Проект доклада еще будет уточнен и дополнен. В понедельник комиссия планирует рассмотреть предложения депутатов по докладу, после чего проголосует за его окончательный вариант.
Переговоры свидетельствуют о том, что государственные должностные лица в государственных вопросах действовали и рассуждали так, будто улаживали свои личные дела, а государство служило инструментом для извлечения экономической выгоды для себя, говорится в проекте доклада, поступившем в распоряжение агентства ЛETA.
В проекте комиссия разъясняет, что «захват государства» не является юридическим термином и ранее не был включен в какой-либо закон или разъяснен. Понимание этого термина, констатация и оценка его признаков в дальнейшем могут помочь правоохранительным органам установить подлинный характер, общественную опасность и вредные последствия конкретных преступных деяний.
Захват государства или его попытки подлежат «моральному и политическому осуждению, ибо противоречат 2-й статье Конституции Латвии, гласящей, что суверенная власть Латвийского государства принадлежит народу Латвии». Депутаты Сейма, занимающиеся захватом государства, нарушают также 18-ю статью Конституции, поскольку дали присягу на верность Латвии о поклялись укреплять ее суверенитет, подчеркивается в проекте доклада.
В нем перечисляются также действия по захвату государства, которые являются уголовно наказуемыми. Это мошенничество, легализация преступно нажитых средств, непредоставление сведений о принадлежности средств и подлинном получателе выгоды, уклонение от подачи декларации о доходах, злоупотребление служебным положением, взяточничество и посредничество во взяточничестве, нарушение установленных для должностного лица ограничений, неразрешенное участие в имущественных сделках, торговля влиянием.
В докладе комиссия разъясняет понятие «захват государства». Это политическая коррупция, которая проявляется как сознательные действия государственных должностных лиц в принятии нормативных актов, административных актов и политических решений или в оказании влияния на процесс их принятия для извлечения экономической выгоды для себя.
Парламентская следственная комиссия по «делу олигархов» была сформирована в июле 2017 года.
Официально утвердить доклад планируется после заседания Сейма 18 января.
как тогда оценивать степендиатов фонда сороса,их расстановки по ключевым позициям?« ответить
Патриотам не до смеха, на улице Екаба о народе решили вспомнить, о государственном устройстве озаботились?« ответить
Это наверное потому, что выборы на носу?
Валюты своей нет, отказались добровольно.
Долгов выше крыши, самостоятельно их приобрели.
Леса вырублены, промышленности нет, да и сельского хозяйства тоже нет.
Народ бежит семьями куда подальше.
Кредитов больше не дадут.
А тут понимаешь о народе вспомнили, как нельзя кстати.
Это как-то можно поподробнее?« ответить
a kak tam dela s 14 miljonnim proektom e-veseliba?« ответить
ili vse uze. poshumeli i hvatit?
Это политическая коррупция, которая проявляется как сознательные действия государственных должностных лиц в принятии нормативных актов« ответить
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kak tam s zelenoi energiei gde gosudarstvo objazalo vsju stranu pokupatj u castnikov po zavisennim cenam elektricestvo?
eto podhodit ze pod politiceskuju korrupciju? ili net?
дали присягу на верность Латвии о поклялись укреплять ее суверенитет« ответить
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a otkaz ot svoi valjuti ne narusenie prisjagi?
a vipolnenie zajavok inostrannih ne narusaet kljatvu?