latvenergo фигурируют зять бывшего президента предприятия Карлиса Микелсонса Кристапс Штраусс, а также экономист Андрис Дениньш, сообщала ранее программа de facto. Им выдвинуто обвинение в легализации взяток в крупных размерах.

Отмыв проиходил через гостиницу Annas Hotel. В 2002 году там была база отдыха Latvenergo. Но потом её почти за 40 000 латов (56 915 евро) купил Штраусс. Через 3 года он стал зятем Микелсонса и отремонтировал гостиницу. Прокуратура считает, что кредиты на гостиницу шли от фирм, связанных с обвиняемым по этому делу руководителем Energy Consulting Андреем Ливановичем.

Два года назад этот объект фирма Штрауса Akama продала почти за 770 000 евро.

Микелсонс также отрицает свою вину в деле, как и связь своего зятя с чем–либо незаконным.

— По поводу сделок с ТЭЦ–2 — покажите мне хоть одно мое единоличное решение. Продажа недвижимости? Я никогда не отрицал, что в 2007 году продал её. Цена для того времени вполне адекватна. Мне вменяют действия в группе. Одного из них я просто не знаю. С остальными знаком, потому что в нашей сфере деятельности — энергетике — ты должен всех знать, иначе просто невозможно работать. Моё мнение: это дело — политическая игра на высоком уровне. Но я не знаю, кому перешел дорогу, — заявил Микелсонс после ареста в 2010 году.

Он обращал внимание на такой момент:

— Бизнес щепы — кому он в основном принадлежит в Латвии? Гарантирован сбыт, гарантирован по рыночным ценам! Я же понимаю, почему поднялся крик о топливе из опилок для второго блока ТЭЦ–2. Кто платит, тот и заказывает музыку, — заявил Микельсонс.

Николай КУДРЯВЦЕВ.