В так называемых переговорах олигархов усматриваются признаки захвата государства, говорится в проекте доклада парламентской следственной комиссии по «делу олигархов».

Проект доклада еще будет уточнен и дополнен. В понедельник комиссия планирует рассмотреть предложения депутатов по докладу, после чего проголосует за его окончательный вариант.

Переговоры свидетельствуют о том, что государственные должностные лица в государственных вопросах действовали и рассуждали так, будто улаживали свои личные дела, а государство служило инструментом для извлечения экономической выгоды для себя, говорится в проекте доклада, поступившем в распоряжение агентства ЛETA.

В проекте комиссия разъясняет, что «захват государства» не является юридическим термином и ранее не был включен в какой-либо закон или разъяснен. Понимание этого термина, констатация и оценка его признаков в дальнейшем могут помочь правоохранительным органам установить подлинный характер, общественную опасность и вредные последствия конкретных преступных деяний.

Захват государства или его попытки подлежат «моральному и политическому осуждению, ибо противоречат 2-й статье Конституции Латвии, гласящей, что суверенная власть Латвийского государства принадлежит народу Латвии». Депутаты Сейма, занимающиеся захватом государства, нарушают также 18-ю статью Конституции, поскольку дали присягу на верность Латвии о поклялись укреплять ее суверенитет, подчеркивается в проекте доклада.

В нем перечисляются также действия по захвату государства, которые являются уголовно наказуемыми. Это мошенничество, легализация преступно нажитых средств, непредоставление сведений о принадлежности средств и подлинном получателе выгоды, уклонение от подачи декларации о доходах, злоупотребление служебным положением, взяточничество и посредничество во взяточничестве, нарушение установленных для должностного лица ограничений, неразрешенное участие в имущественных сделках, торговля влиянием.

В докладе комиссия разъясняет понятие «захват государства». Это политическая коррупция, которая проявляется как сознательные действия государственных должностных лиц в принятии нормативных актов, административных актов и политических решений или в оказании влияния на процесс их принятия для извлечения экономической выгоды для себя.

Парламентская следственная комиссия по «делу олигархов» была сформирована в июле 2017 года.

Официально утвердить доклад планируется после заседания Сейма 18 января.