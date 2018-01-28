Дело неграждан: Балтия не собирается выполнять требования ЕС(21)

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Анатолий Тарасов
20:40 27.01.2018
В мире / Евросоюз

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) на заседании в Страсбурге рекомендовала Эстонии сократить число лиц без гражданства. Об этом сообщает пресс-служба парламента балтийской республики.

По словам главы эстонской делегации и вице-президента ПАСЕ Марианне Микко, стране было рекомендовано присоединиться к Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств.

 

В ответ представитель эстонской делегации Райво Аэг высказал мнение, что Эстония до сих пор не сделала этого, поскольку русский язык не является в стране языком меньшинства и якобы не находится под угрозой.

«Законодательство Эстонии обеспечивает русскому языку более широкие возможности использования, чем предусмотрено в хартии», – отметил Аэг. Он добавил, что в Эстонии следует скорее решить вопрос о том, как большей части русскоязычной общины овладеть государственным языком и успешнее интегрироваться в эстонское общество.

 

Член Совета по межнациональным отношениям при Президенте России, политолог Богдан Безпалько высказал мнение о том, что заставило ПАСЕ дать такие рекомендации Эстонии.

 

«Возможно, это очень сильный диссонанс между тем, что декларируют европейские политики в качестве идеалов своего государственного и политического устройства, и тем, что на самом деле имеет место быть в странах Балтии, таких как Эстония и Латвия, где значительная часть населения, которая проживает там постоянно, является негражданами, то есть фактически дискриминируется. А возможно, это реакция на постоянные заявления со стороны России и тех немногочисленных представителей русского сообщества, которым удалось каким-то образом достучаться до европейских политиков», – сказал Богдан Безпалько.     

 

Вместе с тем он выразил сомнение в том, что эти рекомендации будут выполнены эстонскими политиками. 

 

«Судя по ответным заявлениям, эстонские политики не собираются эти рекомендации выполнять и прислушиваться к ним. Думаю, что политики ПАСЕ требовали предоставления прав гражданства, эстонских паспортов той части эстонского общества, которая сейчас дискриминируется и не имеет гражданских прав, то есть, по большому счету, русским. Но поскольку эстонские политики очень боятся голосов этих «новых граждан», их влияния на выборах, политиков, которых они могут выдвинуть из своей среды, то я не сомневаюсь в том, что эти рекомендации просто останутся неуслышанными», – отметил политолог. 

РИА Новости / Фото
Комментарии (21)
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Latviešu patriots 20:51 27:01:2018

Rekomendācijas nav prasības. Tā kā nevajag makaronus lasītājiem kārt uz ausīm.

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А не 21:02 27:01:2018

пора тебе ФИЛОЛОГ - СВОИМ XyeM ПОДАВИТСЯ???!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Hy a BTOPOЙ из СВОЕЙ ЖОПЫ ВЫТАЩИТЬ???!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! patriots XyeB,ещё и COБAKA!!! VERGS!!!!!!

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Александр Шерстобитов 21:08 27:01:2018

у крымских татар после присоеденения к России язык стал госсударственным голосуют как и все, в отличии от демократической латвии где 250 тыс. неграждан не имеют права голосовать хотя в ЕП используют дополнительные места в креслах за счёт не граждан, которые и не выбирали правительство

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ыыы 21:09 27:01:2018

Собака - друг человека, а Latviešu patriots - нет

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Latviešu patriots 21:19 27:01:2018

Vari ieskrieties ar galvu sienā, ja kas nepatīk. Nav piedzimis tāds krievs, kas man LATVIETIM ko norādīs!

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Latviešu patriots 21:21 27:01:2018

Krievu okupanti nav cilvēki.

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ja 21:32 27:01:2018

supper pateici +1000

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Анна 22:48 27:01:2018

.................Законодательство Эстонии обеспечивает русскому языку более широкие возможности использования, чем предусмотрено в хартии...................А ЧТО ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ЛАТВИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ ?
В Эстонии есть русские школы и закрывать их не собирают, удивительно, но эстонцам они не мешают.

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П у т и н 21:02 27:01:2018

Число неграждан сокращается по объективным причинам - крутка, пельмени с майонезом, грибок на ногтях и прочая антисанитария. Вот и дохнут, сердешные

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конечно 21:14 27:01:2018

а рождаемость лотышей поднимает ринкевич

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Александр Шерстобитов 21:17 27:01:2018

у скаклов всё это тоже есть кроме пельменей с майонезом, им некуй жрать

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Kaupēns 21:05 27:01:2018

Ruskojazičnijiem vajadzētu zināt ,ka šeit nav tā vieta, kur viņiem vajadzētu uzturēties. Krievs bija un paliks krievs , kam ar civilizāciju ir JŪS.

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ВОРОТА ВЕРМАНСКОГО ПАРКА 21:12 27:01:2018

"СОБАКАМ И ЛАТЫШАМ--ВХОД ВОСПРЕЩЁН"===это тебе по поводу цивилизации---а от себя замечу---100-летие алфавита латышского языка будет только в 2023 году.

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В 1822 году К. Ф. Ватсоном была основана первая газета на латышском — Latweeschu Awises[lv] 21:23 27:01:2018

если это издавал латыш и написано на латышском,тут этим и не пахнет

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Допуски и Посадки 21:33 27:01:2018

у меня есть почтовые марки Латвии датированные 1920 годом,где латвия пишется, как LATWIA.

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а есть еще карты того времени 21:40 27:01:2018

так там нет гарамзуме и много других букв

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Eduard 21:19 27:01:2018

Правительство утвердило программу помощи россиянам, которые проживают за рубежом, по добровольному переселению в Воронежскую область... Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о приоритетном переселении в Астраханскую и Калининградские области.

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признаться 21:23 27:01:2018

России, просто, насрать на нас!!!)) Она уже забыла, кто мы такие. Единственное, когда встречаемся в Скандинавии, оказывается все рады и все говорят на русском языке! А нам прибалтам, даже выгодно называть себя русскими! К нам, сразу относятся с опаской и "напирать" бояться.Ведь граница от России 200 верст, а русские тут бывают каждый день! И пиз***лей они выписать могут неслабых))Поэтому здесь все кто знает,говорят на русском)) Даже поляки!)))

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12

Мнение
Na-olimpiadu-dopustili-rossijskih-sportsmenov-col15
Павел Кириллов
26.01.2018

Флаг, которого боится МОК. Фельетон-прогноз (38)

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