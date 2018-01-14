«Дело олигархов» и захват государства: новая версия (9)

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Владимир Бучельников
17:18 14.01.2018
Политика / Политики

В так называемых переговорах олигархов усматриваются признаки захвата государства, говорится в проекте доклада парламентской следственной комиссии по «делу олигархов».

Проект доклада еще будет уточнен и дополнен. В понедельник комиссия планирует рассмотреть предложения депутатов по докладу, после чего проголосует за его окончательный вариант.

 

Переговоры свидетельствуют о том, что государственные должностные лица в государственных вопросах действовали и рассуждали так, будто улаживали свои личные дела, а государство служило инструментом для извлечения экономической выгоды для себя, говорится в проекте доклада, поступившем в распоряжение агентства ЛETA.

 

В проекте комиссия разъясняет, что «захват государства» не является юридическим термином и ранее не был включен в какой-либо закон или разъяснен. Понимание этого термина, констатация и оценка его признаков в дальнейшем могут помочь правоохранительным органам установить подлинный характер, общественную опасность и вредные последствия конкретных преступных деяний.

 

Захват государства или его попытки подлежат «моральному и политическому осуждению, ибо противоречат 2-й статье Конституции Латвии, гласящей, что суверенная власть Латвийского государства принадлежит народу Латвии». Депутаты Сейма, занимающиеся захватом государства, нарушают также 18-ю статью Конституции, поскольку дали присягу на верность Латвии о поклялись укреплять ее суверенитет, подчеркивается в проекте доклада.

 

В нем перечисляются также действия по захвату государства, которые являются уголовно наказуемыми. Это мошенничество, легализация преступно нажитых средств, непредоставление сведений о принадлежности средств и подлинном получателе выгоды, уклонение от подачи декларации о доходах, злоупотребление служебным положением, взяточничество и посредничество во взяточничестве, нарушение установленных для должностного лица ограничений, неразрешенное участие в имущественных сделках, торговля влиянием.

 

В докладе комиссия разъясняет понятие «захват государства». Это политическая коррупция, которая проявляется как сознательные действия государственных должностных лиц в принятии нормативных актов, административных актов и политических решений или в оказании влияния на процесс их принятия для извлечения экономической выгоды для себя.

 

Парламентская следственная комиссия по «делу олигархов» была сформирована в июле 2017 года.

 

Официально утвердить доклад планируется после заседания Сейма 18 января.

LETA / Фото
Комментарии (9)
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хорошо 18:48 14:01:2018

как тогда оценивать степендиатов фонда сороса,их расстановки по ключевым позициям?

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Latviešu patriots 20:31 14:01:2018

Патриотам не до смеха, на улице Екаба о народе решили вспомнить, о государственном устройстве озаботились?
Это наверное потому, что выборы на носу?
Валюты своей нет, отказались добровольно.
Долгов выше крыши, самостоятельно их приобрели.
Леса вырублены, промышленности нет, да и сельского хозяйства тоже нет.
Народ бежит семьями куда подальше.
Кредитов больше не дадут.
А тут понимаешь о народе вспомнили, как нельзя кстати.

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власть Латвийского государства принадлежит народу Латвии». 18:55 14:01:2018

Это как-то можно поподробнее?

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Janka 18:58 14:01:2018

a kak tam dela s 14 miljonnim proektom e-veseliba?
ili vse uze. poshumeli i hvatit?

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Janka 19:00 14:01:2018

Это политическая коррупция, которая проявляется как сознательные действия государственных должностных лиц в принятии нормативных актов
===
kak tam s zelenoi energiei gde gosudarstvo objazalo vsju stranu pokupatj u castnikov po zavisennim cenam elektricestvo?
eto podhodit ze pod politiceskuju korrupciju? ili net?

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Janka 19:02 14:01:2018

дали присягу на верность Латвии о поклялись укреплять ее суверенитет
===
a otkaz ot svoi valjuti ne narusenie prisjagi?
a vipolnenie zajavok inostrannih ne narusaet kljatvu?

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12

Мнение
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Николай КАБАНОВ
11.01.2018

Взял бы я Коран на полке — но возникнут кривотолки… (21)

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