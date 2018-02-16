Есть у «дела олигархов» начало, нет у этого дела конца! Генпрокуратура поручила более старшему прокурору оценить принятые в свое время надзирающим прокурором Марисом Леей (на фото) и следователями KNAB решение о прекращении так называемого «дела олигархов». Таким образом, мы сейчас наблюдаем уже пятый дубль съемок этого многосерийного фильма.

Первый дубль — это собственно начало эпопеи, когда сотрудники KNAB с санкции судьи начали очень длительную (почти три года) прослушку разговоров олигархов в гостинице «Ридзене». На каком–то этапе на основании подслушанных разговоров политиков, олигархов и их помощников было принято решение начать уголовный процесс. Так случился дубль два.

Уголовное расследование, продолжавшееся 5 лет, напомним, закончилось ничем, то есть состав преступления обнаружить не удалось. И материалы дела легли на пыльную полку. Но кто–то из имевших доступ к этим секретным материалам передал их (читай — записи разговоров олигархов) журналу IR, и это издание в течение ряда номеров опубликовало избранные места из расшифровки разговоров олигархов. Это уже был дубль три.

Четвертый дубль, или, точнее, продолжение сериала, случился сразу после публикаций в журнале. Ряд депутатов, памятуя о грядущих выборах, попытались использовать этот старый суп в своих политических целях. Была создана парламентская следственная комиссия, чья работа почти закончилась ничем. «Почти» здесь уместно использовать именно потому, что генпрокуратура решила сделать дубль пять и начала расследование обоснованности прекращения «дела олигархов».

Интересно, как долго еще наши политики и Фемида будут заниматься изучением, простите, трепа влиятельных предпринимателей и политиков периода 2009–2011 годов? Что это даст сегодняшней Латвии? Что собственно это изменит? И как это поможет нам решить куда более актуальные проблемы?

Рискнем предположить, что едва ли эта прокурорская проверка изменит первоначальный вердикт — отсутствие состава преступления. Поэтому данная проверка — всего лишь попытка успокоить тех, кто пытается в провале дела олигархов найти вину прокуратуры.

Эдуард ЭЛЬДАРОВ.