«Дело олигархов»: дубль пятый(1)

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газета Сегодня
19:00 15.02.2018
газета Сегодня / Политика

Есть у «дела олигархов» начало, нет у этого дела конца! Генпрокуратура поручила более старшему прокурору оценить принятые в свое время надзирающим прокурором Марисом Леей (на фото) и следователями KNAB решение о прекращении так называемого «дела олигархов». Таким образом, мы сейчас наблюдаем уже пятый дубль съемок этого многосерийного фильма.

Первый дубль — это собственно начало эпопеи, когда сотрудники KNAB с санкции судьи начали очень длительную (почти три года) прослушку разговоров олигархов в гостинице «Ридзене». На каком–то этапе на основании подслушанных разговоров политиков, олигархов и их помощников было принято решение начать уголовный процесс. Так случился дубль два. 

 

Уголовное расследование, продолжавшееся 5 лет, напомним, закончилось ничем, то есть состав преступления обнаружить не удалось. И материалы дела легли на пыльную полку. Но кто–то из имевших доступ к этим секретным материалам передал их (читай — записи разговоров олигархов) журналу IR, и это издание в течение ряда номеров опубликовало избранные места из расшифровки разговоров олигархов. Это уже был дубль три. 

 

Четвертый дубль, или, точнее, продолжение сериала, случился сразу после публикаций в журнале. Ряд депутатов, памятуя о грядущих выборах, попытались использовать этот старый суп в своих политических целях. Была создана парламентская следственная комиссия, чья работа почти закончилась ничем. «Почти» здесь уместно использовать именно потому, что генпрокуратура решила сделать дубль пять и начала расследование обоснованности прекращения «дела олигархов».

 

Интересно, как долго еще наши политики и Фемида будут заниматься изучением, простите, трепа влиятельных предпринимателей и политиков периода 2009–2011   годов? Что это даст сегодняшней Латвии? Что собственно это изменит? И как это поможет нам решить куда более актуальные проблемы? 

 

Рискнем предположить, что едва ли эта прокурорская проверка изменит первоначальный вердикт — отсутствие состава преступления. Поэтому данная проверка — всего лишь попытка успокоить тех, кто пытается в провале дела олигархов найти вину прокуратуры. 

 

Эдуард ЭЛЬДАРОВ.

Vesti.lv / Фото LETA
Комментарии (1)
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ПРИВЕТ из ПСКОВА 20:06 15:02:2018

ЩА ПОЛИЦЕЙСКАЯ МАФИЯ БУДЕТ НАЕЗЖАТЬ
НА
МАФИЮ ЛАТЫШСКОГО ОЛИГАРХАТА...
А
СУДЕБНАЯ ЛАТЫШСКАЯ МАФИЯ БУДЕТ СУДИТЬ...
ВСЯ ЭТА НАЦИСТСКАЯ БАНДА - ОДНО ЦЕЛОЕ....
А КРЫШУЕТ ЭТОТ ТЕСНЫЙ ЛАТЫШСКИЙ КОЛЛЕКТИВ НАЦИСТОВ
С
КРУГОВОЙ ПОРУКОЙ.
ГОСДЕП США.НАЗЫВАЯ ЭТОТ БЕСПРЕДЕЛ "ЗАПАДНЫМИ ЦЕННОСТЯМИ"....

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Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
12.02.2018

Мухи отдельно, котлеты отдельно (10)

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