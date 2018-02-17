Дело об отцовских пособиях

Лента новостей
Катастрофа на пороге Латвия рушит планы Литвы Голливуд начинает съемки сиквела «Оно» Конец «Трансформеров» Украина выступает щитом Европы Выгнать русских ради процветания Латвии Путину позволят манипулировать Западом Трампа подозревают в госизмене Когда уволят последнего продавца
Eще в разделе
Катастрофа на пороге Когда уволят последнего продавца Самый чудесный город тот, где человек счастлив «Шёл, поскользнулся, упал…» Корона Литвы
газета Сегодня
15:00 17.02.2018
газета Сегодня

История может заинтересовать многих читателей, у которых похожая ситуация, — пишет газета «СЕГОДНЯ НЕДЕЛЯ». А именно: им предстоит отпуск в связи с рождением ребенка и пособие.

Итак, рассмотрим дело отца, который работает на ДВУХ РАБОТАХ. Сколько он может получить денег через Агентство социального страхования и можно ли брать два отпуска в разное время? В данном случае отец ребенка решил за свои права судиться — он настаивает на своем праве на удвоенные выплаты и отпуск.

 

Началось с обычного: заявитель обратился в Агентство социального страхования с просьбой назначить ему пособие по отцовству за отпуск, предоставленный учреждением, где он работал (назовем его «Работодатель 1»). Отпуск в связи с рождением ребенка был предоставлен с 8 по 17 апреля 2015 года. Кроме того, отец подал заявление на отпуск и второму своему работодателю («Работодатель 2») в связи с рождением сына — со 2 по 11 мая 2015 года.

 

Агентство соцстрахования приняло решение начислить пособие по «тарифу» зарплаты у Работодателя 2. А вот в пособии «по тарифу» первого работодателя было отказано, так как были превышены положенные по закону 10 дней.

Заявитель не согласился и обратился с иском в Административный суд, чтобы оспорить это решение.

 

И когда дело дошло до окружного административного суда, тот иск отклонил. Аргументы были такие.

 

Согласно закону «О страховании материнства и болезни», а также правилам Кабинета министров № 270 о порядке выплат пособий социального страхования, отец ребенка имеет право получить пособие по рождению ребенка в связи с предоставленным ему отпуском в течение 10 календарных дней, если он подал заявление, установлен факт родства с ребенком и работодатель подтвердил нахождение отца в отпуске в связи с рождением ребенка.

 

Работодатель 1 дал такой отпуск, в связи с чем было начислено пособие (расчет производился из средних доходов за 12 календарных месяцев с 1 февраля 2014 года по 31 января 2015 года).

 

Второй работодатель не дал заявителю отпуск, не утвердил его отсутствие на работе, так как истец находился в обычном отпуске. Суд посчитал, что нет оснований говорить, что истец потерял какие–то доходы у этого работодателя, так что и пособие платить не за что.

 

Суд также напомнил, что цель введения таких пособий — дать возможность отцам поучаствовать в уходе за новорожденными. Так что в течение первых двух месяцев жизни ребенка отцы имеют право на 10 дней отпуска. Причем закон, по мнению Административного окружного суда, разрешает использовать отпуск у обоих работодателей одновременно и получить пособие, исходя из обеих зарплат. Однако у конкретного работника не было права пользоваться двумя отпусками, потому что закон предусматривает только 10 дней на одного родившегося ребенка.

 

В общем, окружной суд посчитал, что деньгами Госагентство распорядилось правильно: нет отпуска по отцовству — нет денег.

 

Но истец не согласился, подал кассацию, и дело ушло в Верховный суд (ВС). Отец настаивал, что риск потерять свои доходы все равно был на обеих работах, и такие риски по закону надо страховать и обеспечивать.

 

Истец указал, что в законе вообще ничего не сказано о том, что у отца может быть несколько работодателей (см. цитату ниже — действительно не сказано), так что допущение, что оба отпуска нужно было брать у двух работодателей одновременно, — это выдумка самого суда.

 

Отметим также, что к рассмотрению дела в ВС оказалось: оба работодателя подтвердили факт отпуска по отцовству — судя по всему, документы стороны не смогли собрать сразу и вносили постепенно.

 

И в итоге ВС оценил ситуацию иначе.

 

Верховный суд все же согласился с мнением окружного суда, что на одного ребенка полагается только 10 дней отпуска у всех работодателей одновременно.

 

А вот с деньгами… Правила Кабинета министров № 270, статья 7, предусматривают, что для расчета средней выплаты, считают ВСЕ застрахованные выплаты, если получено подтверждение работодателя, что работник не приходил на работу в связи с нетрудоспособностью. Ибо такое подтверждение показывает, что отец ребенка из–за отпуска потерял трудовые доходы.

 

В конкретном случае, хотя доходы и были потеряны в разное время, это не основание не посчитать доходы от ВСЕХ работодателей.

 

Верховный суд подчеркнул, что «не нашел такого основания в правовых нормах, но в противном случае ситуация не соответствует цели выплаты пособия — покрыть потерю доходов в связи с использованием отпуска по отцовству».

 

В связи с чем решение было отправлено на пересмотр.

 

Что говорит Закон о страховании материнства и болезни

 

Статья 10.2. Основания для назначения пособия по отцовству

 

Основанием для назначения пособия по отцовству служат заявление, информация о регистрации родства отца ребенка и ребенка или вступивший в силу приговор суда об усыновлении ребенка до 3 лет, а также подтверждение работодателя о нахождении отца в отпуске в связи с рождением ребенка или нахождение одного из родителей в отпуске в связи с усыновлением ребенка.

 

10.3 Размер пособия по отцовству

 

Пособие присваивается в размере 80% от средней зарплаты получателя пособия.

 

Промежуточный финиш

 

Рассмотрение этого дела в суде второй инстанции — Административном окружном суде — продолжится 5 апреля нынешнего года.

 

Николай КУДРЯВЦЕВ.

Vesti.lv / Фото
Комментарии (0)
Твой комментарий к статье:

Правила пользования комментариями

Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.


Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
12.02.2018

Мухи отдельно, котлеты отдельно (13)