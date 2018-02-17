Дело об отцовских пособиях

История может заинтересовать многих читателей, у которых похожая ситуация, — пишет газета «СЕГОДНЯ НЕДЕЛЯ». А именно: им предстоит отпуск в связи с рождением ребенка и пособие.

Итак, рассмотрим дело отца, который работает на ДВУХ РАБОТАХ. Сколько он может получить денег через Агентство социального страхования и можно ли брать два отпуска в разное время? В данном случае отец ребенка решил за свои права судиться — он настаивает на своем праве на удвоенные выплаты и отпуск.

Началось с обычного: заявитель обратился в Агентство социального страхования с просьбой назначить ему пособие по отцовству за отпуск, предоставленный учреждением, где он работал (назовем его «Работодатель 1»). Отпуск в связи с рождением ребенка был предоставлен с 8 по 17 апреля 2015 года. Кроме того, отец подал заявление на отпуск и второму своему работодателю («Работодатель 2») в связи с рождением сына — со 2 по 11 мая 2015 года.

Агентство соцстрахования приняло решение начислить пособие по «тарифу» зарплаты у Работодателя 2. А вот в пособии «по тарифу» первого работодателя было отказано, так как были превышены положенные по закону 10 дней.

Заявитель не согласился и обратился с иском в Административный суд, чтобы оспорить это решение.

И когда дело дошло до окружного административного суда, тот иск отклонил. Аргументы были такие.

Согласно закону «О страховании материнства и болезни», а также правилам Кабинета министров № 270 о порядке выплат пособий социального страхования, отец ребенка имеет право получить пособие по рождению ребенка в связи с предоставленным ему отпуском в течение 10 календарных дней, если он подал заявление, установлен факт родства с ребенком и работодатель подтвердил нахождение отца в отпуске в связи с рождением ребенка.

Работодатель 1 дал такой отпуск, в связи с чем было начислено пособие (расчет производился из средних доходов за 12 календарных месяцев с 1 февраля 2014 года по 31 января 2015 года).

Второй работодатель не дал заявителю отпуск, не утвердил его отсутствие на работе, так как истец находился в обычном отпуске. Суд посчитал, что нет оснований говорить, что истец потерял какие–то доходы у этого работодателя, так что и пособие платить не за что.

Суд также напомнил, что цель введения таких пособий — дать возможность отцам поучаствовать в уходе за новорожденными. Так что в течение первых двух месяцев жизни ребенка отцы имеют право на 10 дней отпуска. Причем закон, по мнению Административного окружного суда, разрешает использовать отпуск у обоих работодателей одновременно и получить пособие, исходя из обеих зарплат. Однако у конкретного работника не было права пользоваться двумя отпусками, потому что закон предусматривает только 10 дней на одного родившегося ребенка.

В общем, окружной суд посчитал, что деньгами Госагентство распорядилось правильно: нет отпуска по отцовству — нет денег.

Но истец не согласился, подал кассацию, и дело ушло в Верховный суд (ВС). Отец настаивал, что риск потерять свои доходы все равно был на обеих работах, и такие риски по закону надо страховать и обеспечивать.

Истец указал, что в законе вообще ничего не сказано о том, что у отца может быть несколько работодателей (см. цитату ниже — действительно не сказано), так что допущение, что оба отпуска нужно было брать у двух работодателей одновременно, — это выдумка самого суда.

Отметим также, что к рассмотрению дела в ВС оказалось: оба работодателя подтвердили факт отпуска по отцовству — судя по всему, документы стороны не смогли собрать сразу и вносили постепенно.

И в итоге ВС оценил ситуацию иначе.

Верховный суд все же согласился с мнением окружного суда, что на одного ребенка полагается только 10 дней отпуска у всех работодателей одновременно.

А вот с деньгами… Правила Кабинета министров № 270, статья 7, предусматривают, что для расчета средней выплаты, считают ВСЕ застрахованные выплаты, если получено подтверждение работодателя, что работник не приходил на работу в связи с нетрудоспособностью. Ибо такое подтверждение показывает, что отец ребенка из–за отпуска потерял трудовые доходы.

В конкретном случае, хотя доходы и были потеряны в разное время, это не основание не посчитать доходы от ВСЕХ работодателей.

Верховный суд подчеркнул, что «не нашел такого основания в правовых нормах, но в противном случае ситуация не соответствует цели выплаты пособия — покрыть потерю доходов в связи с использованием отпуска по отцовству».

В связи с чем решение было отправлено на пересмотр.

Что говорит Закон о страховании материнства и болезни

Статья 10.2. Основания для назначения пособия по отцовству

Основанием для назначения пособия по отцовству служат заявление, информация о регистрации родства отца ребенка и ребенка или вступивший в силу приговор суда об усыновлении ребенка до 3 лет, а также подтверждение работодателя о нахождении отца в отпуске в связи с рождением ребенка или нахождение одного из родителей в отпуске в связи с усыновлением ребенка.

10.3 Размер пособия по отцовству

Пособие присваивается в размере 80% от средней зарплаты получателя пособия.

Промежуточный финиш

Рассмотрение этого дела в суде второй инстанции — Административном окружном суде — продолжится 5 апреля нынешнего года.

Николай КУДРЯВЦЕВ.