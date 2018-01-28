По словам главы эстонской делегации и вице-президента ПАСЕ Марианне Микко, стране было рекомендовано присоединиться к Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств.
В ответ представитель эстонской делегации Райво Аэг высказал мнение, что Эстония до сих пор не сделала этого, поскольку русский язык не является в стране языком меньшинства и якобы не находится под угрозой.
«Законодательство Эстонии обеспечивает русскому языку более широкие возможности использования, чем предусмотрено в хартии», – отметил Аэг. Он добавил, что в Эстонии следует скорее решить вопрос о том, как большей части русскоязычной общины овладеть государственным языком и успешнее интегрироваться в эстонское общество.
Член Совета по межнациональным отношениям при Президенте России, политолог Богдан Безпалько высказал мнение о том, что заставило ПАСЕ дать такие рекомендации Эстонии.
«Возможно, это очень сильный диссонанс между тем, что декларируют европейские политики в качестве идеалов своего государственного и политического устройства, и тем, что на самом деле имеет место быть в странах Балтии, таких как Эстония и Латвия, где значительная часть населения, которая проживает там постоянно, является негражданами, то есть фактически дискриминируется. А возможно, это реакция на постоянные заявления со стороны России и тех немногочисленных представителей русского сообщества, которым удалось каким-то образом достучаться до европейских политиков», – сказал Богдан Безпалько.
Вместе с тем он выразил сомнение в том, что эти рекомендации будут выполнены эстонскими политиками.
«Судя по ответным заявлениям, эстонские политики не собираются эти рекомендации выполнять и прислушиваться к ним. Думаю, что политики ПАСЕ требовали предоставления прав гражданства, эстонских паспортов той части эстонского общества, которая сейчас дискриминируется и не имеет гражданских прав, то есть, по большому счету, русским. Но поскольку эстонские политики очень боятся голосов этих «новых граждан», их влияния на выборах, политиков, которых они могут выдвинуть из своей среды, то я не сомневаюсь в том, что эти рекомендации просто останутся неуслышанными», – отметил политолог.
Rekomendācijas nav prasības. Tā kā nevajag makaronus lasītājiem kārt uz ausīm.« ответить
пора тебе ФИЛОЛОГ - СВОИМ XyeM ПОДАВИТСЯ???!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Hy a BTOPOЙ из СВОЕЙ ЖОПЫ ВЫТАЩИТЬ???!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! patriots XyeB,ещё и COБAKA!!! VERGS!!!!!!« ответить
у крымских татар после присоеденения к России язык стал госсударственным голосуют как и все, в отличии от демократической латвии где 250 тыс. неграждан не имеют права голосовать хотя в ЕП используют дополнительные места в креслах за счёт не граждан, которые и не выбирали правительство« ответить
Собака - друг человека, а Latviešu patriots - нет« ответить
Vari ieskrieties ar galvu sienā, ja kas nepatīk. Nav piedzimis tāds krievs, kas man LATVIETIM ko norādīs!« ответить
Krievu okupanti nav cilvēki.« ответить
supper pateici +1000« ответить
.................Законодательство Эстонии обеспечивает русскому языку более широкие возможности использования, чем предусмотрено в хартии...................А ЧТО ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ЛАТВИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ ?« ответить
В Эстонии есть русские школы и закрывать их не собирают, удивительно, но эстонцам они не мешают.
Число неграждан сокращается по объективным причинам - крутка, пельмени с майонезом, грибок на ногтях и прочая антисанитария. Вот и дохнут, сердешные« ответить
а рождаемость лотышей поднимает ринкевич« ответить
у скаклов всё это тоже есть кроме пельменей с майонезом, им некуй жрать« ответить
Ruskojazičnijiem vajadzētu zināt ,ka šeit nav tā vieta, kur viņiem vajadzētu uzturēties. Krievs bija un paliks krievs , kam ar civilizāciju ir JŪS.« ответить
"СОБАКАМ И ЛАТЫШАМ--ВХОД ВОСПРЕЩЁН"===это тебе по поводу цивилизации---а от себя замечу---100-летие алфавита латышского языка будет только в 2023 году.« ответить
если это издавал латыш и написано на латышском,тут этим и не пахнет« ответить
у меня есть почтовые марки Латвии датированные 1920 годом,где латвия пишется, как LATWIA.« ответить
так там нет гарамзуме и много других букв« ответить
Правительство утвердило программу помощи россиянам, которые проживают за рубежом, по добровольному переселению в Воронежскую область... Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о приоритетном переселении в Астраханскую и Калининградские области.« ответить
России, просто, насрать на нас!!!)) Она уже забыла, кто мы такие. Единственное, когда встречаемся в Скандинавии, оказывается все рады и все говорят на русском языке! А нам прибалтам, даже выгодно называть себя русскими! К нам, сразу относятся с опаской и "напирать" бояться.Ведь граница от России 200 верст, а русские тут бывают каждый день! И пиз***лей они выписать могут неслабых))Поэтому здесь все кто знает,говорят на русском)) Даже поляки!)))« ответить